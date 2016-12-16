Центр поддержки японского бизнеса будет создан во Владивостоке

Центр будет заниматься привлечением японских инвесторов в ТОР и Свободный порт Владивосток, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В рамках рабочей встречи вице-премьера – полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева со старшим управляющим директором Японского банка для международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маедой, прошло подписание основных условий создания центра поддержки японского бизнеса, который будет заниматься привлечением японских инвесторов в территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Таким образом, стартовал второй этап реализации инвестиционной платформы, о которой было объявлено на втором Восточном экономическом форуме.

Документ подписан управляющим директором JBIC Тадаси Маэдой, генеральным директором Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержи экспорта (АПИ) Петром Шелахаевым и генеральным директором Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексеем Чекунковым.



«Регулярные встречи лидеров наших стран говорят о стремлении к укреплению сотрудничества и развитию отношений между Россией и Японией. Создание российско-японской инвестиционной платформы - важное начинание. Она позволит сделает взаимодействие более эффективным и поможет повысить активность японских инвесторов на Дальнем Востоке», - сказал Юрий Трутнев.



«Мы направим свои усилия на скорейшее создание российско-японской платформы и будем информировать об этом японских предпринимателей. Мы собираемся рассказать об этом решении участникам российско-японского бизнес-форума», - подчеркнул Тадаси Маэда.



Представитель JBIC также выразил готовность банка продолжить совместную работу по реализации предложенного Минвостокразвития России плана российско-японского сотрудничества по развитию Дальнего Востока, включающего 18 крупных проектов и инициатив в таких сферах как энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство, медицина, развитие городской среды.



Вместе с тем вице-премьер отметил необходимость активизации работы по информированию японских инвесторов о новой экономической политике на Дальнем Востоке. С помощью инструментов экономического развития – ТОР, Свободный порт Владивосток, инфраструктурной поддержки инвестпроектов, Фонда развития Дальнего Востока в макрорегион привлечено 3,5 млрд долларов иностранных инвестиций. Однако доля японских инвестиций невелика – всего один процент.



«Мы готовы обсуждать с японскими партнерами специфику реализации и сложности каждого проекта, чтобы работа пошла лучше. Создание совместной платформы по привлечению японских инвесторов – это рабочий инструмент, - подчеркнул Юрий Трутнев. - Сегодня японские инвесторы не самые активные на территории российского Дальнего Востока. Чего-то не хватает: понимания работы на российских рынках, каких-то элементов реализации проектов. Такой инструмент как инвестиционная платформа позволяет создать оболочку для улучшения инвестиций. Японская сторона предложила рассмотреть инициативу по созданию консультативного совета данной платформы. Если необходимо, мы будем создавать и консультативный совет – любые формы и инструменты, чтобы они поддерживали диалог, развивали доверие и улучшали сотрудничество».



«Мы видим большие возможности для развития российско-японского сотрудничества на Дальнем Востоке. В рамках совместной инвестиционной платформы мы готовы предоставить особую поддержку японским инвесторам, заинтересованным в беспрецедентных условиях для ведения бизнеса, имеющихся на российском Дальнем Востоке. Мы ожидаем активное участие инвесторов, представляющих широкий спектр отраслей промышленности, включая инвесторов из хай-тек индустрии, чтобы принести новейшие технологии и эффективные методы ведения бизнеса, которые будут способствовать развитию Дальнего Востока и укреплению российско-японских экономических связей», - заявил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.



«У нас есть существенный объем проектов, которые, по нашему мнению, могут быть интересны японским компаниям. Аквакультура, рыболовство, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, машиностроение и нефтехимия, транспорт и логистика - вот основные отрасли, которые имеют перспективу для двустороннего экономического сотрудничества на Дальнем Востоке. Центр поддержки японских инвесторов, безусловно, может стать надежным инструментом для защиты интересов японских компаний для успешного создания и развития бизнеса на новом рынке», - отметил генеральный директор АПИ Петр Шелахаев.



В мероприятии приняли участие заместитель Министра Российской Федерации Александр Крутиков, губернаторы дальневосточных регионов – Вячеслав Шпорт, Владимир Миклушевский, Олег Кожемяко. По итогам переговоров стороны договорились продолжить практическую отработку данных вопросов, а также других проектов, реализуемых на Дальнем Востоке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.