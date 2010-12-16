www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.53 р. 100 JPY: 61.85 р.
EUR: 79.25 р. 10 CNY: 99.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

На железной дороге - пробки

16 Декабря 2010, 10:41 | Дальний Восток

С начала декабря на Дальневосточной железной дороге действуют семь конвекционных запрещений на погрузку в адрес приморских предприятий.

Неготовность к работе в зимних условиях портов и других грузополучателей Приморья осложнила работу припортовых станций. В связи с ситуацией компания «РЖД» была вынуждена ограничить погрузку в адрес грузополучателей станций Владивосток, Первая Речка, Мыс Чуркин, Находка Восточная, Гайдамак.

В настоящее время около 30 грузовых составов назначением на станции Владивосток, Первая Речка, Посьет, Мыс Чуркин, Гайдамак, Крабовая, Находка, Восточная отставлены от движения в ожидании нормализации технологических операций в портах Приморья.

Последствия декабрьских циклонов, обрушившихся на Приморье дождем и снегом, негативно сказались на выгрузке угля, нефтепродуктов и контейнерных грузов, что также стало одной из причин появления «брошенных» грузовых поездов на Дальневосточной магистрали.

Помимо того руководство некоторых портов в условиях изменения конъюнктуры перевозимых грузов заключило с отправителями дополнительные соглашения, превышающие реальные объемы выгрузки, без учета технических возможностей собственной портовской инфраструктуры и ожидаемых ухудшений погодных условий, традиционно возникающих в начале зимы в регионе.

Так, руководство порта Посьет в ноябре 2010 г. приняло на себя явно завышенное обязательство ежесуточно выгружать 225 вагонов с углем, в то время как среднесуточная выгрузка в порту не превышает 100-110 вагонов.

- Ситуацию осложняет недостаточная обеспеченность портов технологическими устройствами, позволяющими организовать оперативную выгрузку заявленных объемов угля в зимний период, а также недостаточное применение мер зимней профилактики при погрузке угля отправителем, - отметил начальник Службы коммерческой работы в сфере грузовых перевозок Дальневосточной дирекции управления движением Виктор МАНУХИН.

Причиной появления сверхнормативного накопления порожних и груженых вагонов на станции Владивосток и железнодорожной инфраструктуре ООО «Владивостокский контейнерный терминал» (ВКТ) также явились сбои в работе из-за декабрьской штормовой погоды, в период которых уровень выгрузки снизился до 20 вагонов в сутки. Несмотря на принятые меры по дооснащению выгрузочных мощностей на ВКТ, существующие сегодня темпы выгрузки контейнеров не обеспечивают своевременную выгрузку вновь поступающих вагонов в адрес терминала, общее количество которых на сети железных дорог превышает 900 единиц.

Сложившаяся ситуация серьезно осложняет технологический процесс по подаче вагонов на фронты погрузки и выгрузки у всех припортовых станций ДВЖД, что влечет за собой сдерживание поездопотока на промежуточных станциях железнодорожной магистрали, невыполнение компанией «РЖД», как публичного перевозчика, обязательств по срокам доставки народнохозяйственных грузов.

Автор: Юрий Рогов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru