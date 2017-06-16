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Центр поддержки китайских инвесторов будет создан на Дальнем Востоке
15 июня в Харбине (КНР) в рамках 4-го Российско-Китайского ЭКСПО состоялась выездная панельная сессия под эгидой Восточного экономического форума «Российско-китайское инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке: первые истории успеха».
Организаторами мероприятия выступили Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Фонд «Росконгресс», Министерство коммерции КНР и Народное правительство провинции Хэйлунцзян.
В работе выездной сессии приняли участие генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей Лелюхин, председатель совета директоров, президент компании «Сириус» Тао Жань, президент Российско-Китайского инновационного агропромышленного комплекса Ли Дэминь, руководитель Хэйлунцзянского комитета по содействию международной торговле Э Чжунци, представители правительства провинции Хэйлунцзян и деловых кругов Китая.
«Россия и Китай являются давними партнерами и друзьями. Мы призываем наших китайских партнеров не только продавать свои товары на территории Российской Федерации, но и производить их на Дальнем Востоке, где созданы такие уникальные инструменты поддержки бизнеса, как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Уже согласовано создание центра поддержки китайских инвесторов на Дальнем Востоке», - подчеркнул генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.
В рамках выездной сессии ключевое внимание было уделено возможностям использования инвестиционного потенциала Дальнего Востока в целях расширения инвестиционного сотрудничества между странами. Участники обсудили меры поддержки российского и китайского бизнеса, которые необходимо принять на межгосударственном уровне, а также стратегию расширения двусторонних экономических отношений между Россией и КНР в долгосрочной перспективе.
«Дальневосточный аукционный рыбный дом и Хэйлунцзянская международная корпорация по технико-экономическому сотрудничеству КНР в 2016 году подписали соглашение о финансировании строительства объектов в Приморском крае за счет кредитных средств Государственного банка развития Китая на сумму 1 млрд руб. Проект предусматривает строительство рыбоперерабатывающего комплекса, холодильника на 10 тыс. тонн продукции, комплекса по утилизации отходов рыбопереработки и многофункционального офисного здания», - отметил директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей Лелюхин.
Также состоялась презентация инвестиционных возможностей российского Дальнего Востока, где деловым кругам Китая были представлены такие возможности, как Международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития.
«В Амурской области создана территория опережающего развития «Свободный». Она базируется на строительстве крупнейшего в России газоперерабатывающего завода и в дальнейшем газохимического комплекса. Планируемые и реализуемые на территории области проекты расширяют схемы трансграничного сотрудничества и способствуют интеграции России и Китая в Азиатско-Тихоокеанский регион», - подчеркнула министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru.
Организатор ВЭФ 2017 – Фонд «Росконгресс»–крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока "Дальневосточный капитал" - информационный партнер Восточного экономического форума -2017.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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