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В ОАО «ДВЭУК» повышена прозрачность финансово-хозяйственной деятельности
ВЛАДИВОСТОК, 17 января, ZRPRESS. В ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» принят комплекс мер, повышающий прозрачность финансово-хозяйственной деятельности.
«Сегодня – мы одна из первых энергокомпаний, кто вносит изменения в трудовые контракты руководящего состава, включая членов Совета директоров, в части декларирования сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, – комментирует первый заместитель генерального директора по инвестициям и развитию ОАО «ДВЭУК» Дмитрий Селютин. – Соответствующие справки будут направляться в Минэнерго России».
По его словам, также планируется внесение изменений в положение о договорной работе и положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДВЭУК». Согласно указанным изменениям непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), будет препятствовать заключению новых договоров и повлечет необходимость расторжения действующих контрактов.
Таким образом, в соответствии с поручением Правительства РФ, адресованном госкомпаниям, в ОАО «ДВЭУК» принят весь комплекс мер, необходимый для повышения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности.
Основным держателем акций компании выступает Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (принадлежит 99,9%).
Досье: ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» является лидером в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие электроэнергетического комплекса Дальнего Востока. Компания, созданная в 2001 г. в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России» и антикризисного управления ряда АО-энерго, в настоящий момент управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Инвестиционная программа компании в 2009-2011 гг. составила 25 млрд рублей. На период 2012-2015 гг. объем государственных инвестиций в развитие объектов энергетики Дальнего Востока, находящихся под управлением ОАО «ДВЭУК», запланирован в размере свыше 100 млрд рублей. Акционерный капитал ОАО «ДВЭУК» равен 21,6 млрд рублей.
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