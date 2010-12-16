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На железной дороге - пробки
С начала декабря на Дальневосточной железной дороге действуют семь конвекционных запрещений на погрузку в адрес приморских предприятий.
Неготовность к работе в зимних условиях портов и других грузополучателей Приморья осложнила работу припортовых станций. В связи с ситуацией компания «РЖД» была вынуждена ограничить погрузку в адрес грузополучателей станций Владивосток, Первая Речка, Мыс Чуркин, Находка Восточная, Гайдамак.
В настоящее время около 30 грузовых составов назначением на станции Владивосток, Первая Речка, Посьет, Мыс Чуркин, Гайдамак, Крабовая, Находка, Восточная отставлены от движения в ожидании нормализации технологических операций в портах Приморья.
Последствия декабрьских циклонов, обрушившихся на Приморье дождем и снегом, негативно сказались на выгрузке угля, нефтепродуктов и контейнерных грузов, что также стало одной из причин появления «брошенных» грузовых поездов на Дальневосточной магистрали.
Помимо того руководство некоторых портов в условиях изменения конъюнктуры перевозимых грузов заключило с отправителями дополнительные соглашения, превышающие реальные объемы выгрузки, без учета технических возможностей собственной портовской инфраструктуры и ожидаемых ухудшений погодных условий, традиционно возникающих в начале зимы в регионе.
Так, руководство порта Посьет в ноябре 2010 г. приняло на себя явно завышенное обязательство ежесуточно выгружать 225 вагонов с углем, в то время как среднесуточная выгрузка в порту не превышает 100-110 вагонов.
- Ситуацию осложняет недостаточная обеспеченность портов технологическими устройствами, позволяющими организовать оперативную выгрузку заявленных объемов угля в зимний период, а также недостаточное применение мер зимней профилактики при погрузке угля отправителем, - отметил начальник Службы коммерческой работы в сфере грузовых перевозок Дальневосточной дирекции управления движением Виктор МАНУХИН.
Причиной появления сверхнормативного накопления порожних и груженых вагонов на станции Владивосток и железнодорожной инфраструктуре ООО «Владивостокский контейнерный терминал» (ВКТ) также явились сбои в работе из-за декабрьской штормовой погоды, в период которых уровень выгрузки снизился до 20 вагонов в сутки. Несмотря на принятые меры по дооснащению выгрузочных мощностей на ВКТ, существующие сегодня темпы выгрузки контейнеров не обеспечивают своевременную выгрузку вновь поступающих вагонов в адрес терминала, общее количество которых на сети железных дорог превышает 900 единиц.
Сложившаяся ситуация серьезно осложняет технологический процесс по подаче вагонов на фронты погрузки и выгрузки у всех припортовых станций ДВЖД, что влечет за собой сдерживание поездопотока на промежуточных станциях железнодорожной магистрали, невыполнение компанией «РЖД», как публичного перевозчика, обязательств по срокам доставки народнохозяйственных грузов.
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