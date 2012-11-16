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ДРСК будет продана за 13 млрд рублей

16 Ноября 2012, 09:56 | Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября, ZRPRESS. Акционеры ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК, входит в холдинг ОАО "РАО Энергетические системы Востока") одобрили продажу 100% акций ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК) ОАО "ФСК ЕЭС".

ДЭК является единственным акционером ДРСК.

В начале 2012 года АО "РАО ЭС Востока" утверждало оценку 100% ДРСК на уровне 19,3 млрд рублей, однако "ФСК ЕЭС" с ней не согласилась, считая ее завышенной вдвое. В сентябре "РАО ЭС Востока" согласовало оценку в 13 млрд рублей.

Ожидается, что актив будет оплачен деньгами в рассрочку равными долями с периодичностью платежей не менее одного раза в квартал, срок окончательной оплаты - 30 июня 2014 года. Полученные денежные средства предполагается направить на финансирование инвестпроектов "РАО ЭС Востока".

ДРСК обслуживает около 55 тыс. километров линий электропередачи, а также около 700 подстанций на территории Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также на юге Якутии.

Уставный капитал АО "ДРСК" состоит из 910 млрд 333 млн 199 тыс. 800 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

Автор: Олег Клименко
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