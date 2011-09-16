Сэлтехстрой ответит за срыв аукциона по Ванинскому порту

Арбитражный суд Москвы рассмотрит в октябре иск Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) к ООО «Сэлтехстрой». Речь идет о взыскании более 300 млн рублей за срыв аукциона по приватизации контрольного пакета хабаровского порта Ванино.

Аукцион по продаже 73% акций ОАО «Ванинский морской торговый порт» состоялся 19 мая. На актив претендовали 14 компаний, в том числе «Сибуглемет», СУЭК, En+ Group Олега ДЕРИПАСКИ и UCLH Владимира ЛИСИНА. По неофициальным данным, среди претендентов были и структуры ОАО «РЖД». В ходе торгов было сделано более 700 шагов, и наибольшую цену предложило малоизвестное ООО «Сэлтехстрой», принадлежащее внуку Анастаса МИКОЯНА Ивану, – эта компания предложила 10,8 млрд рублей при стартовой стоимости акций 934 млн рублей.

«Сэлтехстрой» внес залог в размере 93,4 млн рублей, однако в установленный срок – до 24 июня – не оплатил акции порта, вследствие чего аукцион был признан несостоявшимся, а «Сэлтехстрой» потерял внесенный залог. Росимущество не удовлетворилось и теперь требует с ООО «Сэлтехстрой» 300,46 млн рублей за срыв аукциона. Официальный представитель Росимущества Александр КОМАРОВ заявил, что ведомство считает недопустимым срыв аукционов и хочет, чтобы были приняты соответствующие меры для предотвращения таких ситуаций в будущем.

За нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества ООО «Сэлтехстрой» обязано уплатить Росимуществу пеню в размере 0,2% от невнесенной суммы платежа за каждый календарный день просрочки, которая, согласно договору, составляет не более пяти дней. Просрочка свыше пяти рабочих дней считается отказом ООО «Сэлтехстрой» от исполнения обязательств по оплате имущества. Расторжение договора при этом не освобождает покупателя от уплаты пени.