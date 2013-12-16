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Японский банк инвестирует в якутский холод

16 Декабря 2013, 15:33 | Дальний Восток

На базе созданного при Академии наук Республики Саха (Якутия) «Испытательного полигона холода», который расположен на 45‑м километре Вилюйского тракта, будет основан совместный российско-японский выставочно-деловой центр арктических технологий.

Принципиальная договоренность об этом была достигнута в ходе недавнего визита в Якутск главы Южно-Сахалинского представительства японского банка «Хоккайдо» господина Миками Норихито. Как сообщили в отделе внедрения инновационных технологий Академии наук РС(Я), японские банкиры выразили готовность финансировать данный проект, пишет газета "Якутия".

В частности, в ходе переговоров с президентом академии Игорем Колодезниковым стороны обсудили «дорожную карту» сотрудничества и вопросы создания современных электромеханических генераторов на твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ) мощностью от 7 до 40 киловатт, а также целый ряд других инновационных проектов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: Япония  бизнес  банки  международное сотрудничество  топливо  инновации  Якутия 



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