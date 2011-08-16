Полиметалл: ориентация на опережение

Установка на лидерство в добыче драгметаллов в России и СНГ требует от компании «Полиметалл» развития сразу по трем главным направлениям – устойчивый рост производства на действующих предприятиях, создание крупных перерабатывающих центров и реализация геологоразведочных программ.

Соответствующая схема стратегического управления, с филиалами управляющей компании и «Торгового дома УК» в областном центре, актуальна для основных активов компании в Магаданской области. Годы деятельности «Полиметалла» в регионе, а это уже более десяти лет, доказали эффективность комплексного подхода по принципу «от геологоразведки до слитка».

Опыт плюс прогресс

Повышение эффективности деятельности действующих предприятий – такова цель стратегии развития производства, принятая компанией «Полиметалл». Омсукчанский район Магаданской области славится "Дукатом", третьим крупнейшим серебряным месторождением в мире. У "Дуката" богатая история освоения, которую перестройка «прервала» на целое десятилетие. Возрождение месторождения, а с ним и района, началось в 2002 году, после его приобретения «Полиметаллом». Понадобились серьезные восстановительные работы и реконструкция Омсукчанской золотоизвлекательной фабрики, прежде чем горно-металлургический комбинат был введен в эксплуатацию.

Уже в 2008 году состоялся переход на заключительную стадию реализации проекта по увеличению производственной мощности на этом месторождении. И в 2010 году было переработано 1,259 тысячи тонн руды, на 29 % больше объема переработки предыдущего года.

В результате инвестирования средств в развитие и расширение мощности действующих предприятий ЗАО «Серебро Магадана» – горно-обогатительного комбината "Дукат", рудника "Гольцовый"2 – стабильно растет объем добычи руды. По итогам первого полугодия этого года объем переработки руды на Омсукчанской золотоизвлекательной фабрике вырос на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 37 процентов по сравнению с предыдущим кварталом, так как в результате реконструкции фабрика достигла своей проектной мощности, а коэффициент извлечения вырос благодаря вводу узла гравитации. В итоге производство серебра на "Дукате" выросло на 10 процентов по сравнению с соответствующим показателем первого полугодия 2010 года и на 86 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.

Активными темпами идет модернизация производства и на ГОКе «Лунное», второго после "Дуката" серебряного месторождения «Серебра Магадана» со значительным объемом попутной добычи золота. Здесь завершается реконструкция рудоподготовительного комплекса, введена в действие система аэрации, завершается строительство станции водоочистки хвостохранилища.

Из разряда развивающихся

Одной из главных стратегических целей компании является формирование более современного поколения активов за счет создания новых перерабатывающих центров. На момент покупки месторождения "Кубака" в Северо-Эвенском районе предприятие было законсервировано, месторождение признано отработанным. Казалось бы, у него нет будущего. Но компания «Полиметалл» решила иначе, и после подробного изучения этого актива было принято решение о повторном запуске и модернизации фабрики.

Для прироста ресурсной базы Омолонского регионального перерабатывающего центра была запущена обширная программа доразведки месторождений в этом районе. При этом ставка была сделана на ближайшие к "Кубаке" и наиболее перспективные месторождения "Биркачан" и "Ороч". Кроме того, в 2009 году компания приобрела месторождение "Сопка Кварцевая", находящееся в 180 км от Кубаки.

Благодаря успешной расконсервации перерабатывающего производства, в августе 2010 года, на год раньше намеченного срока, на Кубакинской золотоизвлекательной фабрике был произведен первый слиток сплава Доре.

Так началось формирование Омолонского хаба – проекта создания крупного регионального перерабатывающего центра в Магаданской области на базе месторождений золота и серебра "Биркачан" и "Сопка Кварцевая". В ближайшей перспективе – разработка месторождений "Ороч", "Цоколь" и "Дальнее".

В рамках последовательной реализации плана развития хаба на фабрике началось строительство участка "Меррилл Кроу" и противоточной декантации, расширение участка цианирования. На месторождении "Биркачан" был освоен и успешно внедрен метод кучного выщелачивания, опыт использования которого в сложнейших климатических условиях Магаданской области является уникальным. Чтобы обеспечить круглогодичное действие метода, на "Биркачане" строится угольная котельная для подогрева оборотных растворов, подаваемых капельным путем, и новый штабель, более объемный и продуктивный.

Одновременно реализуются строительные проекты. Была восстановлена всесезонная дорога "Кубака" – "Биркачан", возведен 190-метровый мост через реку Омолон, был проложен зимник, соединяющий Кубаку и рудник. Постоянного внимания требует дорога между поселком Эвенск и рудником. Продолжаются строительство и модернизация вахтовых поселков и сопутствующих коммуникаций на всех предприятиях развивающегося хаба.

Пополняя ресурсы

Перед геологами «Полиметалла» в Магаданской области в нынешнем году стоит задача еще более интенсивно расширять ресурсную базу в районах действующих рудников компании. В этом году коллективу Дукатского геологоразведочного предприятия необходимо выполнить разведочные работы в объемах, более чем вдвое превышающих показатели прошлого года.

Как заявил генеральный директор компании «Полиметалл» Виталий НЕСИС, «геологоразведка для «Полиметалла» остается одним из приоритетных направлений. Мы хотим иметь полную уверенность в сырьевой базе на десять лет вперед».

Для реализации этих планов в начале 2011 года проведено объединение двух геологоразведочных служб «Полиметалла» в Магаданской области в единое Дукатское геологоразведочное предприятие, введен новый регламент по выбору участков и разработке требований к проектам. Объединение позволит добиться максимальной эффективности в использовании ресурсов, маневренности в сроках и интенсивности работ в том или ином районе области. Реорганизация подкреплена серьёзным техническим перевооружением геологоразведки – приобретены новая техника, современный инструментарий.

В этом году геологи «Полиметалла» начали полевой сезон в Магаданской области ранней весной. Уже в марте поисковики начали бурение в Среднеканском районе на перспективном золотосеребряном рудопроявлении "Роговик", с апреля – в Омсукчанском районе на месторождении "Гольцовое", в июле – на рудопроявлениях "Каменистый" и "Звездный". К приоритетным объектам геологических изысканий можно отнести рудопроявление "Бургали", Пятинахскую площадь, рудопроявление "Прогнозное", фланги месторождения "Дальнее".

Положительные результаты проектов роста доказывают, что традиция «Полиметалла» ставить амбициозные стратегические цели и при этом работать на их опережение по-прежнему актуальна.