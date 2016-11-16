Бизнес Приморья пошел в "Рост"

Около 300 продвинутых предпринимателей за два дня провели «мозговой штурм» насущных проблем

Как наладить экспорт продуктов питания в Китай, использовать кризис на благо компании, найти идеи для бизнеса «под ногами» и другие вопросы раскрыли в ходе ежегодного форума молодых предпринимателей «Рост», прошедшего в столице Приморья во второй раз. На этот раз на площадке «Роста», организатором которого традиционно выступил Клуб молодых предпринимателей «Примбиз», выступили и известные спикеры федерального уровня, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Во второй день форума более двухсот предпринимателей собрались на выступлении коммерческого директора компании «Яндекс» Максима ГРИШАКОВА. Специальный гость вышел к участникам с докладом «Новые технологии развития бизнеса» и рассказал предпринимателям о преимуществах рекламы в Интернете, а также о планах компании сделать этот вид пиара еще более эффективным.

- Компания «Яндекс» работает над продуктом, который позволит не просто успешно рекламировать товары и услуги, но и проследить весь путь эффективности рекламы - от клика по ссылке до покупки, будь то покупка в режиме «онлайн» или «офлайн». Новые технологии в наш век позволяют рассматривать даже самые смелые инновационные решения, - высказался Гришаков.

Популярностью на форуме пользовались и лекции известных предпринимателей Приморья. Так, уже перед выступлением основателя ГК «Эталон» Антона СКОРИКА весь зал был переполнен – негде присесть. Организаторам пришлось вносить в зал дополнительные стулья. Выступление Антона Скорика носило скорее «коучинговый» характер: он рассказал участникам об «узких местах» типичного предпринимателя. По его словам, между «предпринимателем-мечтателем» и эффективным предпринимателем существует большая разница.

- Предприниматель-мечтатель не имеет терпения, не любит цифры, формальности, процессы и работу в команде, - объяснил Скорик. - Он считает, что знает все сам. В начале пути почти все мы – мечтатели, но в этом есть и плюс: на этом этапе мы не боимся рисковать. Однако многие, к сожалению, до конца жизни остаются мечтателями, тогда как нужно «эволюционировать» в эффективного предпринимателя. Эффективный предприниматель осознает важность процессов, цифр и формальностей, соблюдение которых нередко становится важным конкурентным преимуществом. Однако, став опытным, эффективным бизнесменом, имея собственную компанию, важно сохранить в себе то любопытство, ту готовность к новому, которая есть у предпринимателя-мечтателя.

Не меньше слушателей собралось на лекции президента ГК «В-Лазер» Сергея МИТРОФАНОВА, коорый на личном примере показал слушателям, как искать идеи для бизнеса «под ногами», как разглядеть возможность и не упустить ее. Кроме того, он обозначил разницу между инновациями и изобретениями, а также поделился опытом в формировании команды.

- Идеи не появятся в вашей компании, если в ней нет ярких личностей, - заявил Сергей Митрофанов. – Даже если вы с целью мозгового штурма закроете в одном помещении весь штат своих сотрудников, хороший результат вряд ли будет. Яркие личности нужны, я преклоняюсь перед ними. Но, к сожалению, чаще всего они невыносимы. Просто невыносимы. С некоторыми из них, увы, приходится либо расставаться, либо терпеть их.

От выступления генерального директора компании «ДНС» Дмитрия АЛЕКСЕЕВА участники ожидали большего: название лекции «Бизнес по-приморски: непрофессионализм, разгильдяйство и невероятное везение» не оправдало себя. Вместо развенчивания подходов приморского бизнеса Дмитрий Алексеев рассказывал участникам о том, что, по его мнению, нужно делать, чтобы построить великую компанию. Однако любопытным оказалось мнение Алексеева об успехах собственной компании.

- Мы разгильдяи, и нам существенно везет, - заявил спикер в самом начале лекции.

Пожалуй, самый оживленный интерес участники проявили к теме деловых отношений с Китаем, в частности к возможности экспорта российских товаров в Китай, которая активно обсуждалась на форуме «Рост». На эту тему на форуме были проведены целые четыре сессии, в которых участвовали более десяти более-менее опытных спикеров. Так, в первый день форума с докладом «Из Азии в Россию. История создания крупнейшего на рынке Гонконга авиаперевозчика в РФ» выступил глава гонконгского офиса АТС Air Service. Сразу после него успешным опытом поделился генеральный директор ГК «Байкал» Николай ТОКУРЕНОВ. Его доклад «Из России в Азию. Экспорт товаров из Приморья в Китай, успешные кейсы» вызвал самое бурное обсуждение. По словам Токуренова, высоким потенциалом обладает экспорт приморских продуктов питания в Поднебесную.

«Это мед, орехи, соя и любой биоресурс. Однако при налаживании экспортноориентированных отношений с Китаем нужно помнить о менталитете жителей этой страны. Если вы не обезопасите свою интеллектуальную собственность, вполне возможно, что ваша деятельность в Китае закончится после первой поставки партии вашего продукта: китайцы, как никто другой, умеют копировать или, если угодно, подделывать товары и ничего зазорного в этом не видят. Поэтому в данных отношениях важно соблюдать формальности: не поленитесь и запатентуйте свой товар как в России, так и в Китае», - рассказал Токуренов.

На сессии «Экспорт продуктов питания в Китай: модная идея или реальная возможность» собралось больше всего спикеров, которые поделились с участниками вполне прикладными знаниями о том, как оформить документы для экспорта товара в Поднебесную, а также о том, как найти партнеров в этой стране. По словам спикеров, экспорт именно продуктов питания из России в Китай обладает крупнейшим потенциалом: китайцы не уверены в качестве продуктов на своих полках, в особенности в качестве детского питания, а Россия в этой стране всегда ассоциировалась с чистой водой, чистым воздухом и необъятными просторами.

В конце сессии участники, желающие работать в Китае, активно общались друг с другом и обменивались контактами. Так, генеральный директор компании ООО «Русский продукт» Денис РОГОВ приехал на форум «Рост» ради этой сессии, а также ради того, чтобы найти производителей, готовых экспортировать продукцию в Китай.

- Меня интересуют именно партнеры, - отметил Рогов. – В моих планах открытие супермаркета в Китае, или выставочного центра, где покупателям будет представлена именно русская продукция от русского производителя, которая будет продаваться без китайских посредников. Подобных супермаркетов в Китае около восьми, и ни один из них не пускает на свои торговые площади русских предпринимателей. Китайцы предпочитают сами закупать товары у русских и перепродавать их в Китае со по своей «марже». Это не выгодно русскому производителю.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Фото РИА PRIMAMEDIA.RU.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.