Шесть инвестпроектов Дальнего Востока получили господдержку

Правительство РФ выделило 13,806 млрд рублей на инфраструктурную поддержку шести инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, в том числе 2 млрд 729,5 млн рублей в 2015 году, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Для реализации первого этапа освоения Таежного железорудного месторождения, расположенного в Якутии и разрабатываемого ГМК «Тимир» (СП Evraz и «АЛРОСА»), выделены 1,620 млрд рублей. Проект, благодаря господдержке, получит обеспечивающий энергетический комплекс и железнодорожную станцию.

Для проекта горно-обогатительного комплекса «Инаглинский» в Якутии выделено 560 млн рублей на строительство подстанции 110 кВ.

На строительство и реконструкцию инфраструктуры в морском порту Ванино (Хабаровский край) в рамках создания комплекса для перевалки угля будет предоставлено в 2015 году 276 млн рублей, а всего до 2018 года - более 2,5 млрд рублей.

Комплексный инвестпроект развития угледобычи и углеобогащения, реализуемый в Хабаровском крае АО «Ургалуголь» (входит в СУЭК), получит финансирование в объеме 1 млрд 548,9 млн рублей на строительство автомобильных мостов через реки Чегдомын и Ургал, железнодорожных путей и одноцепной воздушной линии протяженностью 2,5 км.

Субсидия Камчатскому горно-металлургическому комбинату по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения составит 1,770 млрд рублей (в том числе 570 млн рублей в 2015 году). Средства пойдут на строительство подъездной автодороги на месторождение.

В Амурской области в рамках государственной поддержки инвестпроекта по развитию золотодобычи в Селемджинском районе выделены 5,6 млрд рублей на строительство воздушной линии электропередачи 220 кВ Февральская - Рудная и подстанции 220 кВ «Рудная». В том числе 1,1 млрд будут выделены в 2015 году.

Досье "Золотого Рога": Перечень инвестпроектов, получающих поддержку государства, был согласован на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке 12 февраля 2015 года и утвержден соответствующим Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2015 года.

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ, «частные инвестиции в данные инвестиционные проекты составят 126,54 млрд рублей, будет создано более 8 тыс. рабочих мест».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.