С любимыми не расставайтесь

Дальневосточники, отправляющиеся в отпуск за рубеж, могут не волноваться, что окажутся без связи с родными и близкими. Сотовые операторы готовы предложить выгодные тарифные планы подключения к Интернету и сотовой связи даже в самых дальних поездках.

После знакомства с базовыми ценами на роуминг, может показаться, что общение в путешествии – непозволительная роскошь, и оплата международных звонков и доступа в Интернет способна «съесть» изрядную долю отведенного на отдых бюджета. Так, входящие и исходящие звонки на российские номера и номера страны пребывания в популярном у дальневосточных туристов Китае обойдутся в 99 рублей/минута для абонентов «Билайн» и в 79 рублей для абонентов «МТС». Может ударить по карману и доступ в Интернет: в том же Китае 15 рублей за 20 Кбайт для абонентов «Билайн» и 30 рублей за 40 Кбайт для абонентов МТС. Однако специально для того, чтобы абоненты могли снизить расходы на услуги связи, операторы предлагают целый спектр дополнительных услуг и тарифных планов.

Не так страшен роуминг…

После подключения базовых услуг «Международный и национальный роуминг» и «Международный доступ» абоненты МТС могут оптимизировать свои затраты. Экономия составит до 80%. Сделать это можно с помощью опции «Go-Go-Роуминг» (стоимость минуты разговора с Россией и страной пребывания от 8,9 рубля) для коротких разговоров и опции «Мир без границ» (все входящие со второй по одиннадцатую минуту бесплатны) для более длинных разговоров. А для экономии на SMS-сообщениях полезна будет услуга «100 SMS в зарубежных странах», благодаря которой стоимость исходящего сообщения составляет всего 3,5 рубля.

В международном роуминге для всех абонентов «Билайн», независимо от системы расчетов, введена зональная тарификация. Все страны разделены на тарифные зоны, в каждой из которых действует единая стоимость звонков. Как и у коллег по рынку, роуминговая политика определяется межоператорскими тарифами, которые формируют роуминговые партнеры. По утверждению старшего менеджера по связям с общественностью Константина СОЛОХИНА, «Вымпелком» постоянно ведет работу с партнерами по снижению тарифов, чтобы дать возможность снизить финальные тарифы для абонентов.

Компания учитывает географические предпочтения своих клиентов, поэтому снижает тарифы на роуминг в популярных странах. По итогам лета 2010 года первое место по числу посетивших страну абонентов «Билайн» Дальневосточного региона с большим отрывом заняла Украина, второе место у Китая, третье – у Турции. Далее следуют Казахстан и Белоруссия. Таким образом, три из пяти лидирующих направлений приходятся на страны СНГ, и за последний год снижение тарифов на роуминг на этих направлениях составило более 30% для голосовых вызовов, 50% для SMS и 60% для передачи данных.

Снизить расходы на услуги связи абоненты «Билайн» могут, подключив дополнительные опции. За 10 рублей в сутки стоимость одного исходящего сообщения во всех странах международного роуминга составит 3,95 рублей в опции «SMS-отпуск». Абонент также может выбрать страну и звонить, принимать звонки, отправлять SMS со скидкой 50% от стандартного тарифа за 15 рублей в сутки с помощью опции «Страна на заказ». Объединит стоимость одной SMS и одной минуты во всех странах международного роуминга «Билайн» опция «Соблазнительный роуминг», входящий звонок: сообщение будет стоить 3,95 рублей при абонентской плате 9,95 рублей в сутки. Абоненты, подключившись к опции «Страны Билайн +», будут говорить со второй минуты и отправлять SMS за 9,95 рублей при абонентской плате 15 рублей в сутки.

Подготовилась к сезону летних отпусков своих абонентов и компания «МегаФон». Благодаря дополнительной опции «Льготный роуминг», стоимость входящих звонков за границей составляет 15 рублей в минуту, а исходящих в Россию – 25 рублей в минуту. Отправка SMS и 100 Кбайт Интернет-трафика будет стоить 7 рублей без абонентской платы, со счета абонента только разово спишется 100 рублей за подключение услуги. Правда, услуга действует только в 27 странах, в т.ч. в Турции, Украине, Египте и Белоруссии.

В сети, как дома

Для подключения к Интернету в роуминге от абонентов МТС требуется только наличие услуг «Международный и национальный роуминг» и «GPRS». Все настройки мобильного Интернета приходят автоматически при включении SIM-карты в телефон, дополнительные настройки не нужны. При этом, подключив Интернет-пакеты, можно снизить свои расходы от 3 до 10 раз. Компания МТС может предложить два вида Интернет-пакетов. Первый вид будет выгоден в путешествиях по странам Европы, Армении, Белоруссии, Туркменистана, Турции, Украины и Узбекистана. Второй тип пакетов охватывает все страны мира, но отличается объемами, тарифами и сроком подключения. Стоимость Интернета в международном роуминге с подключенной опцией «Интернет-пакеты» составляет от 390 рублей за сутки.

Клиенты компании «Билайн» могут пользоваться мобильным Интернетом в роуминге в 166 странах. Ставка Интернет-трафика едина для тех, кто использует мобильный Интернет в телефоне и кто предпочитает выходить в сеть через компьютер. Едины и тарифы на услуги передачи данных. Причем абоненты предоплатной и постоплатной системы расчетов могут не волноваться, что незаметно уйдут в минус, так как услуги тарифицируются в режиме реального времени. Те же возможности открываются для клиентов компании «МегаФон» и МТС.

Кроме того, «Билайн» предлагает две дополнительные опции, которые помогут снизить стоимость доступа в Интернет в международном роуминге. За абонентскую плату в 9,95 рублей в сутки абоненты могут пользоваться GPRS по льготной цене 29 рублей за 1 Мбайт. С помощью опции «Мобильный Интернет в СНГ» за 49 рублей в день можно скачать до 100 Мбайт.

Опция «Интернет за границей по домашней цене» откроет доступ к мобильному Интернету в роуминге за 7 рублей за 1 Мбайт без абонентской платы, стоимость подключения составит 10 рублей. Эта опция доступна абонентам «МегаФона», путешествующим по Дании, Испании, Латвии, Литве, Норвегии, Турции, Украине, Финляндии, Швеции и Эстонии.

Платежи он-лайн

– Раньше у российских туристов не было возможности пополнять свой счет наличными, – рассказал коммерческий директор Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» Николай БЕЛОГУБЕЦ. – Абоненты могли использовать варианты оплаты через Интернет пластиковой картой, в том числе с помощью услуг «Пополнение счета банковской картой» и «Заплати за меня», а также через активацию единых карт оплаты (ЕКО), которые можно приобрести в салонах связи. Недавно ОАО «МегаФон» и турецкая компания Ditrix Ltd. (торговая марка TurkPay) заключили соглашение о сотрудничестве в организации приема платежей. Впервые все абоненты «МегаФона» получили возможность, находясь в Турции, пополнять свои абонентские счета наличными.

– Весной 2011 года «МегаФон» подписал соглашение о сотрудничестве с ирландской компанией Еzetop Ltd., специализирующейся на организации приема платежей за услуги связи в различных странах мира. Теперь абоненты «МегаФона» могут пополнить счета в семи странах – США, Франции, Великобритании, Бельгии, Германии, Италии и Испании. Продолжается работа по увеличению географии приема платежей до 16 стран, в которых есть партнёры Еzetop Ltd., что в скором времени позволит пополнять счета более чем в 250 тысячах точек.

Не останутся без поддержки за рубежом и клиенты МТС. По словам коммерческого директора по работе с розничным рынком МТС на Дальнем Востоке Игоря ЕГОРОВА, клиенты МТС могут бесплатно и без комиссии пополнить свой счет с мобильного телефона в роуминге через мобильную версию сайта МТС www.pda.mts.ru:

– Летом этого года мы обнулили трафик при пользовании мобильной версией нашего сайта из любой страны мира. Это значит, что наши клиенты могут получать любую информацию о тарифах и услугах связи при нахождении в роуминге, подключать оптимизирующие сервисы, управлять балансом, контролировать расходы, бесплатно, без комиссии в любое удобное время пополнить счет своего мобильного телефона в роуминге с банковской карты.

Словом, тем, кто намерен последний летний месяц посвятить отдыху и путешествиям, можно смело приступать к осуществлению намеченных планов. И неважно, в какой уголок мира вы отправитесь. Сотовые операторы региона не оставят вас без связи ни с деловыми партнерами, ни с близкими людьми.