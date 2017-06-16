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"Первая Грузовая Компания" и бизнес обсудили эффективность работы на Дальнем Востоке

16 Июня 2017, 13:31 | Дальний Восток

Директор Владивостокского филиала АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) Виктор Осипов призвал грузоотправителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Республики Саха (Якутия) совместно находить "точки роста" для достижения высоких результатов.

Об этом он заявил в ходе выступления на конференции «Повышение эффективности использования вагонного парка», организованной Владивостокским филиалом ПГК. Виктор Осипов отметил положительный результат ответственного использования подвижного состава: «Делая шаги в сторону повышения эффективности использования парка, каждый участник перевозочного процесса может улучшить ситуацию с дефицитом вагонов на сети».

Виктор Осипов сообщил участникам встречи, что ПГК успешно выполняет обязательства перед грузоотправителями и сохраняет объемы перевозок на Дальнем Востоке: «В условиях снижения количества парка на сети, мы сосредоточили усилия на повышении производительности подвижного состава. За счет увеличения скорости перемещения вагона, сокращения простоев под грузовыми операциями на станциях погрузки-выгрузки, а также роста уровня маршрутизации и оборота вагона, мы выполняем необходимый объем работы меньшим числом вагонов».

За 5 месяцев 2017 года филиал ускорил оборот вагона по всем родам подвижного состава более чем на одни сутки к аналогичному показателю прошлого года, до 9,2 суток. Доля филиала на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) сохраняется на уровне 16%. Каждый пятый вагон, погруженный в границах ответственности Владивостокского филиала — это вагон ПГК, сообщили "Золотому Рогу" в АО «Первая Грузовая Компания».

Начальник департамента по работе с предприятиями угольной и металлургической отрасли ПГК Александр Свешников обратил внимание грузоотправителей на возможность повышения эффективности бизнеса за счет улучшения качества использования вагонов: «Безусловно, всем участникам перевозочного процесса есть где применить усилия к улучшению эффективности использования подвижного состава. Основной вектор работы ПГК в условиях дефицита парка в 2017 году — сокращение сверхнормативных простоев полувагонов компании. Работа, направленная на сокращение оборота полувагонов, повысит эффективность бизнеса наших клиентов в условиях дефицита подвижного состава».

В межрегиональной конференции «Повышение эффективности использования вагонного парка приняли участие руководители и представители компаний грузоотправителей Дальневосточного федерального округа и Республики Саха (Якутия), представители Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания, а также руководство центрального аппарата и Владивостокского филиала ПГК.

В ходе совещания представители ПГК ответили на вопросы грузоотправителей и обсудили комплекс мер, позволяющих сократить простои на станциях грузовых операций ДВЖД.

Участники мероприятия отметили, что межрегиональные совещания ПГК являются эффективной дискуссионной площадкой для всех участников перевозочного процесса и способствуют повышению привлекательности железнодорожных перевозок в регионе.

Досье "Золотого Рога": АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК – около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии. ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

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Теги: двжд  первая грузовая компания 



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