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Идти в одном направлении всегда приятнее и легче
Действительно в последнее время правительством выделяется большие средства для поддержки малого бизнеса. И программы, которые работают, вполне приемлемы и эффективны. Но эти программы чаще всего не связаны с тем бизнесом, который уже существует. Самые удачные – программы по организации собственного дела и гранты на открытие собственного бизнеса. Они очень востребованные и эффективные, но не имеют ни какого отношения к антикризисным мерам. Они направлены на вовлечение населения в собственный бизнес, т.е. ими могут воспользоваться только начинающие предприниматели.
Тем же, кто начал свой бизнес немногим ранее, предлагаются не очень интересные программы. Например, субсидирование кредитной ставки или кредитование, якобы по каким-то привилегированным для бизнеса условиям. Собственно малое предпринимательство кредиты интересуют постольку поскольку, это больше для среднего бизнеса, при этом банки зачастую предлагают условия не хуже, и даже бывало и лучше. К тому же эти программы интересуют небольшой круг предпринимательского сообщества, во всяком случае, в нашем регионе. Возможно, это связано с особенностями Камчатки, у нас большая часть малого и среднего бизнеса занята торгово-закупочной деятельностью, а она, как известно, во всех мерах поддержки на последнем месте.
Хотелось бы ещё сказать о том, что в последнее время чувствуется участие и заинтересованность власти как муниципального, так и регионального уровня в развитии бизнеса и в его поддержке. Возможно, этот шаг и есть самая хорошая и важная поддержка. Так как идти в одном направлении всегда приятнее и легче, а учитывая наше историческое прошлое, где предприниматель – враг и никак иначе, это особенно важно. То, что власть начинает смотреть на бизнес с другой стороны, скорее, как на партнера, очень хороший сигнал. Только совместно с властью бизнес может построить эффективную экономику в крае.
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