ДГК: генерация движения

Перед большой компанией стоят и не менее грандиозные задачи. Ей необходимо бесперебойно обеспечивать около 70% всех поставок на оптовый рынок энергии и мощности объединенной энергосистемы Дальнего Востока, снабжать отоплением и горячей водой почти 2 млн человек и 16 тыс. предприятий в 5-ти дальневосточных субъектах РФ.

И все это приходится делать в условиях постоянного роста потребления, требующего повышения объемов выпуска продукции. До 3% в год увеличивается производство тепла. С гораздо большей скоростью растут объемы выработки электроэнергии: в июле 2011 года электростанции энергокомпании выработали 1 млрд 340 млн кВт/ч электрической энергии, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Большая компания – масштабные проблемы

Правда, и возникающие проблемы тождественны размерам и масштабам задач. Износ основных фондов ДГК превысил 60% и не позволяет дальше откладывать техническую модернизацию. К примеру, Владивостокская ТЭЦ-2, обеспечивающая город электроэнергией, до момента вхождения в состав ДГК, не подвергалась серьезной реконструкции с самого момента ввода в эксплуатацию – почти 40 лет. А Майская ГРЭС в Советско-Гаванском районе Хабаровского края без капитальной перестройки честно трудится с 1938 года. А на выполнение инвестиционных программ необходимы средства, которые далеко не всегда учтены в тарифах.

Операционная деятельность компании осуществляется на площади в 1,5 млн квадратных километров, на территориях Приморского и Хабаровского краев, юга Республики Саха (Якутия), Амурской и Еврейской автономной областей, и в каждом из субъектов – свои особенности тарифной политики. Находясь в зоне регулирования цен, дальневосточная генерация поставлена в сверхжесткие рамки. С одной стороны, федеральные и региональные власти, защищая финансовое положение потребителей, стремятся максимально занизить рост цен на тепло и электричество. А с другой стороны, контрагенты ДГК, осуществляющие поставку и перевозку топлива, материалов и оборудования, не ограничены никаким регулированием, кроме показателей собственных затрат, желаний прибыли и уровня спроса. В результате на 2010 год Федеральной службой тарифного регулирования был учтен максимальный рост цен на топливо в 10,9%, а фактическое увеличение цен достигало 24%. Незапланированный рост его стоимости ведет к увеличению доли в общих расходах компании, заставляя сокращать объемы ремонтных работ, пересматривать инвестиционные возможности, хотя, как уже говорилось, общий износ основных фондов достиг критических отметок, угрожая надежности энергоснабжения.

Устаревшие мощности влекут за собой не только опасность сбоев в работе и повышенную нагрузку на экономику компании, но и значительно усиливают экологическое давление электростанций на окружающую среду. И с этой стороны их технико-технологическая модернизация не имеет альтернативы. Наиболее эффективной мерой значительного повышения эксплуатационных характеристик генерации, резкого снижения объемов выбросов в атмосферу является перевод устаревших мощностей с мазута и угля на природный газ. В ДГК существуют обширный опыт и серьезные планы по дальнейшему переводу на новый вид топлива котельных и ТЭЦ в Хабаровском и Приморском краях. В 2007-2008 годах в Хабаровском крае на газ перешли две мазутные станции – Хабаровская ТЭЦ-2 и Николаевская ТЭЦ и четверть мощностей угольной Хабаровской ТЭЦ-1. Экологичное топливо позволило снизить выбросы на Хабаровской ТЭЦ-1 на 6,5 тыс. тонн в год, на Николаевской ТЭЦ – почти на 2 тыс. тонн ежегодно. Но и в этом вопросе главным фактором остается цена газа, уровень тарифов, которые должны будут в перспективе покрыть расходы на реконструкцию.

Резервы развития

Тем не менее трехлетняя программа финансового оздоровления ОАО «ДГК» ставит в качестве одной из целей достижение безубыточности работы компании уже в 2012 году. Несмотря на то что по итогам 1-го полугодия 2011 года получен убыток, его величина – 115,6 млн рублей – сократилась в 4,6 раза по сравнению с показателями аналогичного периода минувшего года. Менеджмент компании не обещает чудес акционерам, так как в это же время предприятию приходится вести масштабную реконструкцию производственных мощностей во Владивостоке, идущую в рамках подготовки к проведению саммита АТЭС-2012. Кроме того, сокращение издержек имеет свои пределы, за которыми опять же стоит надежность работы системы. ДГК ведет жесткую борьбу с поставщиками топлива, оспаривая повышение их цен даже в антимонопольной службе, но предприятие все равно не сможет значительно затормозить рост стоимости угля или мазута. Введена новая структура управления, позволившая сократить численность управленческого аппарата на 10%, но дальнейшие сокращения могут привести к сбоям в управляемости сложного механизма дальневосточной генерации. Поэтому важнейшим направлением остается повышение производственных показателей. Увеличение выпуска продукции, расширение рынков сбыта позволяют приближаться к безубыточности, не отбрасывая при этом и инвестиционную программу.

Один из резервов развития – теплоснабжение. До недавнего времени компания поставляла теплоэнергию только подключенным к централизованной системе потребителям. Но централизация подачи тепла и горячей воды нигде не достигает 100%. Поэтому ДГК предпринимает усилия для укрепления своих позиций в этой специализации. В этом году в Биробиджане на прямые расчеты были приняты все потребители тепловой энергии. Энергокомпания взяла в аренду все ведомственные тепловые сети, стала покупать теплоэнергию от ведомственных и муниципальных котельных, что позволило объединить выработку энергии от разных источников, создать единого поставщика в лице ДГК и на законном основании установить единые тарифы для биробиджанцев, что удобно и выгодно пользователям продукции локальных генераций и сетей.

В качестве инструмента улучшения производственных показателей дальневосточная генерация использует и эффективные инновационные разработки. При этом в компании обращают особое внимание на цену внедрения и сроки окупаемости технических и технологических новаций. Различных революционных и не очень идей в отрасли сегодня достаточно, но, во-первых, стоимость их применения не всегда имеет адекватные размеры, а во-вторых, полезность таких новшеств бывает не доказана практикой. Почти 3 года назад на Хабаровской ТЭЦ-3 была применена технология Яньтайской электротехнической компании «Лунюань» (КНР) по использованию инновационной системы розжига пылеугольных котлоагрегатов с помощью плазменного электрического разряда. За прошедшее время она вполне выдержала испытание производством, показав свою безопасность и техническую эффективность. К тому же, в среднем, с каждой операции пуска-остановки на оснащенном плазменным розжигом котле экономится около 600 тыс. рублей. В год же таких операций проводится до 10-ти, что делает внедрение экономически оправданным. Весной нынешнего года было принято решение заменить традиционный способ мазутного розжига котлов на плазменную технологию на Нерюнгринской ГРЭС.

В полной мере в ДГК стараются задействовать и интеллектуальный потенциал коллектива. Осенью минувшего года здесь был создан собственный научно-технический совет, а весной нынешнего года в компании прошел первый конкурс на лучшее инновационное и инвестиционное предложение, в котором приняли участие 124 проекта. Экспертная комиссия отобрала из них 8, которые уже реализуются. При требуемых инвестициях в 7 млн рублей, новации сотрудников дадут годовой экономический эффект в 10,8 млн рублей. Уже до конца 2011 года пройдет второй конкурс, в котором смогут принять участие не только сотрудники компании, но и ученые и даже студенты вузов. Кроме того, генерация намерена наладить деловые отношения с недавно образованным во Владивостоке Дальневосточным федеральным университетом. Ожидается, что на его базе по заказу энергокомпании будут проводить научно-исследовательские и конструкторские работы, затрагивающие вопросы энергосбережения, оптимизации топочных процессов, внедрения новых технологий по снижению потерь в тепловых сетях, организации более эффективной схемы теплоснабжения.

Нацеленность на создание технологически и экономически эффективного производства заставляет менеджмент предприятия формировать смелые, но реалистичные планы развития. В компании действуют различные целевые программы, формируется стратегия на период до 2020 года, предусматривающая совершенствование системы эксплуатации и ремонта основных фондов, включая внедрение инновационных технологий в управление производственными активами, изменение системы мотивации оперативного, ремонтного и инженерно-технического персонала, повышение эффективности инвестиционной деятельности путем перехода на реализацию преимущественно окупаемых проектов, процент которых должен вырасти с 5% в 2011 году до 15-20% к 2015 году. Однако достичь заявленных целей без поддержки властей и общества вряд ли удастся. В компании уверены, что современная генерация необходима, прежде всего, потребителям, заинтересованным в надежном энергоснабжении, и надеются, что найдут понимание своих проблем, поддержку своих планов.