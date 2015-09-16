Во Владивостоке готовится к открытию выставка малоэтажного домостроения

Выставка на ул. Катерной поможет определиться с выбором малоэтажного домостроения

9 октября во Владивостоке на ул. Катерной планируется официальное открытие выставки малоэтажного домостроения, организованной администрацией Приморского края. Образцы индивидуальных домов, которые было решено здесь разместить, представляют собой разные технологии и должны помочь приморцам определиться со своим выбором в решении своего жилищного вопроса, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

- Перед выставкой была поставлена задача: на основе конкурсного отбора представить для приморцев хорошие и недорогие дома. Во-вторых, чтобы эти дома были разные, - говорит менеджер выставки на ул. Катерной Сергей ФЕДОРЕНКО. – И все у нас получилось. Я считаю, что это большой плюс нашим властям – администрации и губернатору, что такое у нас уже есть. Сегодня, пожалуй, только Москва может гордиться тем, что у нее есть подобная выставка – «Белая дача». Наша же особенно важна тем, что любой житель края может побывать здесь и буквально пощупать понравившийся дом, поговорить со специалистами. В трех из семи выставочных домиках будут размещены офисы компаний, которые занимаются малоэтажным строительством, будут и риэлторы, специализирующиеся на продаже такого жилья. Знакомство с домом здесь вживую будет лучше, чем через интернет или по телефонному разговору с компанией.

Действительно, даже короткое знакомство с тем, что на этой выставке представлено в готовом и достраивающемся видах, дает хороший повод к размышлению – на чем же остановить свой выбор. Построить хочется и дешевле, и быстрее, и качественнее, но насколько это реально и как это сделать – это вопросы, на которые каждый должен ответить сам. Выставка позволяет сопоставлять.

К чему стоит присмотреться

К слову на суд приморцев здесь представленны и малые формы, которые открывают выставочную площадку на ул. Катерной. Представленные системой ГУФСИН Приморского края беседка, лавки, урны, интересный мангал – это образцы, за которыми скрыто многообразие вариантов. Эти и пр. малые архитектурные формы могут быть сделаны даже под индивидуальный эскиз с высоким художественным достоинством и стать украшением придомовой территории.

Первенец выставки – дом «Наутилус», который был разработан приморскими специалистами на основе японской технологии, уже нашел своих поклонников. Завод во Владивостоке, выпускающий его в виде готовых модулей, уже загружен на полгода вперед. Установка такого дома, его отделка под ключ, установка и подключение систем занимают всего 7-10 дней, после чего можно вселяться и жить. В этом доме специалистам удалось совместить высокие достоинства его элементов и систем отечественного и зарубежного производства с ценой. Квадрат «под ключ» в нем предлагается заказчику по 40 тыс. рублей. В зависимости от потребности семьи «Наутилус» может быть площадью от 40 кв. метров до 160 кв. метров. При необходимости он легко демонтируется и перевозится на другое место. Что особенно ценно в его эксплуатации, он в два раза теплее современных довольно жестких нормативов. Соответственно затраты на отопление значительно меньше.

Дом «Мечта» из оцилиндрованного бревна сегодня тоже относится к вполне доступным для среднего приморца вариантам. Квадрат такого дома обойдется в 33-35 тыс. рублей. Хотя в крае эта технология появилась уже около пятнадцати лет назад, таких домов пока строится относительно мало. Притом что они имеют массу преимуществ – экологичные, теплые, традиционные для нашей страны. Пока его в основном выбирают эстеты, которым нравится русская архитектурная классика. Множество вариантов проектов, которые предлагает эта технология, позволяет широко разнообразить жилую застройку такого типа в рамках одной «деревни».

Традиционен для края дом из бруса. На выставке он представлен двухэтажным «Спатио», обшитым сайдингом. Цена квадратного метра строительства такого дома «под ключ» в крае сейчас одна из самых низких – 25-30 тыс. рублей.

Хотя, конечно, многое зависит от вариантов комплектации дома материалами. Например, кровля может быть выполнена недорогой, но недолговечной металочерепицей или же материалами подороже – гибкая черепица, алюминий, мембраны, медь. Вариации в широком диапазоне цен на материалы характерны для всех элементов современного малоэтажного дома.

Очень распространенным и популярным у нас сегодня стало строительство таких домов, как «Уют». Это – монолитно-блочная технология, где для устройства стен используются прочный бетонный каркас и различные блоки. Такой вариант дома сегодня занимает в крае в сегменте малоэтажного строительства около 20%. Его выбирают в основном за повышенную прочность, капитальность постройки. Но 1 кв. метр такого дома в настоящее время обходится заказчику около 45 тысяч рублей, хотя и эту цену нового жилья можно считать «терпимой» по сравнению со средним квадратом в многоэтажном доме.

Новинка для приморцев – дом «Прерия», который строится по технологии «двойной шпунт». Основной стеновой материал в нем – доска. Он хорош тем, что не требует внутренней и внешней отделки. Между внутренними и внешними щитами досок под давлением засыпается «эковата», которая, как показали испытания, не слеживается и эффективно держит в доме тепло. Цена квадрата такого дома сегодня составляет около 30 тысяч рублей.

Быстро, всего за два дня, может быть собран дом «Людовик», который предлагается строить по каркасно-панельной технологии. Как и «Наутилус», он получает высокую заводскую готовность – на стройплощадку поставляются готовые стены, при изготовлении которых используются цементно-стружечные плиты, различные утеплители, гипсокартон, ГВЛ и пр. материалы. Цена квадрата в таком доме – 28 тыс. рублей.

Дом «Солнце» - это вариант с использованием ЛСТК (легких стальных конструкций). Прочный каркас из металлических профилей – основа, которую используют для устройства теплой стены из различных материалов. Предлагаемое на выставке решение позволяет строителям реализовывать квадратный метр жилья в таком доме по цене около 40 тыс. рублей.

Были предложения разместить на этой выставке еще и «китайский дом». Но он не прошел, поскольку при его строительстве не предлагалось использовать местные материалы. А это серьезный фактор, влияющий на цену дома.

Неожиданно не представлен здесь и кирпичный дом. Оказывается, он далеко уже не дешев и очень затратен, требуя при строительстве много средств и времени. Кирпичной стене необходимо утепление, и наружная стена из кирпича сегодня почти исключена из проектов. Популярность такого дома по сравнению с 1990-ми годами тоже резко упала, хотя стереотип, что кирпичный дом – теплый, все еще бытует и какой-то спрос на такой дом еще остается.

Площадка для новых идей

Как отметил Сергей Федоренко, выставка, формально еще не начав работать, уже стала рабочей площадкой для проведения опытов, которые помогают самим строителям определить: что же сегодня позволяет делать дом лучше и дешевле. Так, например, несколько дней назад здесь проводились опыты на горючесть строительных материалов. К сожалению, сертификаты на них и характеристики, которые рекламируют производители, не всегда достоверны. Поэтому все, что приходит на стройку, требуется всегда проверять, чтобы качество строительства не страдало.

Испытания показали, что из утеплителей надежнее всего противостоял огню «Базалит», хорошие показатели оказались у эковаты и пенополиуретана, менее надежен по сравнению с ними «Изовер», который газовая горелка смогла прожечь. И совершенно ненадежны – плиты ПСБС. Помимо утеплителей были проверены на горючесть и другие стройматериалы, предлагаемые сегодня для малоэтажного строительства.

До этого на выставке проводили испытания межэтажных перекрытий. Компании, представившие здесь свои дома, договорились и впредь проводить исследования, нацеленные на улучшение малоэтажного домостроения в крае.

Пожалуй, эта выставочная площадка в дальнейшем сможет стать ориентиром в своей работе и для других компаний, которые занимаются в крае малоэтажным строительством. Только во Владивостоке их официально около 50.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.