Филипп Карпеко, генеральный директор АО "ННК - Хабаровский НПЗ": Экология - наш приоритет!

Для старейшего на Дальнем Востоке Хабаровского НПЗ с окончанием 2017 года, объявленного Годом экологии в России, внимание к вопросам экологии продолжает оставаться в числе приоритетных.

Сегодня наш собеседник - генеральный директор Хабаровского НПЗ Филипп Владимирович КАРПЕКО.

Мы разговариваем с ним об особенностях существования сложного химического производства в условиях плотной городской застройки, как исторически сложилось в Хабаровске, и в целом о том, насколько экологична может быть современная нефтепереработка.

- Филипп Владимирович, существует ли связь между производственным процессом и экологической безопасностью? Не противоречат ли они друг другу?

- Любое современное производство мирового уровня, к которому, безусловно, относится Хабаровский НПЗ, предусматривает абсолютное соответствие стандартам производственных процессов, в число которых входят как экологичность выпускаемой продукции, так и защита окружающей среды. Хабаровский НПЗ с 2010 года сертифицирован, и ежегодно подтверждает соответствие производственных процессов международному экологическому стандарту ИСО 14001 и ГОСТ Р ИСО 9001.

- Но ведь это требует значительных ресурсных вложений?

- Руководство Хабаровского НПЗ последовательно решает эти вопросы. Завод благодаря масштабной реконструкции, которая обошлась в $ 3 млрд, перешел на выпуск экологического топлива класса «Евро-5». Достаточно посмотреть на то, каким топливом заправляют свои автомобили водители. Уверяю вас, стараются использовать «Евро-5». На нем и автомобиль работает лучше, экономичнее и дольше.

Содержание серы в топливе «Евро-5» меньше по сравнению с топливом «Евро-4» в 5 раз. Это означает, что уменьшились вредные выбросы от работы двигателей автомобилей в атмосферный воздух по всему Дальнему Востоку.

Что касается удаления серы из топлива, то в рамках реконструкции была построена установка по производству элементарной серы. Таким образом, этот «загрязнитель» стал товарным продуктом.

- А не получается так, что вся экология «остается» в топливе, а все загрязнения - в воздухе вокруг завода?

- Нет, не получается. Только в 2017 году на проведение природоохранных мероприятий предприятием израсходовано свыше 138 миллионов рублей. Введен в эксплуатацию новый резервуар для приема, хранения и откачки авиационного керосина под азотной подушкой. Мы завершили первую очередь работ по реконструкции пруда-отстойника, и сейчас сточные воды поступают в герметичную систему. И это - лишь часть мероприятий, которые завод ежегодно реализует в рамках природоохранной деятельности.

- Старожилы Хабаровска помнят, что факел, который горел на территории Хабаровского НПЗ, воспринимался, чуть ли не как символ краевого центра. Куда он делся? Многие горожане испугались, что завод перестал сжигать вредные выбросы, и они сейчас напрямую попадают в атмосферу города.

- Беспокоиться не надо. Факел остался, но изменилась технология. В 2013 году на предприятии была введена в эксплуатацию факельная установка закрытого типа системы бездымного сгорания газов, которая не только избавила город от печального символа, но и дала существенный экологический эффект.

Примерно в это же время на предприятии осуществили еще одно важное и для нас, и для города мероприятие. Мы перевели работу заводской котельной на природный газ. Модернизация позволила не только повысить надежность и эффективность работы котлов, но и снизила вредные выбросы в городскую атмосферу мазутной золы, сажи и диоксида серы в общей сложности почти на 800 тонн в год.

- Значительно облегчилось движение автотранспорта через переезды по примыкающим к заводу улицам. С чем это связано?

- Обеспечение предприятия сырой нефтью теперь осуществляется с помощью трубопроводного транспорта, который пришел на замену железнодорожному. В августе 2015 года мы ввели в эксплуатацию нефтепровод-отвод «ВСТО - Хабаровский НПЗ», предназначенный для поставки нефти на завод.

В пределах города нефтепровод проходит по подземному тоннелю, сделанному с соблюдением всех существующих природоохранных требований. Мало того, что он обеспечил заводу технологический рывок, так еще и внес значительный вклад в улучшение экологической ситуации в городе.

Сейчас, к слову, полностью исключены выбросы загрязняющих веществ от физически и морально устаревшей эстакады слива нефти, которая была предназначена для приема нефти из железнодорожных цистерн.

- Филипп Владимирович, а что вокруг завода происходит? Контроль ведется?

- Безусловно. Вопрос мониторинга состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны для нас - в числе приоритетных. Данный контроль осуществляется ежесуточно аккредитованной заводской лабораторией.

Дополнительно, в 2017 году по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю был расширен перечень контролируемых загрязняющих веществ, и добавлены новые места отбора проб. За весь период наблюдений было выполнено свыше трех тысяч дополнительных замеров, по итогам которых превышений допустимых выбросов зафиксировано не было.

- Насколько жители Хабаровска в курсе тех вопросов, о которых мы сейчас разговариваем?

- На центральной проходной завода установлен электронный монитор, на котором ежедневно отражаются результаты мониторинга атмосферного воздуха в режиме онлайн. Любой желающий может увидеть ситуацию в любой точке санитарно-защитной зоны завода.

С сентября 2016 года на Хабаровском НПЗ работает круглосуточная линия приема обращений граждан. Привожу телефон этой линии и на страницах вашего издания: 8 (4212) 79-50-80. По каждому обращению незамедлительно организовываются выезды оперативной группы из числа дежурного военизированного газоспасательного отряда. Результаты выездов оперативной группы и другую экологическую информацию можно увидеть на сайте Хабаровского НПЗ www.khab-npz.ru.

- Район, где расположен Хабаровский НПЗ, характерен большим количеством потенциальных загрязнителей из-за расположения рядом с заводом промышленных предприятий: АО «Газпром распределение Дальний Восток», участка Дальневосточной железной дороги, ТЭЦ-2 и АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт». Хабаровский НПЗ как-то участвует в общем мониторинге?

- По согласованию с Правительством Хабаровского края представители завода входят в состав мобильной круглосуточной группы по установлению источников специфического запаха в атмосфере Хабаровска. В составе указанной мобильной группы есть и представители других промышленных предприятий, надзорных органов.

За весь период работы группы были организованы 13 выездов. По результатам объездов территории, источников неприятного запаха на заводе не обнаружено, составлены соответствующие акты. Завод является единственным предприятием, которое открыто для посещения мобильной группы.

- На достигнутом не собираетесь останавливаться, ведь Год экологии закончился?

- Для нас Год экологии никогда не прекращается. Работаем дальше. На 2018 год запланировано 346 миллионов рублей на проведение природоохранных мероприятий.

В планах на 2018 год - оборудование понтонами двух резервуаров промежуточного бензинового парка. Стоимость этих работ составляет более 15 миллионов рублей, но мы идем на затраты, потому что это позволит на 99,9 процента герметизировать поверхность испарения нефтепродуктов.

Планируется приобретение передвижной метрологической лаборатории, которая позволит осуществлять оперативный мониторинг атмосферного воздуха с определением максимальных разовых и среднесуточных концентраций контролируемых веществ, а также дополнительных веществ, рекомендованных Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Наличие передвижной лаборатории также позволит оперативно реагировать на обращения граждан в ходе работы группы экологического контроля.

Мы ответственны перед настоящим и будущим, и экология - наш приоритет.

Олег Кульгин.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2018 год.