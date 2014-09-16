Венчурным фондам не хватает проектов на Дальнем Востоке

Венчурная цепочка, когда внизу пирамиды находится масса инновационных проектов, а наверху - стратегические инвесторы в России пока не работает главным образом потому, что отсутствует достаточное количество стратапов, в которые раунд за раундом можно было бы вкладывать деньги. Так считает Андрей КОСОЛАПОВ, организатор проекта бизнес-акселератора «Инновационный Реактор».

«Проектов, готовых к инвестированию сегодня крайне мало, - сказал Андрей Косолапов в ходе панельной дискуссии «Шанс со стартапа на успех», которая прошла в рамках «Дальинфоком-2014». - И процесс формирования рынка стартапов идет очень медленно».

Никита УТКИН, менеджер по стратегическому развитию ОАО «РВК», считает, что многие стартаперы в понятие успех вкладывают прежде всего получение денег. На самом деле деньги - это шанс перевести проект на следующий этап. Надо сказать, что шансы на успех у российских стратапов очень большие. Денег на рынке много, и получить их не так сложно в виде грантов, субсидий и т.д. На его взгляд, заявители пока не совсем готовы к тем схемам работы, которые предлагают венчурные фонды.

Всего, по словам Андрея Косолапова, за последний год от приморских стартаперов поступило 60 заявок на инвестиции. На стадии рассмотрения были отсеяны 40 заявок. Оставшиеся 20 рассматривались по следующим критериям: потенциал, бизнес-план, переговоры с инвесторами и так далее. В итоге сделку смогла заключить только одна команда.

Представитель Венчурной компании «Якутия» Александр ТЕРТЫЧЕНКО отметил, что на сегодняшний день компания готова инвестировать около 800 млн рублей в проекты на территории всего Дальневосточного региона. «Я здесь в том числе для того, чтобы заявители знали, что на Дальнем Востоке есть пусть небольшой, но свой венчурный фонд, который готов рассматривать проекты. Финансирование нашего фонда может стать первым шагом, который поможет стартапу претендовать на более серьезное финансирование от других институтов развития. Сейчас мы приходим к необходимости создания при фонде собственного акселератора, заточенного именно под ИТ-проекты», - сказал он.

Отметим, что в рамках «Дальинофокома-2014» также прошел конкурс стартапов, победитель которого, разработчик социальной сети ULC, получил 100 тыс. рублей на реализацию проекта.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.