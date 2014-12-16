Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рыболовецкий колхоз "Моряк-Рыболов" перебазируется во Владивосток и Хабаровск
Cтарейший рыболовецкий колхоз Приморья «Моряк-Рыболов», с 2008 года находящийся в процедуре банкротства, в итоге делится на две части.
Как стало известно «Золотому Рогу», одна половина бизнеса пропишется во Владивостоке, другая - в Хабаровске. В обоих случаях единственно ценным активом новых компаний будут 10-летние квоты на вылов морских биоресурсов, в том числе более 7 тыс. тонн минтая в Охотском море.
Акционеры ОАО «Рыболовецкий колхоз «Моряк-Рыболов» (Ольгинский район, Приморский край) на внеочередном собрании 11 марта рассмотрят вопрос о реорганизации компании в форме выделених двух АО - «Моряк» и «Рыболов».
Предполагается, что каждая новая компания будет иметь уставный капитал в размере 100 тыс. рублей, состоящий из 100 обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей. Юридический адрес создаваемого АО «Моряк» - Владивосток, ул. Пограничная, 15А; АО «Рыболов» - Хабаровск, ул. Знаменщикова, 17. При этом у колхоза уже есть филиал в с. Вострецово Хабаровского края. У каждого нового АО будет свой генеральный директор и ревизор.
Процедура внешнего управления в отношении ОАО «РК» «Моряк-Рыболов» была введена 6 октября 2008 года. Временным управляющим был назначен Владимир КОСОЛАПОВ, известный по работе конкурсным управляющим ОАО «Пивоиндустрия Приморья». Одним из крупнейших кредиторов предприятия выступал Промсвязьбанк (около 270 млн рублей кредиторской задолженности). Уставныйф капитал ОАО составляет 234,2 тыс. рублей. Одним из основных акционеров компании выступало зарегистрированное в пос. Моряк-Рыболов ООО «Коррект», которое в свою очередь контролировалось ООО «М-Холод» (Владивосток), ликвидированном в 2012 году после завершения процедуры конкурсного производства. По итогам 2013 года компания получила 113,816 млн рублей выручки и 65,994 млн рублей чистой прибыли, тогда как в 2012 году был зафиксирован чистый убыток в размере 50,776 млн рублей.
«Золотой Рог» уже сообщал, что в начале 2010 года посредники предлагали одной из камчатских компаний полностью выкупить приморский колхоз за 500-700 млн рублей. Не договорились. На этом фоне Владимир Косолапов, выступавший сторонником реанимирования предприятия, написал заявление об уходе. В итоге 6 октября 2010 года в отношении «РК «Моряк-Рыболов» была введена процедура конкурсного производства, то есть фактически был дан старт распродаже активов.
За время конкурсного производства предприятием успели «порулить» несколько управляющих. В начале управляющим была назначена Анна БАДЮКОВА, а в феврале 2011 года ее сменил Сергей СИНЕЛЬНИКОВ, к которому у комитета кредиторов должника накопилось немало вопросов. В том числе и по работе с дебиторской задолженностью. В итоге Арбитражный суд отстранил Синельникова и назначил конкурсным управляющим Владимира ШВЕДКО, который на данный момент уже выступает в роли... и.о. гендиректора ОАО «Рыболовецкий колхоз «Моряк-Рыболов».
Отметим, что ни Синельникову, ни сменившему его Шведко не удалось найти покупателей на имущество «Моряка-Рыбылова». Последнее официальное сообщение в базе банкротств предприятий было датировано 7 мая 2014 года. Торги посредством публичного по продаже части имущества, в том числе трех мотоботов, были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
- Почему камчадалы забыли о российских верфях
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- На электронные торги выставлен первый участок под аквакультуру на Дальнем Востоке
- Сахалин и Курилы готовятся к предстоящей путине
- Русская рыбопромышленная компания построит в Приморье мощный завод
- На Камчатке стартовала лососёвая путина
Новости раздела
- Банковский исход
- На Сахалин прилетели 394 "бурёнки" из Дании
- На Камчатке готовятся к строительству ледового дворца
- Под жарким брендом
- Во Владивостоке началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Визовые центры Владивостока под угрозой закрытия
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз