Иностранные инвестиции не стремятся в депрессивный регион

Вопросы привлечения инвестиций в экономику дальневосточных субъектов РФ – главная и активно обсуждаемая на многочисленных форумах и встречах тема. Богатые природными ресурсами, в том числе минеральными, дальневосточные территории России многие годы остаются дотационными. Это крайне негативно сказывается на социально-экономической ситуации в регионе.

Правительством РФ в очередной раз поставлена задача в корне изменить ситуацию, т. е. создать в регионе такой деловой климат, который бы не отпугивал, а притягивал инвесторов. Задача – далеко не из простых, учитывая удаленность территорий Дальнего Востока, суровые климатические условия, отсутствие или ограниченность дорожной инфраструктуры, недостаток или полное отсутствие энергоснабжения, помимо общих для российской действительности проблем, таких как неповоротливый бюрократический механизм (решение практически всех вопросов через Москву!), законодательные пробелы или нестыковки. Последствия этих проблем негативным шлейфом тянутся от проекта к проекту, в их замкнутый круг попали известные имена, в том числе один из крупнейших инвесторов золотодобывающей отрасли – ОАО «Полюс Золото». Компании грозит отзыв лицензий на крупнейшие золотодобывающие проекты – Наталкинское месторождение в Магаданской области, Нежданинское в Якутии.

Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу в этом году объективно инициировал досрочное прекращение права ОАО «Полюс Золото» на пользование недрами по 5 лицензиям на золотодобывающих участках в Якутии и Магаданской области. По словам начальника департамента Росприроднадзора по ДФО Петра ТИТКОВА, программой развития золотодобычи в регионе предусмотрено увеличение добычи золота за счет освоения ряда крупных объектов, в том числе Нежданинского, Кючусского, Куронахской рудной площади. «В настоящее время компания проводит добычу только на одной Куронахской площади в Алданском районе Республики Якутия, где также выявлен ряд нарушений», – сказал Титков.

Претензия Росприроднадзора к компании «Полюс Золото», в частности, сводится к тому, что она не запустила в 2010 году первую очередь месторождения и соответственно не добыла первые 10 тонн золота, что обязана была сделать в соответствии с лицензионным соглашением. Все, что «Полюс Золото» в условиях сложившегося в России делового климата смог добиться, – это получить наконец необходимые согласования на проект освоения Наталкинского месторождения. Хотя уже сам факт получения согласований можно расценивать как достижение, учитывая забюрокраченность данного процесса, о чем давно и много, но безрезультатно говорится на всех уровнях.

Проект освоения Наталкинского месторождения поддержан администрацией Магаданской области и ее губернатором Николаем ДУДОВЫМ. Общая его стоимость оценивается в 100 млрд рублей, а реализация позволит Магаданской области увеличить золотодобычу в к 2022 году в 2,5 раза – с 16 тонн до 40 тонн в год, что весьма существенно для территории. Потерять инвестора на такой проект для области сравнимо с катастрофой. Это понимают в руководстве Магаданской области, но без правительственной поддержки изменить положение на месте невозможно. Все упирается в Москву, что еще раз подтверждает, что без господдержки даже в такой отрасли, как золотодобыча, северным и восточным регионам страны самим инвестиционный климат не изменить.

Для привлечения инвесторов на богатые минерально-сырьевые ресурсы Дальнего Востока необходимо создать инфраструктурные, законодательные и социальные условия, в один голос говорят представители региональных властей.

Инфраструктурные условия – это в первую очередь, строительство автомобильных дорог к перспективным участкам недр, объектов энергетики и ЛЭП. Так, требуется создание единой энергосистемы, объединяющей Магаданскую область и Чукотский автономный округ (Колымская ГЭС – Усть-Среднеканская ГЭС – Билибинская АЭС), дороги, соединяющей Магаданскую область с Якутией. «Существующие инфраструктурные ограничения оказывают серьезное негативное влияние на интенсивность освоения минерально-сырьевых ресурсов, снижают экономические показатели будущих производств и поток инвестиционных поступлений в экономику», – говорят губернаторы Дальневосточного региона.

В законодательном плане для привлечения инвесторов в сферу крайне рискового и затратного бизнеса, как геологоразведка, да еще в условиях Севера, отсутствия инфраструктуры и удаленности от дорог с твердым покрытием более чем на 200 км, необходимо введение «налоговых» каникул для предприятий, осуществляющих геологическое изучение рудных объектов за счет собственных средств. Предлагается внести поправки в Налоговый кодекс и предусмотреть налогообложение на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по сниженной ставке при добыче золота на таких участках.

Принципы налогообложения должны учитывать горно-геологические и экономические условия освоения месторождений полезных ископаемых. При определении налогооблагаемой базы для исчисления НДПИ необходим дифференцированный подход. Необходимо разработать и принять методику расчета его ставки в зависимости от горно-геологических и экономических условий освоения месторождений для повышения интереса инвесторов к слабо освоенным районам. Но пока это решение не проведено в жизнь.

Отсутствие дифференцированного подхода государства к отработке россыпных и рудных месторождений, существующая система лицензирования, замкнутая на федеральный центр, не позволяет оперативно решать вопросы обеспечения горнодобывающих предприятий сырьевой базой. В первую очередь это касается предприятий, добывающих россыпное золото. Нередко процесс получения лицензии от подачи заявки затягивается на год и более. Для ускорения процедуры лицензирования и эффективного использования минерально-сырьевого комплекса эксперты рынка предлагают делегировать территориальным органам Роснедра права формирования и утверждения перечня участков недр, предоставляемых в пользование по объектам рудного золота с запасами всех категорий до 10 т, с ресурсами всех категорий до 20 т; россыпного золото с запасами всех категорий до 1 т, с ресурсами всех категорий до 2 т; серебра с запасами всех категорий до 1000 т, с ресурсами всех категорий до 2000 т.

Одной из наиболее острых проблем в отрасли является отсутствие профессиональных кадров. Улучшение социальных условий подразумевает в первую очередь обеспечение местного населения современной медицинской помощью, финансово доступным транспортным сообщением с центральными регионами России, достойной оплатой труда, учитывая тяжелые условия труда горных специалистов и недостаточный уровень северных коэффициентов, и надбавками для компенсации роста тарифов на услуги ЖКХ и цен на продукты питания. В противном случае проблема кадров, с которой сталкиваются недропользователи, включая и крупнейшие проекты, где заработная плата, как правило, превышает среднюю по отрасли, останется нерешенной.

– Недавно я получил отчет компании, которая проводила аудит людских ресурсов Магаданской области, – говорит генеральный директор ОАО «Рудник им. Матросова» Вячеслав СОКОЛОВ, – из которого следует, что, собрав всех безработных, включая непрофессиональных, в горнодобывающей отрасли (учителей, врачей, парикмахеров и прочих специальностей), плюс людей, кто в 2011-2013 годах освобождается из мест лишения свободы, можно набрать только 60% от требуемой нашим будущим производством численности персонала.

А ведь это не единственный в регионе проект, и с учетом потребности в реализации других без принятия дополнительных мер кадровая проблема будет только обостряться.

Для повышения эффективности реализации проектов по освоению месторождений на Дальнем Востоке инвесторам необходима поддержка государства.

– Именно там, где эффективно работает недропользователь, создаются рабочие места и на основном производстве, развиваются малый и средний бизнес и вся сфера услуг, а также такие виды общественной деятельности, как культура, наука, искусство, – считает первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Геннадий АЛЕКСЕЕВ. – А при появлении проблем у недропользователей их негативное влияние сказывается на всей цепочке.

России придется идти путем стран, которые нашли возможность под государственные гарантии привлекать на финансирование инфраструктурных проектов средства частных инвесторов. В настоящее время в стране рассматривается возможность создания фондов частных инвестиций под инфраструктурные проекты. Для Дальнего Востока это шанс получить, наконец, необходимые инвестиции, дать толчок для освоения минерально-сырьевой базы и выбраться из депрессивного состояния.