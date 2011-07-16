Почта России: перевод за час и другие услуги

Почта России является одним из ведущих игроков рынка денежных переводов, обеспечивающих с помощью этого инструмента различные виды расчетов и финансовых операций.

Расширение географии переводов, которое началось 3-4 года назад, повлекло рост объемов по переводным операциям. Сегодня их доля в общем объеме доходов Почты России – около 45%, в сегменте финансовых услуг – более 50%. Наиболее востребованными услугами являются погашение кредитов, выплата дивидендов, заработной платы и алиментов, а также оплата за товары наложенным платежом, снятие денежных средств с пластиковых карт.

О том, что нового предлагает дальневосточникам одно из крупнейших предприятий связи России, каковы перспективы развития направления переводов и других сервисов, рассказывает директор Приморского филиала ФГУП «Почта России» Андрей БРИК.

– Андрей Петрович, география почтовых отделений всегда давала вам определенные преимущества, а на что делаете ставку сегодня, с расширением доступа к высокотехнологичным информационным ресурсам?

– Развиваем собственную сеть передачи данных, которая на протяжении последних двух лет активно модернизируется с помощью современных технологических решений. На сегодняшний день большинство отделений почтовой связи являются автоматизированными и подключены к единой сети посредством технологии xDSL. Благодаря этому нам удалось значительно расширить спектр разноплановых услуг, увеличить скорость передаваемой информации, в том числе осуществлять денежные переводы до получателя в течение часа, принимать коммунальные платежи по штрихкодированным платежным документам, оказывать различные финансовые услуги, такие как выдача и погашение банковских кредитов, снятие наличных средств по банковским картам и т.д. В итоге, только за первое полугодие текущего года число приморцев, отправивших денежный перевод в почтовых отделениях, в том числе в приморской глубинке, заметно возросло – по статистике продаж это более одного миллиона человек.

– Вероятно, это связано и с расширением географии срочных денежных переводов, проходящих в режиме реального времени? Год назад Почта Россия вывела на рынок новую услугу срочных денежных переводов – «Форсаж». Как обстоит с ней дело в Приморье?

– Вообще эта услуга предоставляется в 14 600 почтовых отделениях страны, оснащенных защищенными каналами передачи данных. В Приморье ею охвачено 80% почтовых отделений, подключение остальных произойдет, когда там появятся высокоскоростные каналы. «Форсаж» позволяет доставлять денежные средства клиентов в максимально короткие сроки – буквально в течение нескольких минут. По скорости система не уступает аналогичным продуктам лидеров рынка денежных переводов, позволяя потребителям отправлять любые суммы по демократичным ценам. С марта 2011 года тариф на отправку суммы до 3000 рублей снижен в два раза. Думаю, «Форсаж» позволит Почте России закрепиться в качестве ведущего игрока рынка внутрироссийских денежных переводов.

– Кто является вашими клиентами?

– Мы работаем как с частными, так и с юридическими лицами (к слову, при заключении договора и присвоении статуса регионального или федерального клиента предусмотрена индивидуальная тарифная политика). Активно сотрудничаем с приморскими компаниями, администрациями районов и городов края, заключаем прямые договоры по выплате заработной платы в виде переводов, перечислению алиментов и других социальных выплат. Вообще, переводы – это бизнес с элементами социальной направленности: получить сегодня денежный перевод в таких удаленных населенных пунктах, как Самарга, Пластун или Терней, можно только в почтовом отделении.

– Как относитесь к конкурентам?

– Хорошо, что они есть. Элемент состязательности подстегивает и заставляет нашу систему – громоздкую, действующую с определенной долей инертности, – быть более гибкой и мобильной. Мы прекрасно понимаем, что рынок насыщен, и у клиента полная свобода выбора, и не только в сфере переводов.

По соглашению с администрацией Владивостока только в прошлом году в разных районах города были отремонтированы и переоснащены десять крупных почтовых отделений. Появляются выделенные зоны для приема посылок, доступа в Интернет, торговли газетно-печатной продукцией. Стараемся соответствовать ожиданиям клиентов: сотрудничаем с банковским сектором по модернизации финансовых продуктов. Одним из новшеств на почте является прием заявлений на кредитную карту банка Тинькофф Кредитные системы. В дальнейшем мы сможем предложить клиентам услугу по приему вкладов этого же банка.

В Приморье активно развиваются направления курьерской и ускоренной почты. Недавно, например, предложили бизнесу услугу почтовых отправлений 1-го класса, оказавшуюся очень конкурентоспособной: она сравнима по времени с экспресс-доставкой, но имеет очень демократичную стоимость и отличается только тем, что адресат приходит за корреспонденцией самостоятельно, по уведомлению. К слову, Приморский филиал входит в первую тройку в России по предоставлению этой услуги.

Продолжаем техническое переоснащение действующих почтовых пунктов и открытие новых. В частности, в июле во Владивостоке открываем центр корпоративного обслуживания клиентов, который позволит не только увеличить объемы обрабатываемой письменной корреспонденции и выполнять индивидуальные заказы, но и разгрузит ряд операционных касс почтовых отделений города. Сегодня решается вопрос о выделении помещения под мультисервисное почтовое отделение в одном из корпусов ДВФУ на острове Русский. По прогнозам, после окончания строительства объектов саммита АТЭС численность населения на Русском возрастет с 5,3 тысячи до 30 тысяч человек, и платформа для функционирования федеральной почтовой связи как неотъемлемого элемента социальной инфраструктуры закладывается уже на этапах проектирования и строительства объектов университета.

– Все эти изменения требуют и качественной подготовки кадров…

– Поэтому во Владивостоке создан региональный учебный центр, на базе которого почтовики повышают квалификацию. Есть даже специальная комплексная программа по организации тренингов, формирующих позитивные модели поведения у операторов связи в рабочих ситуациях, регулярно проводятся контрольные мероприятия, в том числе с использованием методики «Таинственный клиент».

Также у нас налажена тесная связь с Владивостокским колледжем связи, который готовит операторов и технических работников. Заключен прямой договор с Сибирской академией телекоммуникаций и ее филиалом в Хабаровске. Для тех выпускников колледжа, что трудоустраиваются к нам и решают продолжить образование, вопрос поступления в профильный вуз практически решен. Мы оплачиваем перемещение преподавателей академии из Хабаровска во Владивосток, и студенты-заочники проходят обучение по специальности «экономист почтовой связи», не покидая пределов края. Для этого у нас есть все – и современные учебные классы, отремонтированные и оборудованные отличной техникой, и благоустроенное общежитие со свежим ремонтом для иногородних сотрудников. Замечу, молодежь идет к нам с удовольствием – и выпускники профильных вузов и ссузов, и студенты на практику, и школьники на время каникул.

Кроме того, для мотивации персонала, повышения привлекательности и престижа почтовых профессий реализуется целый комплекс мер по увеличению материальной обеспеченности сотрудников: на предприятии внедряется сдельная система оплаты труда, работает программа негосударственного пенсионного обеспечения. А кроме социальных гарантий, установленных действующим коллективным договором, существует еще целый ряд социальных проектов.

– Чувствуете отдачу?

– Безусловно. У нас замечательный коллектив. У почты ведь помимо основных функций есть еще и дополнительные – в удаленных уголках края почтовое отделение зачастую является единственным центром общения.

– Какие новые услуги готовы предложить приморцам в ближайшем будущем?

– В 2012 году Управление федеральной почтовой связи полностью переходит на новый уровень сервиса по доставке пенсий, с использованием технологии электронного документооборота. Пенсионеры будут получать не только деньги, но и информацию о том, какие выплаты, в каком размере и за какой период они получили. Тем самым они будут максимально информированы и избавлены от необходимости обращаться за разъяснениями в территориальные органы Пенсионного фонда. В настоящее время ведутся подготовительные работы, и специалисты УФПС Приморского края уже прошли практический инструктаж по внедрению в филиале информационно-выплатного центра, в котором будут печататься платежные поручения.

Другая актуальная услуга, которая уже реализуется в качестве пилотного проекта в нескольких регионах России, – SMS-уведомление об оказании Почтой России той или иной услуги и получении перевода адресатом. Ее география будет расти, и она поможет нам улучшить не только качество сервиса, но и внутреннюю дисциплину.

Планов много. Продолжим активно работать на приграничном рынке. Совместно с Western Union осуществляем прямые переводы между нашей страной и Китаем. Совсем скоро, во второй половине 2011 года, открывается обмен электронными почтовыми переводами с Таджикистаном. По данным ЦБ, это государство наряду с Узбекистаном и Украиной входит в тройку стран-лидеров по входящему трафику переводов из Российской Федерации. В адрес получателей этих трех стран направляется 62% от общего объема переводов из России в страны СНГ. Словом, будем активно развивать любые направления, которые позволят Почте России оставаться ведущим игроком рынка денежных переводов.