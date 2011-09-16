Рыбный бренд Якутии

Чокурдахский рыбный завод, способный перерабатывать 15 тонн рыбы в сутки, приступил к работе в Якутии. Продукция нового предприятия ориентирована на экспорт.

Как рассказал исполнительный директор предприятия Михаил ГАБЫШЕВ, завод построен всего за три месяца, для производства было завезено и установлено 600 тонн оборудования. Предприятие способно производить одну тонну льда в сутки для сохранения товарного вида рыбы при ее транспортировке на завод. Поступившую рыбу промывают, разделывают и замораживают в холодильных камерах при температуре минус 40OC.

Торговым партнером предприятия выступила фирма L.L.C Sogda-BCE. Oil-Company, которая намерена обеспечить поставки свежей рыбы в рестораны США. На экспорт будет поставляться чир, муксун, омуль, нельма и ряпушка. Как сказал президент L.L.C Sogda-BCE. Oil-Company Борис ШАКУРОВ, поставки будут осуществляться воздушным транспортом. Компания готова уже в текущем году закупить 45 тонн рыбы.

Побывавший на церемонии открытия нового предприятия первый заместитель председателя правительства Айсен НИКОЛАЕВ выразил уверенность, что это далеко не последний подобный завод на Крайнем Севере, и рыбная отрасль республики будет развиваться.