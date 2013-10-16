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Транзитные контейнеры хотят освободить от таможенной очистки

16 Октября 2013, 11:50 | Дальний Восток

Президент ОАО «РЖД» Владимир ЯКУНИН считает, что правительствам стран ЕЭП следует принять решение об освобождении транзитных грузов, перевозимых контейнерными поездами, от процедуры прохождения таможни.

«Надо принять законодательное решение, что транзитные контейнеры не подлежат таможенной очистке», - заявил Владимир Якунин.

Он пояснил, что в настоящее время железнодорожные администрации работают над тем, чтобы осуществлять перевозку грузов из Китая в Европу за 12-14 дней, что обеспечит востребованность такой транспортной услуги на рынке.

Владимир Якунин подчеркнул, что любая остановка в движении такого поезда, в частности таможенными органами для проведения особых процедур, увеличивает время пребывания грузов в пути. «Когда собственные органы власти подрывают конкурентоспособность - это не совсем правильно», - сказал он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: таможня  ржд  китай  логистика  железные дороги  транзит 



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