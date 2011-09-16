RFP Group – эффект синергии

Сегодня Дальний Восток находится в активной фазе своего развития: помимо реализации комплекса федеральных целевых программ, здесь уверенно воплощает свои проекты отраслевой бизнес, определяя перспективы региона и точки роста экономики страны. Холдинг RFP Group, несколько лет назад объединив лесопромышленный и логистический бизнес, успешно развивает их. Эти направления стали основой, позволяющей холдингу строить транснациональную корпорацию.

Время роста

Лесопромышленный холдинг RFP Group – Russian Forest Products Group, созданный в конце 2005 года в результате объединения ряда лесозаготовительных компаний на территории Дальнего Востока и усиленный в 2007 году «Амурским пароходством», всего за несколько лет вырос в крупную структуру, объединяющую несколько направлений бизнеса. Помимо заготовки леса, уже в 2008 году холдинг стал развивать деревопереработку, начав с производства сырой нестандартизированной доски и ориентируясь на создание в дальнейшем Дальневосточного центра глубокой переработки древесины. Логистическое направление получает развитие не только в части, обеспечивающей транспортную безопасность лесопромышленного блока, но и как самостоятельный бизнес. ОАО «Амурское пароходство» усилили новыми активами, и оно стало группой компаний, объединяющей речные и морские порты, ремонтно-эксплуатационные базы, грузовой и пассажирский флот.

В настоящее время RFP Group является одним из крупнейших российских лесопромышленных холдингов: площадь арендуемого лесного фонда составляет 6,4 млн га с эксплуатационным запасом 453,4 млн кубометров древесины в год и разрешенной ежегодной вырубкой 4,5 млн кубометров.

В 2010 году холдинг достиг показателя 2,4 млн кубометров заготовки древесины. При этом деловой древесины произведено 2, 013 млн кубометров. На данном этапе основной объем лесозаготовки сосредоточен в Хабаровском крае, где доля RFP Group в общей структуре составляет около 30%. Также холдинг лидирует и в производстве пиломатериалов: в 2010 году предприятия RFP Group выполнили порядка 38% от общего объема переработки на территории Хабаровского края. Эти показатели были достигнуты за счет развития лесопиления на нижних складах лесозаготовительных предприятий. На сегодняшний день производственный потенциал холдинга позволяет перерабатывать около 1 млн кубометров древесного сырья в год.

Лесопереработка

С 2008 года ОАО «Дальлеспром», входящий в структуру RFP Group, реализует проект по созданию Дальневосточного центра глубокой переработки древесины. Первая часть производственного комплекса Центра – проект под названием «Организация производства лущеного шпона с объемом 300 тыс. м³ /год в г. Амурске Хабаровского края» – получила государственное признание и статус приоритетного инвестпроекта в области освоения лесов.

Строительство Центра осуществляется в несколько этапов. До 2013 года будут созданы производственные мощности заводов по выпуску лущеного шпона (300 тыс. кубометров), сухих пиломатериалов (230 тыс. кубометров), плит МДФ (300 тыс. кубометров). Также предусмотрена модернизация расположенного вблизи от строящегося Дальневосточного центра глубокой переработки древесины действующего предприятия, входящего в RFP Group – «Амурский ДОК». Это предприятие будет выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью, соответствующую стандартам международного рынка. Общий объем потребления сырья предприятиями RFP Group в на первом этапе составит 2 млн кубометров.

До 2018 года запланировано увеличение мощностей, созданных на первом этапе реализации проекта, а также предусмотрено создание ЦКК с ежегодным объемом выпуска 700 тыс. тонн целлюлозы. В этот период совокупный объем переработки древесины превысит 6 млн кубометров.

Согласно последней финансовой оценке, общий объем инвестиций в создание заводов по производству шпона, сухих пиломатериалов и плит МДФ в рамках Дальневосточного центра глубокой переработки древесины превысит $375 млн. По данным на конец первого полугодия 2011 года, в ходе реализации проекта освоено более $50 млн. В течение текущего года планируется инвестировать в проект еще столько же.

Принцип финансирования проекта предполагает использование как собственных, так и заемных средств в соотношении 30 и 70%. Инвестиции в проект на стартовом этапе обеспечили акционеры холдинга, в декабре 2010 года к процессу подключилась госкорпорация «Внешэкономбанк». ВЭБ открыл кредитную линию для реализации первой компоненты Центра, получившей статус приоритетного инвестиционного проекта. Стоимость создания завода по производству шпона, а также строительства инфраструктуры, необходимой для всего Дальневосточного центра глубокой переработки древесины, оценивается в $139 млн.

В настоящее время идет активное строительство завода по производству лущеного шпона. Он будет введен в эксплуатацию в 2012 году, промышленное производство начнется во втором квартале. Завод станет первым элементом производственного комплекса Дальневосточного центра глубокой переработки древесины.

Одновременно со строительством завода по производству шпона в Амурске создается инфраструктура, необходимая для деятельности всех предприятий создаваемого Центра – внутренние подъездные железнодорожные пути, автомобильная дорога, системы электро-, водо-, теплоснабжения и канализации, в том числе ливневой. Работа над коммуникациями завершается в 2011 году.

Логистика

Одним из ключевых направлений в деятельности холдинга является логистический бизнес, представленный группой компаний «Амурское пароходство». В управлении группы – речные порты и морские терминалы, а также собственный флот, численность которого превышает 300 единиц (самоходные и несамоходные суда, включая класса «река-море»). В состав группы сегодня входят: ОАО «Амурское пароходство», ЗАО «Торговый порт Благовещенск», ЗАО «Торговый порт Зея», ЗАО «Торговый порт Поярково», ООО «Терминал Совгавань», ЗАО «Хабаровская РЭБ флота», ЗАО «Николаевская РЭБ флота», ЗАО «Малышевская РЭБ флота».

В 2011 году пароходство завершает реализацию проекта по созданию первого на Дальнем Востоке таможенно-логистического терминала в городе Благовещенске.

Группа «Амурское пароходство» осуществляет комплекс транспортных и стивидорных услуг на речных и морских маршрутах Дальнего Востока и в акватории тихоокеанского побережья. Лидирует по объему грузовых и пассажирских перевозок по судоходным рекам бассейна реки Амур, обеспечивая более 90% пассажирских перевозок и порядка 70% грузовых перевозок по Амуру. Является одним из основных исполнителей государственной программы северного завоза в Хабаровском крае. В 2011 году пароходство начало осуществлять завоз по Северному морскому пути в приполярный регион.

Досье «ДК»

В настоящее время «Амурское пароходство» осуществляет в регионе практически весь объем перевозок лесопродукции, транспортируемой по реке. Доля экспортных перевозок лесопродукции в КНР в общем объеме речных грузоперевозок пароходства составляет порядка 70%. В структуре морских перевозок «Амурского пароходства» лесопродукция также превалирует – до 60%. Компания обеспечивает морские грузоперевозки в направлениях портов КНР, Кореи и Японии. На этих линиях работают 20 судов суммарной грузоподъемностью 77,7 тыс. тонн.

«Амурское пароходство» активно развивает морское направление. В 2011 году, по сравнению с предыдущим годом, пароходство планирует увеличить объем всех грузоперевозок морскими судами на 45% – до 1,1 млн тонн.

В 2010 году RFP Group завершил сделку по приобретению ООО «Терминал Совгавань» – универсальный перегрузочный комплекс в бухте Эгге (Хабаровский край). Еще в 2009 году холдинг начал его модернизацию – реконструкция причалов, ремонт железнодорожной ветки от порта до станции Советская Гавань-город, строительство подкрановых путей. Комплекс оборудовали тремя универсальными перегрузочными машинами Mantsinen 100 RHC грузоподъемностью 10 тонн с грейферами для лесных и навалочных грузов, портальным краном грузоподъемностью 20 тонн. Это оборудование позволяет терминалу производить погрузку судов с нормой 3000 кубометров насыпных грузов/ 1000 кубометров навалочных грузов. Общий объем инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение терминала составил около 250 млн руб.

Также «Амурское пароходство» реализует программу обновления парка судов. В 2010 году пароходство впервые приобрело два морских судна: сухогрузы «Капитан Ермаков» и «Капитан Климин», каждый дедвейтом более 9 тыс. тонн, оснащенные парами кранов грузоподъемностью по 50 тонн каждый. Оборудование позволяет сухогрузу перемещать грузы весом до 100 тонн. Эти суда уже осуществляли сложные операции по самопогрузке, доставке негабаритных грузов и их перевалке на другие суда в Амурском лимане.

Логистический комплекс в структуре RFP Group – это самостоятельный бизнес, который, в то же время, значительно влияет на экономику лесопромышленного блока. Их совместное динамичное развитие обеспечивает RFP Group выраженный синергетический эффект и дает возможности для успешного достижения стратегических целей.