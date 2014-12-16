Рыболовецкий колхоз "Моряк-Рыболов" перебазируется во Владивосток и Хабаровск

Cтарейший рыболовецкий колхоз Приморья «Моряк-Рыболов», с 2008 года находящийся в процедуре банкротства, в итоге делится на две части.

Как стало известно «Золотому Рогу», одна половина бизнеса пропишется во Владивостоке, другая - в Хабаровске. В обоих случаях единственно ценным активом новых компаний будут 10-летние квоты на вылов морских биоресурсов, в том числе более 7 тыс. тонн минтая в Охотском море.

Акционеры ОАО «Рыболовецкий колхоз «Моряк-Рыболов» (Ольгинский район, Приморский край) на внеочередном собрании 11 марта рассмотрят вопрос о реорганизации компании в форме выделених двух АО - «Моряк» и «Рыболов».

Предполагается, что каждая новая компания будет иметь уставный капитал в размере 100 тыс. рублей, состоящий из 100 обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей. Юридический адрес создаваемого АО «Моряк» - Владивосток, ул. Пограничная, 15А; АО «Рыболов» - Хабаровск, ул. Знаменщикова, 17. При этом у колхоза уже есть филиал в с. Вострецово Хабаровского края. У каждого нового АО будет свой генеральный директор и ревизор.

Процедура внешнего управления в отношении ОАО «РК» «Моряк-Рыболов» была введена 6 октября 2008 года. Временным управляющим был назначен Владимир КОСОЛАПОВ, известный по работе конкурсным управляющим ОАО «Пивоиндустрия Приморья». Одним из крупнейших кредиторов предприятия выступал Промсвязьбанк (около 270 млн рублей кредиторской задолженности). Уставныйф капитал ОАО составляет 234,2 тыс. рублей. Одним из основных акционеров компании выступало зарегистрированное в пос. Моряк-Рыболов ООО «Коррект», которое в свою очередь контролировалось ООО «М-Холод» (Владивосток), ликвидированном в 2012 году после завершения процедуры конкурсного производства. По итогам 2013 года компания получила 113,816 млн рублей выручки и 65,994 млн рублей чистой прибыли, тогда как в 2012 году был зафиксирован чистый убыток в размере 50,776 млн рублей.

«Золотой Рог» уже сообщал, что в начале 2010 года посредники предлагали одной из камчатских компаний полностью выкупить приморский колхоз за 500-700 млн рублей. Не договорились. На этом фоне Владимир Косолапов, выступавший сторонником реанимирования предприятия, написал заявление об уходе. В итоге 6 октября 2010 года в отношении «РК «Моряк-Рыболов» была введена процедура конкурсного производства, то есть фактически был дан старт распродаже активов.

За время конкурсного производства предприятием успели «порулить» несколько управляющих. В начале управляющим была назначена Анна БАДЮКОВА, а в феврале 2011 года ее сменил Сергей СИНЕЛЬНИКОВ, к которому у комитета кредиторов должника накопилось немало вопросов. В том числе и по работе с дебиторской задолженностью. В итоге Арбитражный суд отстранил Синельникова и назначил конкурсным управляющим Владимира ШВЕДКО, который на данный момент уже выступает в роли... и.о. гендиректора ОАО «Рыболовецкий колхоз «Моряк-Рыболов».

Отметим, что ни Синельникову, ни сменившему его Шведко не удалось найти покупателей на имущество «Моряка-Рыбылова». Последнее официальное сообщение в базе банкротств предприятий было датировано 7 мая 2014 года. Торги посредством публичного по продаже части имущества, в том числе трех мотоботов, были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.