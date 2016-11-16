Жители Хабаровского края не пускают в квартиры специалистов для проверки газового оборудования

Специалисты «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Хабаровском крае при проведении планового технического обслуживания газового оборудования не получают доступ в каждую третью квартиру, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По статистике, устаревшее газовое оборудование является основной причиной обращения граждан в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) «Газпром газораспределение Дальний Восток». На сегодняшний день в зоне ответственности газовой компании находится порядка 340 тыс. газифицированных квартир и домовладений. При этом около 40% газовых плит в них выработали установленный заводом-изготовителем срок эксплуатации (как правило, это 15 лет) и подлежат замене. Ряд абонентов не только не делает это, но и препятствует попаданию газовиков в свои квартиры, ставя под угрозу жизнь и сохранность имущества как свои, так и соседей, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе «Газпром газораспределение Дальний Восток».

На втором месте среди причин обращений в АДС - нарушение основных правил использования газа в быту:

- самовольный монтаж/демонтаж газового оборудования (собственными силами абонента или с привлечением неквалифицированных специалистов);

- использование газовой плиты не по назначению (например, обогрев помещения при помощи газовой плиты);

- пользование газовыми приборами в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» совместно с ДВРЦ МЧС и региональными властями разрабатывает комплекс мероприятий, среди которых внеплановые проверки квартир с газоиспользующим оборудованием, с целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Не все потребители, к сожалению, осознают необходимость проверки своего оборудования квалифицированными специалистами. В ходе плановых проверок наши специалисты не попадают в ряд квартир или домовладений, хозяева которых отказываются впускать газовиков для проведения техобслуживания газового оборудования. В результате не прошедшее своевременную проверку газовое оборудование становится источником аварийных ситуаций, которых можно было избежать», - рассказал генеральный директор «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.