Инвесторов зовут даже в вечную мерзлоту

Список возможностей для желающих вложить капитал в проекты на Дальнем Востоке стремительно расширяется

Лучшие практики в привлечении китайских инвесторов и вопросы привлечения китайских компаний к реализации совместных проектов в рамках развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» обсуждались в ходе рабочей встречи министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ со старшим партнером McKinsey&Company в КНР, директором Института глобальных исследований McKinsey Джонатаном ВОТЦЕЛЕМ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как уточнил Джонатан Вотцель, Китай считает Россию одной из перспективных территорий для инвестирования и реализации различных проектов, включая развитие транспортных коридоров и улучшение инфраструктуры.

По мнению Александра Галушки, на фоне развития сети территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток особенно выгодным становится сотрудничество с дальневосточными регионами для северо-восточных провинций КНР. Благодаря созданию современных транспортных коридоров из провинции Хэйлунцзян в порт Находка и из провинции Цзилинь в порт Зарубино существенно сокращаются издержки у предприятий, которые размещены на Северо-Востоке Китая.

По словам главы Минвостокразвития, развитие международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» с учетом перспективных маршрутов является для российской и китайской сторон взаимовыгодным проектом. «Нам важно, чтобы при разработке финансово-экономической модели формирования этих транспортных коридоров все было досконально и аргументированно просчитано. И в том числе - с позиций наших партнеров - представителей Китайской Народной Республики», - отметил Александр Галушка.

Кроме того, с 7 по 9 декабря в Санкт-Петербурге проходил форум «Арктика - настоящее и будущее», в рамках которого в том числе обсуждались вопросы развития дальневосточных территорий, находящихся в арктической зоне.

Основными задачами социально-экономического развития Арктической зоны Дальнего Востока, в которую входят Чукотский автономный округ и северные районы Республики Саха (Якутия), являются преодоление диспропорций с остальными регионами Дальнего Востока, повышение уровня жизни населения, модернизация и развитие энергетической инфраструктуры, решение проблемы транспортной доступности арктических территорий, устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера и поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности.

Директор департамента развития человеческого капитала, территориального и социально-экономического развития регионов Дальнего Востока Минвостокразвития России Григорий СМОЛЯК выступил на двух панельных сессиях с докладами об обеспечении Арктической зоны трудовыми ресурсами и работе в этом направлении Агентства по развитию человеческого капитала. Особое внимание было обращено на опыт создания территорий опережающего развития, в том числе в Арктической зоне.

Напомним, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 года №876 в Чукотском автономном округе создана ТОР «Беринговский» с целью разработки Беринговского каменноугольного бассейна с объемом инвестиций 8 млрд рублей и созданием на первом этапе 450 рабочих мест.

Отдельная секция форума была посвящена развитию Северного морского пути. Его становлению, безусловно, будет способствовать расширение по инициативе президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА режима свободного порта, успешно реализуемого в настоящее время во Владивостоке, на порты Дальнего Востока, в том числе на арктические порты Чукотки - Анадырь, Беринговский, Эгвекинот, Провидения и Певек.

Также в настоящее время Минвостокразвития России реализует поручение президента России, данное по результатам Восточного экономического форума, о разработке финансово-экономической модели по развитию Северного морского пути в качестве конкурентного транспортного коридора глобального значения, в том числе для контейнерных перевозок.

«Основной целью исследований является концептуальная увязка механизмов опережающего развития Дальнего Востока – территорий опережающего развития, режима свободного порта, поддержки инвестиционных проектов, - с реальной грузовой базой стран АТР, с действующими и перспективными транспортными потоками», - отметил в своем выступлении начальник отдела развития Северного морского пути департамента внешнеэкономической деятельности, привлечения частных инвестиций и поддержки экспорта Минвостокразвития России Олег РОЙ. В соответствии с поручением эта работа должна быть выполнена к 1 июля 2016 года.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.