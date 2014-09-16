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Дальневосточники распробовали LTE-гаджеты
По итогам первого полугодия 2014 года число проданных в рознице МТС LTE-смартфонов в годовом исчислении выросло в четыре раза, а LTE-планшетов - более чем в пять раз. Наибольший интерес к современным LTE-гаджетам, поддерживающим стандарты 4G-сетей, проявляют жители Хабаровского и Приморского краев.
Каждый второй LTE-смартфон, реализованный в рознице МТС с начала 2014 года, куплен в этих регионах.
Лидерами по приросту продаж за полгода стали Приморье, Магадан и Якутия, где спрос на гаджеты вырос более чем в десять раз. По итогам первого полугодия 2014 года жители Дальнего Востока предпочитают модели смартфонов А-брендов. В линейке бюджетных смартфонов до 9 999 рублей стабильно лидирующее место занимает смартфон МТС 978.
«МТС стремится сделать современные технологии максимально доступными, активно развивая сети LTE и предлагая клиентам доступные 4G-гаджеты, позволяющие с комфортом пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости. На протяжении полугода бюджетный смартфон МТС 978 и планшет МТС 1078 с поддержкой 4G стабильно входят в рейтинг самых продаваемых LTE-устройств в нашей рознице на Дальнем Востоке. Мы отмечаем рост интереса к услугам мобильной передачи данных в регионах, где работает сеть LTE. Например, в Хабаровском крае объем информации, переданной нашими абонентами в сети «четвертого поколения», за полгода увеличился в пять раз», - говорит директор розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Евгения СЫСОЕВА.
Сегодня в розничной сети МТС продается более 60 моделей LTE-смартфонов и планшетов МТС, Nokia, Samsung, HTC, Sony, Asus, Huawei, а также LTE-модемы и роутеры МТС. Сервисы в сети LTE МТС на дальнем Востоке доступны жителям Приморского и Хабаровского краев, Иркутской области, в Республиках Бурятия и Якутии. Пользоваться мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/сек абоненты МТС могут как в региональных центрах, так и в малых городах и поселках.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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