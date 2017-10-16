"ФАС" на скрытых иностранцев

Правительство РФ: часть российской рыбодобычи до сих пор может скрыто контролироваться иностранным капиталом

На прошлой неделе вице-премьер Аркадий Дворкович провёл заседание комиссии Правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На нем обсуждалась реализация стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, организация поставок рыбной продукции с Дальнего Востока, а также вопросы законодательного регулирования сделок в рыбохозяйственной сфере с участием иностранных инвестиций. Причем, эта больная для рыбаков тема, вынесена на уровень правительства в преддверии инвестиционной кампании по наделению квотами объектов инвестиций в рыбной отрасли.

Между тем, по мнению экспертов, часть российской рыбодобычи до сих пор может контролироваться скрыто иностранным капиталом. Задумаются ли чиновники в правительстве, что федеральная собственность, которую скрытно контролировали иностранцы, может пойти в качестве инвестиционной квоты для тех российских компаний, которые закон не нарушали? Ведь компании нарушившие законодательство давно выявлены, и часть из них даже официально признало, что находилось под контролем иностранных собственников.

Как оказалось в числе нарушителей один из лидеров отрасли - группа компаний «Норебо». В открытых данных Росрыболовства «Норебо» фигурирует как держатель квот 430 тысяч тонн. Компания добывает минтай, сельдь, треску, пикшу, палтус и другие виды биоресурсов.

Европейский тандем

Начался бизнес с мурманской компании «Карат» и норвежской Ocean Trawlers, основанной партнерами Виталием Орловым, Магнусом Ротом и Александром Тугушевым. Ocean Trawlers поставляла российским рыбакам подержанные норвежские траулеры, а также выкупала у них улов. Сегодня в холдинг «Норебо» входят 12 рыбодобывающих компаний на северо-западе и Дальнем Востоке.

Скупка активов Орловым началась в 2011 г. с компании «Ролиз». Затем этот российско-европейский тандем приобрел на Камчатке - компанию «Акрос». Почти сразу после этого был выкуплен «Мурманский траловый флот» (МТФ), а в последующие два года - и «Магадантралфлот», и «Восточный берег», и «Сахалин лизинг флот». На консолидацию всех активов, по некоторой информации, ушло более $500 млн.

Пока иностранцы скупали компании, в правительстве задумались о стратегическом развитии рыбной отрасли. Кроме группы Орлова, почти 70% добычи уде контролировала китайская компания «Пасифик Андерс». Тогдашний вице-премьер при поддержке силового блока берет курс на то, чтобы стратегические биоресурсы, принадлежащие российской федерации, были очищены от иностранцев.

При этом правительство РФ дает возможность выйти скрытым иностранным собственникам по рыночным законам. Все афиллированные российские юридические лица имеющие право на вылов, меняют владельцев через сделку купли продажи. Вот только остальные иностранные собственники решили, что они и дальше могут получать прибыль за счет российской рыбы.

В 2014 году бизнес Виталия Орлова стал судиться с местным УФАС. И вот что выяснил приморский арбитраж. «Совершенная ООО «Ролиз» сделка по приобретению 100% акций ЗАО «Восточный берег» в соответствии с законом № 57-ФЗ подлежала предварительному согласованию с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и, соответственно, требовала подачи в ФАС России ходатайства, предусмотренного статьей 8 закона № 57-ФЗ. Таким образом, ООО «Ролиз» нарушило часть 1 статьи 8 Закона № 57-ФЗ, - говорится в постановлении УФАС. - Не представив соответствующее ходатайство, ООО «Ролиз» совершило административное правонарушение.

Из материалов дела следует и не опровергается заявителем, что ООО «Ролиз» находится под косвенным контролем Виталия Орлова, который наряду с российским гражданством имеет гражданство Норвегии и не является налоговым резидентом РФ, что также подтверждается заявителем. Изложенное выше напрямую свидетельствует о том, что при применении и толковании норм закона № 57-ФЗ Виталий Орлов и ООО «Ролиз» (в силу положений части 2 статьи 3 закона № 57-ФЗ) являются иностранными инвесторами».

Как ни странно лишение квот за скрытое нахождение под контролем иностранного собственника не последовало. Конечно, Виталий Орлов от иностранного гражданства отказался. Вот только все его приобретения российских предприятий остались в силе. Но он не единственный кто активно занимался скупкой компаний с квотами.

Корейский след

Антимонопольщики составили список еще около 20 компаний, которые находятся или могут находиться под контролем иностранцев. Помогли ФАС иностранные чиновники. Например, регулятор рыбной отрасли Южной Кореи открыто публикует список 16 совместных российско-корейских рыбодобывающих компаний, которые по тамошним законам имеют право завозить в страну продукцию по льготной пошлине. Информация открытая и список периодически публикуется в российских СМИ. Правда, особого интереса у руководства Росрыболовства он пока не вызывает.

Полное игнорирование фактов скрытого владения долями иностранных собственников пока напрягает только чиновников ФАС России. При этом отраслевое сообщество наблюдает за судебными тяжбами антимонопольщиков. Позиция этого органа в судах базируется на том, что, несмотря на то, что договор закрепления долей был заключен в 2008 году, когда не было норм закона запрещающих иностранцам управлять российскими пользователями, право на добычу наступает тогда, когда компания обращается в территориальное управление ФАР и выписывает рыболовный билет. А это происходит каждый год, когда компания обращается за выпиской рыболовного билета.

Пока антимонопольное ведомство пытается защитить интересы государства, регулятор отрасли на проблему не реагирует. Для предприятий, уличенных в нарушении ФЗ-57 это возможность сохранить квоты и работать дальше. Они отделалась легким испугом. Группа «Норебо» в истории с «Ролизом» отделалась штрафом в 500 тыс. руб., при этом свои иностранные «корни» в судах более не оспаривала.

Компания «Ocean Trawlers» все также фигурирует как экономический партнер «Норебо». В картотеке арбитражного суда в делах по оспариванию таможенной стоимости она упоминается как покупатель российской продукции. Оно и понятно от годами проверенного партнерства отказаться сложно.

Но возможно по этим проблемным компаниям будет принято волевое решение. Как сообщает сайт правительства на заседании правительственной комиссии был представлен доклад Федеральной антимонопольной службы о практике применения норм законодательства Российской Федерации в сфере регулирования сделок с участием иностранных инвестиций и выявления сделок, совершённых в обход российского законодательства и допускающих возможность управления отечественными рыбодобывающими компаниями и установления контроля над ними со стороны иностранных граждан и иностранных юридических лиц, включая граждан, имеющих двойное гражданство. По итогам обсуждения было поручено обобщить судебно-административную практику по таким вопросам и представить предложения по совершенствованию законодательства.