«Трансаэро» стала победительницей в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы»

16 июля, ZRPRESS. 12 июля 2012 года в рамках международного авиасалона в Фарнборо авторитетное британское агентство Skytrax, специализирующееся на изучении качества услуг на воздушном транспорте во всем мире, провело церемонию вручения премий World Airline Awards, сообщается на сайте "Трансаэро".



Эти премии в различных номинациях вручаются авиакомпаниям на основании результатов опроса, который агентство в течение года проводит среди пассажиров по всему миру. В проводимых глобальных опросах ежегодно участвует свыше 28 миллионов человек. Они дают оценку различным аспектам работы более 215 ведущих авиакомпаний мира. Победителей во всех номинациях определяют только те, для кого и работают авиакомпании, – сами пассажиры.

В 2012 году премия World Airline Awards в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы» вручена компании «Трансаэро».

Наряду с «Трансаэро» в этом году премии World Airline Awards в других номинациях были удостоены ведущие мировые перевозчики, среди которых Qatar Airways, Singapore Airlines, Qantas Airways, Cathay Pacific Airways, Malaysia Airlines.

"Золотой Рог".

