ДРСК будет продана за 13 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября, ZRPRESS.

ДЭК является единственным акционером ДРСК.

В начале 2012 года АО "РАО ЭС Востока" утверждало оценку 100% ДРСК на уровне 19,3 млрд рублей, однако "ФСК ЕЭС" с ней не согласилась, считая ее завышенной вдвое. В сентябре "РАО ЭС Востока" согласовало оценку в 13 млрд рублей.

Ожидается, что актив будет оплачен деньгами в рассрочку равными долями с периодичностью платежей не менее одного раза в квартал, срок окончательной оплаты - 30 июня 2014 года. Полученные денежные средства предполагается направить на финансирование инвестпроектов "РАО ЭС Востока".

ДРСК обслуживает около 55 тыс. километров линий электропередачи, а также около 700 подстанций на территории Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также на юге Якутии.

Уставный капитал АО "ДРСК" состоит из 910 млрд 333 млн 199 тыс. 800 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".