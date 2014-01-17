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СОГАЗ застрахует имущество FESCO на Дальнем Востоке
Совокупная страховая сумма по договору составила 5,99 млрд рублей.
Страховая группа "СОГАЗ" признана победителем конкурса на право страхования части имущества российских компаний транспортной группы FESCO в 2014-2015 годах, говорится в сообщении страховщика.
В результате победы в конкурсе "СОГАЗ" застрахует часть объектов недвижимости - административные, промышленные и складские здания и сооружения, расположенные в Дальневосточном федеральном округе. Кроме того, будет застраховано оборудование и спецтехника, эксплуатируемые на промышленных площадках группы во Владивостоке.
Также страховой защитой будут обеспечены морские суда, принадлежащие группе и эксплуатируемые в акватории порта Владивосток, в Амурском и Уссурийском заливах. От гибели и повреждения будут застрахованы катера, буксиры и плавучий кран.
Кроме того, "СОГАЗ" застрахует автотранспорт группы по системам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), добровольного страхования автогражданской ответственности (ДСАГО) и автокаско. Договоры страхования будут заключаться по истечении действующих полисов.
Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. В частности, группе принадлежат ОАО "Владивостокский морской торговый порт", ж/д оператор "Трансгарант" и доля в ЗАО "Русская тройка".
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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