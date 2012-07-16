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«Трансаэро» стала победительницей в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы»
16 июля, ZRPRESS. 12 июля 2012 года в рамках международного авиасалона в Фарнборо авторитетное британское агентство Skytrax, специализирующееся на изучении качества услуг на воздушном транспорте во всем мире, провело церемонию вручения премий World Airline Awards, сообщается на сайте "Трансаэро".
Эти премии в различных номинациях вручаются авиакомпаниям на основании результатов опроса, который агентство в течение года проводит среди пассажиров по всему миру. В проводимых глобальных опросах ежегодно участвует свыше 28 миллионов человек. Они дают оценку различным аспектам работы более 215 ведущих авиакомпаний мира. Победителей во всех номинациях определяют только те, для кого и работают авиакомпании, – сами пассажиры.
В 2012 году премия World Airline Awards в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы» вручена компании «Трансаэро».
Наряду с «Трансаэро» в этом году премии World Airline Awards в других номинациях были удостоены ведущие мировые перевозчики, среди которых Qatar Airways, Singapore Airlines, Qantas Airways, Cathay Pacific Airways, Malaysia Airlines.
"Золотой Рог".
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