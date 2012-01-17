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Чистые активы букмекерских контор и тотализаторов должны быть не менее 1 млрд рублей

17 Января 2012, 16:59 | Дальний Восток

Вступили в силу новые правила организации и проведения азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

Правительство России утвердило положение о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Речь идет об организации азартных игр в тех букмекерских конторах и тотализаторах, которые расположены вне игорных зон и где организатор этих игр заключает пари с участниками и между участниками, пишет «Российская газета».

Лицензирование деятельности букмекерских контор и тотализаторов возложено, как и прежде, на Федеральную налоговую службу.

Для получения лицензии необходимо обеспечить условия для проведения проверок, иметь кассу и специальное оборудование, зарегистрированный в налоговом органе процессинговый центр и оборудованное помещение либо оборудование для временного хранения денег. Стоимость чистых активов букмекерских контор и тотализаторов должна быть не менее 1 млрд рублей.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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