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ДРСК будет продана за 13 млрд рублей
ДЭК является единственным акционером ДРСК.
В начале 2012 года АО "РАО ЭС Востока" утверждало оценку 100% ДРСК на уровне 19,3 млрд рублей, однако "ФСК ЕЭС" с ней не согласилась, считая ее завышенной вдвое. В сентябре "РАО ЭС Востока" согласовало оценку в 13 млрд рублей.
Ожидается, что актив будет оплачен деньгами в рассрочку равными долями с периодичностью платежей не менее одного раза в квартал, срок окончательной оплаты - 30 июня 2014 года. Полученные денежные средства предполагается направить на финансирование инвестпроектов "РАО ЭС Востока".
ДРСК обслуживает около 55 тыс. километров линий электропередачи, а также около 700 подстанций на территории Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также на юге Якутии.
Уставный капитал АО "ДРСК" состоит из 910 млрд 333 млн 199 тыс. 800 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".
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