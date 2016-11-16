Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жители Хабаровского края не пускают в квартиры специалистов для проверки газового оборудования
Специалисты «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Хабаровском крае при проведении планового технического обслуживания газового оборудования не получают доступ в каждую третью квартиру, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
По статистике, устаревшее газовое оборудование является основной причиной обращения граждан в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) «Газпром газораспределение Дальний Восток». На сегодняшний день в зоне ответственности газовой компании находится порядка 340 тыс. газифицированных квартир и домовладений. При этом около 40% газовых плит в них выработали установленный заводом-изготовителем срок эксплуатации (как правило, это 15 лет) и подлежат замене. Ряд абонентов не только не делает это, но и препятствует попаданию газовиков в свои квартиры, ставя под угрозу жизнь и сохранность имущества как свои, так и соседей, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе «Газпром газораспределение Дальний Восток».
На втором месте среди причин обращений в АДС - нарушение основных правил использования газа в быту:
- самовольный монтаж/демонтаж газового оборудования (собственными силами абонента или с привлечением неквалифицированных специалистов);
- использование газовой плиты не по назначению (например, обогрев помещения при помощи газовой плиты);
- пользование газовыми приборами в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» совместно с ДВРЦ МЧС и региональными властями разрабатывает комплекс мероприятий, среди которых внеплановые проверки квартир с газоиспользующим оборудованием, с целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций.
«Не все потребители, к сожалению, осознают необходимость проверки своего оборудования квалифицированными специалистами. В ходе плановых проверок наши специалисты не попадают в ряд квартир или домовладений, хозяева которых отказываются впускать газовиков для проведения техобслуживания газового оборудования. В результате не прошедшее своевременную проверку газовое оборудование становится источником аварийных ситуаций, которых можно было избежать», - рассказал генеральный директор «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Жители Хабаровского края не пускают в квартиры специалистов для проверки газового оборудования
- Энергетики резко нарастили прибыль
- Сахалинский шельф преодолевает "идеальный шторм"
- Сахалин вновь соберет топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний России и мира
- Рубильник на Дальнем Востоке переведут на положение "среднее"
- Опубликована официальная брошюра конференции "Нефть и газ Сахалина 2016"
- Свет и тепло в надежных руках
- Две скважины пробурят на примагаданском шельфе в летний период
- Газовики сталкиваются с проблемами при пуске газа в Комсомольске-на-Амуре
- Филиал АО ДРСК "Приморские электрические сети" обслуживает более половины всех электросетевых объектов края
Новости раздела
- Бизнес Приморья пошел в "Рост"
- Жители Хабаровского края не пускают в квартиры специалистов для проверки газового оборудования
- Опубликован рейтинг эффективности бизнеса 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Правительство Сахалина совместно с АТБ откроет кредитную программу для малого бизнеса региона
- Энергетики резко нарастили прибыль
- "Ночь пожирателей рекламы" впервые с участием создателя шоу!
- Грузы уперлись в подъезды
- В Спасске суд вынес приговор гражданину Узбекистана
- Сахалинский шельф преодолевает "идеальный шторм"
- У PRISCO больше флота не осталось
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Один из самых богатых бизнесменов России вышел из проекта строительства завода минудобрений в Приморье
- Играющий в долг "Луч-Энергия" сотворил очередную сенсацию
- Мэр Южно-Курильска поспешил заплатить
- "М.Видео" хочет задавить конкурентов во Владивостоке
- Врачи будут тратить на каждого пациента считанные минуты
- Жители Приморья продолжают массово уезжать из края
- Рубль начал заметно крепнуть
- Бизнес Приморья раскритиковал задумку президента
- Путин поздравил Трампа с победой на выборах
- На одной из оживленных улиц Владивостока запретят парковаться