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Россия на Дальнем Востоке готова предложить комфортные условия для ведения бизнеса

16 Июля 2015, 17:30 | Дальний Восток

Восточный экономический форум посетит значительное число крупных российских предпринимателей, уверен Президент РСПП, председатель совета Национального центра сотрудничества в АТР Александр Шохин. Это будут, в том числе, бизнесмены, входящие в Национальный центр сотрудничества в АТР, который был создан российскими компаниями и деловыми ассоциациями для развития экономических отношений между нашей страной и государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом деловой газете «Золотой Рог» сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Мы приглашаем на Форум наших зарубежных партнёров, в том числе, из Индии, Индонезии, Китая, Японии и Филиппин, которые в этом году председательствуют в АТЭС. Важно показать потенциальным инвесторам, что Россия на Дальнем Востоке готова предложить комфортные условия для ведения бизнеса», – уточнил он.

«Несмотря на общее снижение внешнеторгового оборота России по итогам 2014 года на 7%, объём торговли со странами АТЭС вырос на 1,3% и составил 27% всего российского оборота (или почти 225 млрд долларов). Незначительное снижение торговли с Китаем (на 0,5% по сравнению с 2013 годом) не изменило ситуацию – эта страна остаётся крупнейшим торговым партнёром России (11,3% всего оборота, или 88,4 млрд долларов). Торговля с Японией снизилась на 7,3%, но она продолжает входить в десятку крупнейших торговых партнёров – на нее приходится 3,9% общего торгового оборота России на сумму 30,8 млрд долларов. Торговый оборот с Республикой Корея вырос за 2014 год на 8,5% (доля торгового оборота с ней составляет 3,5% товарооборота, объем - 27,3 млрд долларов)”, – отметил Александр Шохин.

По данным Оргкомитета ВЭФ, для участия в мероприятиях Восточного экономического форума уже аккредитовалось более 500 бизнесменов. Таким образом, с начала старта регистрации участников 25 июля, подтвердилось более 50 процентов от планируемого числа участников. Свое участие подтвердили представители семи стран – Великобритании, Сингапура, Японии, Китая, Южной Кореи, Боснии и Герцеговины и Индии. Для участия в форуме зарегистрировались 13 бизнес-ассоциаций.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: владивосток  инвестор  бизнес  восточный экономический форум  форум  шихин 



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