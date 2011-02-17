Программа им в руки

Прошедший год для малого бизнеса был не простым испытанием. Кризис, внесший существенные коррективы в стратегию работы на рынках, вынудил предприятия пройти через ряд серьезных трансформаций, по-новому взглянуть на многие проблемы бизнеса, пересмотреть методы и способы его организации. Но это был еще и год испытания власти, ее способности в сложной ситуации управлять теми процессами, которые в бесконтрольной стихии способны подорвать экономику целых отраслей. Естественно малый бизнес, от состояния которого зависит не только экономическая стабильность, но и социальная, оказался в приоритете. Власти на всех уровнях заговорили о проблемах малого бизнеса, предлагая существенную финансовую и прочую поддержку.

Деньги освоены

Меры поддержки малого бизнеса легли в основу региональных программ развития предпринимательства. Собственно подобные документы существовали в ряде регионов и до кризиса. В Хабаровском крае, например, нынешняя программа уже седьмая по счету. В Амурской области первая областная программа поддержки малого предпринимательства была утверждена еще в 1995 г. Принятые в кризисный период меры фактически только дополнили их, существенно увеличив финансирование. В регионах говорят о том, что впервые на эти цели были получены федеральные деньги.

Программы включают в себя целый список мероприятий, реализация которых позволит создать более благоприятные условия для ведения бизнеса в регионах. Это собственно и есть та потребность, о которой бизнес говорит уже не первый год. А эффективность предложенных мер предполагается оценивать по некоторым ключевым показателям, таким как доля в ВРП, численность работников на этих предприятиях, количество самих предприятий.

Сегодня регионы подводят итоги реализации программных мероприятий за прошедший период. Деньги освоены, программы выполнены. В Приморье, например, программа выполнена на 97,5%, в Амурской области освоено 99,5% средств областного бюджета и 99,7% федеральных средств. Показатели при этом в большинстве дальневосточных регионов в целом продемонстрировали положительную динамику. Это было отмечено и Национальным институтом системных исследований проблем предпринимательства. По итогам первого полугодия 2010 года среди федеральных округов ДФО оказался лидером во всех отношениях. Прирост малых предприятий составил более чем 3,7%, или 6 предприятий на каждые 100 тыс. жителей округа. Наиболее значительный рост отмечен в Чукотском автономном округе – на 55%, в Хабаровском крае – на 20,1%, Магаданской области – на 14%. Увеличилось и количество работающих в дальневосточном малом предпринимательстве на 1,8%.

Еще одна показательная цифра – рост объема оборота малых предприятий округа. Он составил 16,3%, причем в лидерах те же три региона: Чукотский АО, объемы которого выросли на 45,4%, Магаданская область – на 44% и Хабаровский край – на 30,2%. Хороший показатель в ДФО и по росту инвестиций в основной капитал на малых предприятиях в январе-июне 2010 г. Он составил 8,5%, уступив только Северо-Кавказскому ФО. В пятерку лидеров Российской Федерации попали Еврейская автономная область – рост в 12,1 раза (2-е место), Чукотский АО – в 5,0 раза (3-е место), Магаданская область – в 2,9 раза (5-е место).

В администрации ЧАО такой результат объясняют активизацией процесса возрождения предприятий, число которых сократилось с началом кризиса. Если в прошлом году на Чукотке было меньше 100 предприятий, относящихся к малому бизнесу, то в этом году их уже 156. Впрочем, регион этот довольно специфичен даже для Дальнего Востока. Наиболее активно там развиваются «индивидуальные предприниматели», сферой деятельности которых является торговля, ремесленничество. Производство в регионе настолько дорогое, что малых предприятий, занятых этим видом деятельности, практически нет. Именно поэтому основной объем поддержки пришелся на индивидуальных предпринимателей. Юридическим лицам досталось не более 14% выделенных на поддержку средств.

Торговля уступает место

Но отраслевая структура малого бизнеса в дальневосточных регионах изменилась в большинстве регионов незначительно, несмотря на обозначенные программами приоритеты. На Сахалине наибольшее число малых предприятий по-прежнему сосредоточено в сфере операций с недвижимостью (около 20%), торговли (15%), в обрабатывающих производствах (13,4%). В Хабаровском крае и Амурской области лидируют по числу предприятий такие виды деятельности, как оптовая и розничная торговля, сфера услуг – 41,73% и 21,7% соответственно. Прочно занимают свои позиции и операции с недвижимостью. В Амурской области в этой сфере работают 18,7% малых предприятий, в Хабаровском крае немногим больше 17%.

Те изменения, которые затронули сложившуюся структуру, все же наметили определенные тенденции. На примере Хабаровского края видно, что сфера торговли за прошедший год сократила свою долю с 48% до 42%, зато выросла доля предприятий, осуществляющих операции с недвижимостью, с 13% до 17%, обрабатывающих производств – с 7,6% до 8%, транспортных компаний и предприятий связи – с 5,7% до 6,7%. Впрочем, эксперты не склонны видеть в этом влияние программ поддержки, связывая эти процессы скорее с макроэкономическими факторами.

В Якутии также отмечена тенденция снижения доли торгового бизнеса. В республике в качестве одного из приоритетов развития выбрано сельское хозяйство, в этот сектор в последнее время были направлены значительные деньги через региональные программы, что особенно важно для отдаленных территорий региона. В итоге структура малого бизнеса начала смещаться в сторону увеличения доли этого сектора.

Информации много не бывает

В то же время программы развития малого предпринимательства декларируют необходимость развития предприятий производственной направленности, в связи с чем и определяют приоритеты. Тем не менее эффективность программ вызывает определенные сомнения экспертов. Одна из причин – слабая информированность о их возможностях бизнес-сообщества.

«Малый и средний бизнес – разобщенная группа, – считает президент Торгово-промышленной палаты Камчатского края Сергей КУЗЬМИНИЦКИЙ, – вследствие этого они слабо отслеживают законодательство. К тому же малый бизнес зачастую просто не знает механизма использования закона. Сами по себе меры, предложенные программой, эффективны, если их применять».

Проведенный Центром социологических и маркетинговых исследований ВГУЭС опрос приморских предпринимателей показал, что 57% опрошенных не знают о программах поддержки, и как следствие 40% считают, что власти в регионе не занимаются развитием предпринимательства.

В то же время в регионе завершила свое действие целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2008-2010 годы. В ее рамках оказывалась финансовая поддержка, в том числе и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Это компании, которые оказывают консультационные услуги, проводят семинары, выставки и т.д. Новая программа, рассчитанная на 2011-2013 годы, увеличила объем финансирования на информационно-консультационную поддержку из краевого бюджета до 1 млн 740 тыс. руб.

Практически все региональные программы уделили проблеме информационной доступности, как собственно и доступности качественных образовательных услуг, особое внимание. «В нашем регионе были проведены десятки семинаров и «круглых столов», участие в которых приняли более 900 субъектов предпринимательской деятельности. Проведено десять курсов краткосрочного обучения по программе «Открой свое дело», – говорит заместитель министра экономического развития Камчатского края Надежда ШИХАЛЕЕВА, – многие из тех, кто присутствовал на этих мероприятиях, впервые получили навыки по основам ведения бизнеса, по вопросам налогообложения, трудовому законодательству, применению 294-го федерального закона и т.д. Это особенно актуально для отдаленных муниципальных образований, предприниматели которых не имеют возможности получить не только необходимую информацию на месте, но и вылететь для решения наболевших вопросов в краевой центр. В рамках поддержки муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства были выделены средства из краевого бюджета и субсидии федерального бюджета на создание консультационных пунктов на местах. Такие пункты были открыты в 9 районах края».

Спорный вопрос

Надо признать, что такой пункт программ, как поддержка начинающих свой бизнес, вызвал неоднозначную оценку в предпринимательской среде. «Из начинающих бизнес единицы выживут и оправдают эту поддержку, – считает директор Ресурсно-экспертного центра строителей «Властра», член совета по развитию МСБ в Приморском крае Людмила ДАВЫДЕНКО. – Мы не можем сейчас говорить об эффективности вложений в них потому, что оценивать это можно только через 3-5 лет. Но сейчас очевидно, что таким образом с самого начала паразитарно выстраивается схема вхождения в бизнес. Я понимаю – помочь разработать бизнес-план, выявить или оценить новые ниши для бизнесов, помочь с обучением и информационным обеспечением. А просто отдать деньги, не оценив способности человека к намеченной предпринимательской деятельности, нужности его бизнеса региону, не совсем верно». В то же время в минэкономразвития Хабаровского края считают, что этот вид поддержки имеет не только социально-экономический эффект. «На мой взгляд, запустив в крае программу грантовой поддержки начинающим предпринимателям, Минэкономразвития РФ привлекло внимание предпринимателей к региональным программам, – говорит исполняющий обязанности начальника отдела проектов и программ поддержки МСП минэкономразвития Хабаровского края Евгений ИЛЬИН, – это хороший механизм вовлечения молодых людей в сферу бизнеса. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей пользуется большой популярностью. Конечно, не все из них останутся в бизнесе, но даже если у трети получится реализовать свой проект, то эффект будет и социальный, и экономический. Эту помощь получают те, кто прошел жесткий конкурсный отбор и позиционирует себя как предприниматель с хорошим потенциалом. Финансовая поддержка начинающих актуальна, прежде всего, потому, что у молодых людей, как правило, нет денег для начала бизнеса». В Хабаровском крае этим видом поддержки воспользовались 72 начинающих предпринимателя, причем из них 68% – начинающие предприниматели из числа бывших безработных, 36% – молодежь до 30 лет. В Амурской области 45 субъектов малого предпринимательства получили субсидии в размере до 300 тыс. руб.на создание собственного бизнеса. Общая сумма составила 4400 тыс.рублей из областного бюджета и 4000 тыс.рублей из федерального. В Приморье этой поддержкой воспользовались 28 предпринимателей на общую сумму 8 млн 399 тыс. руб. Как сообщили в министерстве внешнеэкономических связей, труда и потребительского рынка Амурской области, для начинающих субъектов малого предпринимательства в регионе, работающих до 1 года с момента регистрации, приоритетными видами экономической деятельности являлись все ее виды в соответствии с общероссийским классификатором. Исключения составили производство и реализация подакцизных товаров, добыча и реализация полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля в городах, кроме торговли продукцией собственного производства. Выбор ниш, в общем-то, не представляет серьезной проблемы. На Камчатке, например, были поддержаны проекты «новичков» не только в городах, но и в сельской местности. В селах было приобретено оборудование для хлебопекарен, обновлена сельскохозяйственная техника в хозяйствах, приобретены материалы. Заполнение подобных ниш имеет не только экономический эффект. В прочем, как пояснили специалисты в Хабаровском крае, в отдаленных северных населенных пунктах огромного по территории региона даже торговый бизнес имеет особое значение по тем же причинам.

Об этом говорят и результаты опроса Центра социологических и маркетинговых исследований ВГУЭС. В Приморье 58% опрошенных предпринимателей, участвовавших в региональной и муниципальной программах, отметили эти меры как «очень полезные» и 20% – «умеренно полезные». Только 12,5% из них назвали результат участия «нулевым».

От частного к общему

В то же время бизнес-сообщество демонстрирует стремление к конструктивному диалогу. Прошедший в Приморье съезд предпринимателей собрал около 700 человек. Такого интереса со стороны предпринимателей к этому мероприятию не было на двух предыдущих съездах, отмечают его организаторы. «У нас удачно были выбраны тематические секции, – рассказывает председатель Общественного совета предпринимателей Марина ШЕМИЛИНА. – И в каждой секции предприниматели вели себя активно, было много дискуссий, предложений для резолюции. Если судить по съезду, то чувствуется потребность предпринимателей в общении. У нас созданы советы при главах муниципалитетов всего края. Мы ставим сейчас для себя задачу активизировать их работу. Там, где советы активно работают, и поддержка со стороны местных бюджетов хорошая, и вопросов возникает меньше».

Прошлый год отмечен еще одним важным событием – съездом предпринимателей в Республике Саха (Якутия), прошедшим в октябре. Как сообщили в министерстве по делам предпринимательства, развития туризма и занятости республики, съезд проходил на 22 дискуссионных площадках, работали 4 секции, было проведено 12 круглых столов. Всего в работе съезда приняли участие 264 делегата. Круглые столы показали существенно возросшую активность предпринимателей, в их работе участвовали не только зарегистрированные в качестве участников, но и все те, кто проявил явный интерес к этой работе. В итоге число участвовавших в круглых столах почти в два раза превысило количество делегатов.

«Потребность в объединении единомышленников возникает из личного чувства гражданской ответственности и осознания, что нельзя решить частную задачу, не решив общую, – считает председатель Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей Евгений ШУЛЕПОВ. – В Хабаровском крае 82 тыс. руководителей предприятий и организаций, в т.ч. 35 тысяч индивидуальных предпринимателей. Из них едва 2 из сотни – члены общественных предпринимательских организаций, вносящих свой вклад: знания, опыт, деньги в решение общих задач. Это реальная готовность к объединению.

Членская база организованного предпринимательства в регионах ДФО если и растет, то черепашьим шагом. Характерный признак социальной халявщины в реакции бизнесмена, которого приглашаем вступить в наши ряды: «Зачем мне это надо? А что дадите взамен?». Руководители местных филиалов дочерних компаний откровенно заявляют – хочу интегрироваться в местное предпринимательское сообщество, но мне запрещено московским или еще каким-нибудь руководством. Причина в том, что теневая экономика – итог ее оправдывающей теневой идеологии, соответственно организационного поведения. В предпринимательской массе, отсутствует потребность в общественной деловой репутации, имидже социально ответственного бизнесмена, поэтому мотивом вступления часто становится конфликт с чиновником, арендодателем, «крышей». Замечу, желание стать членом нашего объединения возникает у многих, когда власть начинает честно выполнять возложенные на нее законом функции управления.

Мы плотно взаимодействуем с лигой торговых предпринимателей Приморского края, ассоциацией предпринимателей Камчатского края. Если говорить откровенно, безрезультатны попытки организовать партнерские отношения с региональными отраслевыми организациями, объединяющими лесо-рыбо-горнопромышленников. Видимо, есть сложности с пониманием взаимозависимости и взаимообусловленности развития элементов рыночного организма. Поэтому пытаются порой лоббировать интересы, выторговать преференцию своему «кружку».

В то же время наиболее крупные и организованные отраслевые общественные организации, выполняя по сути те же функции, что и внеотраслевые, активно работают не только в своем регионе, создавая площадки для общения бизнесменов отдельных экономических секторов. Примеры такой работы пока остаются единичными, да и отраслей, способных на подобную организацию, в ДФО очевидно не так много.

«В перечне отрасли края числится 216 рыбопромышленных предприятий, – говорит исполнительный директор «Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки» Сергей КРАСИЛЬНИКОВ, – из них в состав СРПК входит 74. Главное, что в нашем объединении представлена вся территория Камчатки и все внутриотраслевые направления. Несмотря на то, что наша организация камчатская, работаем в тесном контакте в первую очередь с отраслевыми некоммерческими организациями Дальневосточного региона и, конечно, с Координационным советом рыбохозяйственных объединений Дальнего Востока и ВАРПЭ. Мы принимаем активное участие в комиссиях по регулированию промысла лососей, рыбопромысловым участкам, инвестиционном совете правительства Камчатки, в иных комиссиях и группах, которым нет числа. Активно идет работа и на федеральном уровне. Председатель и исполнительный директор СРПК являются членами Дальневосточного научно-промыслового Совета. Следует особо отметить тесные и весьма конструктивные контакты с Советом Федерации, которые позволяют привлекать внимание к вопросам на самом высоком уровне. Полагаю, что нынешняя позиция СРПК позволяет достаточно эффективно решать проблемы бизнеса в отрасли Дальнего Востока».

Проблемы все те же

Три года тому назад ДВОПП выступило с предложением о создании на территории региона свободной экономической зоны «Дальний Восток», в котором был изложен взгляд предпринимателей на тарифную, налоговую, социальную, административную и прочие политики, тормозящие развитие региона. Пока это предложение остается без ответа. «Несмотря на то, что сегодня на всех уровнях власти провозглашается поддержка малого и среднего бизнеса, – говорит исполнительный директор НП «Ассоциация предприятий и предпринимателей Камчатки» Наталья КАДНАЙ, – проблем у предпринимателей меньше не стало и по-прежнему сообща, через общественные объединения, можно добиться плодотворных результатов». Как показал опрос в Приморье, 41,2% предпринимателей считают тарифы на электроэнергию «довольно высокими», 41,9% назвали их «неприемлемо высокими», общий уровень административных барьеров в крае 35,9% опрошенных отметили как «достаточно высокий», 29% – «крайне высокий». Проблемы остаются прежними.