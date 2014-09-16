www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Дальневосточники распробовали LTE-гаджеты

16 Сентября 2014, 18:01 | Дальний Восток

По итогам первого полугодия 2014 года число проданных в рознице МТС LTE-смартфонов в годовом исчислении выросло в четыре раза, а LTE-планшетов - более чем в пять раз. Наибольший интерес к современным LTE-гаджетам, поддерживающим стандарты 4G-сетей, проявляют жители Хабаровского и Приморского краев.

Каждый второй LTE-смартфон, реализованный в рознице МТС с начала 2014 года, куплен в этих регионах.

Лидерами по приросту продаж за полгода стали Приморье, Магадан и Якутия, где спрос на гаджеты вырос более чем в десять раз. По итогам первого полугодия 2014 года жители Дальнего Востока предпочитают модели смартфонов А-брендов. В линейке бюджетных смартфонов до 9 999 рублей стабильно лидирующее место занимает смартфон МТС 978.

«МТС стремится сделать современные технологии максимально доступными, активно развивая сети LTE и предлагая клиентам доступные 4G-гаджеты, позволяющие с комфортом пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости. На протяжении полугода бюджетный смартфон МТС 978 и планшет МТС 1078 с поддержкой 4G стабильно входят в рейтинг самых продаваемых LTE-устройств в нашей рознице на Дальнем Востоке. Мы отмечаем рост интереса к услугам мобильной передачи данных в регионах, где работает сеть LTE. Например, в Хабаровском крае объем информации, переданной нашими абонентами в сети «четвертого поколения», за полгода увеличился в пять раз», - говорит директор розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Евгения СЫСОЕВА.

Сегодня в розничной сети МТС продается более 60 моделей LTE-смартфонов и планшетов МТС, Nokia, Samsung, HTC, Sony, Asus, Huawei, а также LTE-модемы и роутеры МТС. Сервисы в сети LTE МТС на дальнем Востоке доступны жителям Приморского и Хабаровского краев, Иркутской области, в Республиках Бурятия и Якутии. Пользоваться мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/сек абоненты МТС могут как в региональных центрах, так и в малых городах и поселках.

Юрий РОГОВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.  

Автор:
Теги: sony  samsung  мтс  lte  asus  htc  nokia  гаджеты  huawei 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru