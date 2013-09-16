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Названо имя нового вице-президента – Директора макрорегионального филиала "Дальний Восток" ОАО "Ростелеком"

16 Сентября 2013, 18:23 | Дальний Восток

Александр Белейчев назначен на должность вице-президента – Директора макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».

Андрей Балаценко, который ранее занимал эту должность, назначен на должность вице-президента – Директора макрорегионального филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком».

Основными задачами Александра Белейчева на посту вице-президента - Директора макрорегионального филиала «Дальний Восток» станут: активное строительство сетей широкополосного доступа в Интернет, реализация проектов по развитию магистральных и внутризоновых ВОЛС, в том числестроительство подводной ВОЛС «Сахалин–Магадан–Камчатка», а также развитие мобильного бизнеса в регионе, сообщили ZRPRESS.Ru в Департаменте внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».

Досье: Белейчев Александр Владимирович родился 13 декабря 1975 г. в Новосибирске. В 1999 г. окончил Дальневосточный государственный технический университет по специальности «Радиосвязь, радиовещание и телевидение». В 2007 г. окончил Московскую международную высшую школу бизнеса «Мирбис» по программе МВА. Работу в отрасли связи начал с должности электромеханика линейно-аппаратного цеха ОАО «Электросвязь» Приморского края. Прошел путь от ведущего инженера развития средств связи Приморского филиала ОАО «Дальсвязь» до начальника Владивостокского центра электросвязи. С февраля 2007 г. работал заместителем директора по эксплуатации в Московском филиале ОАО «ЦентрТелеком», затем техническим директором компании. С октября 2007 г. возглавлял Амурский филиал ОАО «Дальсвязь». В 2011 г. назначен заместителем генерального директора - техническим директором ОАО «Дальсвязь». С марта 2011 г. - заместитель директора макрорегионального филиала - технический директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».

«У компании серьезные планы по развитию сетей связи и модернизации сервиса для клиентовна территории Дальнего Востока, и возглавить макрорегиональный филиал в такой момент - большая ответственность. Задача не только удержать основные показатели эффективности бизнеса на высоком уровне, но и значительно улучшить их, - подчеркнул Александр Белейчев. - У меня есть уверенность в том, что коллектив МРФ «Дальний Восток» способен справиться с поставленными целями».

Как сегодня сообщал ZRPRESS.Ru, 16 сентября в компании состоялась еще одна кадровая перестановка. Руслан Тулаганов назначен на должность директора Приморского филиала ОАО «Ростелеком». Игорь Шабанов, который ранее занимал эту должность покинул компанию.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.


 

Автор: Пресс-служба ОАО "Ростелеком - Дальний Восток"
Теги: связь  Ростелеком  бизнес  коммуникации  назначения  сотовые операторы 



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Комментарии

  • Егорыч23:16, 18.09.2013#

    Вот совсем неудивительно, что из Питера Кулаженкова погнали. По моему все игроки телекоммуникационного рынка против него ополчились за его противоправные действия. А то количество негатива, которое в интернете вылилось на ростелеком в связи с этими "обрезаниями", просто жуть. Теперь без Кулаженкова ростелекому еще долго отмываться.

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