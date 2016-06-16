Дальний Восток начинает активнее завлекать туристов

Россияне разворачиваются в сторону внутреннего направления, растет и число иностранных гостей. Насколько Дальний Восток оказался готов к такому повороту?

Деловая газета "Золотой Рог" проанализировала, каковы показатели внутреннего и въездного туристского потока ДФО, из чего складывается его структура, на кого в большей степени делается ставка - на иностранцев или соотечественников, каким образом идет работа над повышением качества туристических услуг и какие из направлений являются для субъектов региона приоритетными и наиболее перспективными.

Якутия привлекает туристов холодом и бриллиантами





Общий туристский поток в Республику Саха (Якутия) по сравнению с 2014 годом вырос ненамного - на 2% - и составил 150,7 тыс. чел., 146 тысяч из которых приходится на наших соотечественников и 4,7 тысячи - на иностранцев. Однако число последних стабильно растет, увеличившись на 29% по сравнению с уровнем 2013 года. Среди причин - низкий курс рубля, сделавший путешествия по России более доступными для иностранцев.

Ключевым рынком для наращивания числа иностранных гостей, приезжающих в Якутию, является Азиатско-Тихоокеанский регион. Привлечению туристов в Россию способствует в т. ч. и развитие межрегиональных маршрутов. Так, межотраслевое взаимодействие субъектов Дальнего Востока позволило включить трансграничный проект «Восточное кольцо России» в число приоритетных в стране. Туристические продукты Якутии впервые вошли в план массовых продаж Ассоциации туроператоров России и будут презентованы на XX Тихоокеанской международной туристской выставке PITE-2016 во Владивостоке в мае.





В настоящее время в Якутии прием туристов осуществляют 12 туроператоров. Сформированы базовые республиканские туристские маршруты, в т. ч. в отдаленных улусах: «Медвежий угол», «Сиинэ - жемчужина земли Горной», кочевой тур в Иенгру, «Экспедиция на Полюс холода», «Школа каюра», «Речной круиз на Ленские столбы» и другие. Всего на территории республики реализуется 76 действующих республиканских турмаршрутов в 23 муниципальных образованиях, работают 38 турбаз.





В министерстве по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия) отмечают, что туристический потенциал территории основан на «пяти «Э»: эко, этно, экстрим, экзотик и эксклюзив. И действительно, в Якутии сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты мирового культурного и исторического наследия, проходят важные экономические, спортивные и культурные события, и даже особые климатические условия идут на пользу отрасли, давая стимул для развития событийного туризма. Активное международное и межрегиональное сотрудничество республики прочно закрепило эксклюзивные туристические бренды - якутские алмазы и бриллианты, полюс холода, якутская зима, мамонты, Ленские столбы, Ысыах - и создало импульс для динамичных туристских потоков в республику.

В 2015 году в двенадцати перспективных для развития туризма муниципальных образованиях Якутии продолжено создание туристских комплексов на условиях государственно-частного партнерства. В частности, введена в эксплуатацию значительная часть инженерной инфраструктуры туристического кластера «Северная мозаика», начато строительство туристических объектов, подписано 15 соглашений с инвесторами.

Продолжается работа по подготовке кадров для индустрии туризма на базе отраслевого Ресурсного центра, Ассоциации рестораторов РС (Я), Федерации спортивного туризма и других общественных организаций.

Наиболее перспективными видами туризма в Якутии остаются специализированный туризм (экологический, сельский, охота, рыбалка, этнический, научный, арктический), активный (горнолыжный, экстремальный), круизный, подразумевающий речные круизы по реке Лене, и событийный. Так, одним из ярких примеров последнего направления является «Бриллиантовая неделя», которая проходит в столице республики уже четыре года. В 2015-м она вновь собрала на территории Якутии большое число гостей. Помимо наших соотечественников ее посетили деловые туристы из КНР, Японии, Швейцарии, Германии, Беларуси, Южной Кореи и Дании. Большим спросом со стороны гостей республики пользуется главный турмаршрут «недели» - «Алмазный путь» в город Мирный. Экономическая эффективность «Бриллиантовой недели» налицо: только на аукционе по продаже сырья компанией «Алроса» было выручено $1,13 млн.

Сахалин притягивает молодежь

Объем туристского потока в Сахалинской области в 2015 году составил 241 тыс. человек, а в 2016-м прогнозируется его увеличение до 275 тыс. гостей. При этом объем платных туристических услуг, оказанных населению, составил 535 млн рублей, а сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - 51,2 млн руб., что на 30% больше, чем в 2014 году.

Большинство туристов-соотечественников - дальневосточники (60%). Также Сахалин все увереннее открывают для себя жители Москвы и центральных регионов страны. Среди иностранных гостей превалируют туристы из Китая, Японии и стран Тихоокеанского бассейна. Причем ядро путешественников составляют молодые люди в возрасте 24-38 лет.

Увеличить поток туристов из АТР помогает дифференцированный подход в продвижении сахалинского турпродукта. Директор департамента международных связей и информационного сотрудничества Сахалинской области Ирина ПАЛАЕВА поясняет: «Мы понимаем, что туристы из Китая, Японии и Кореи - это три совершенно разные целевые аудитории для туристического сектора Сахалинской области, и исходя из этого предлагаем им различные программы и маршруты».





Что касается транспортной доступности, то в настоящее время существует прямое регулярное авиационное сообщение с Москвой, Владивостоком, Хабаровском, Благовещенском, Петропавловском-Камчатским, Республикой Корея, Японией и Китаем. Также в 2015 году территория приняла пять круизных лайнеров, обслужив 10 000 туристов.

С местами размещения туристов тоже все в порядке. Область обладает развитым гостиничным фондом. Совокупный номерной фонд включает более 2250 гостиничных номеров, его емкость около 4000 койко-мест, а количество обслуживающего персонала - более 1500 человек.

Одной из острых проблем, влияющих на развитие туризма, является недостаточная развитость туристической инфраструктуры. В области не хватает обустроенных мест летнего отдыха, в частности туристских баз. Практически не развита туристическая инфраструктура на побережье. Недостаточно точек питания, представляющих сахалинскую кухню как бренд региона. И сегодня Сахалин работает над внедрением международных стандартов качества предоставляемых услуг во всех субъектах туристической отрасли, стремится обеспечить приток новых квалифицированных кадров и создать благоприятные условия для привлечения инвестиций. Решение этих вопросов предусмотрено в концепции развития туризма в Сахалинской области на 2016-2022 годы.

Хабаровск намерен развить круизный кластер

Хабаровский край в 2015 году посетило около 500 тысяч туристов из России и зарубежья. При этом число туристов-соотечественников выросло на 6,8%, иностранных гостей - на 12%. За последние три года объем реализованных туристических услуг увеличился на 31% и составил 1,2 млрд рублей. А доход краевого бюджета от туризма в 2015 году - 600 млн рублей. В результате по ключевым показателям туристической деятельности Хабаровский край уверенно входит в тройку лидеров среди субъектов ДФО наряду с Приморьем и Амурской областью. И, что немаловажно, краевые власти отмечают устойчивый рост интереса бизнеса к туристическому сектору. В 2015 году соотношение государственных и частных инвестиций в сфере реализации турпроектов составляло 1:30.









«В 2013 году правительство Хабаровского края разработало и утвердило программу развития туризма, согласно которой в течение семи лет планируется реализовать ряд мер, которые позволят нашему региону повысить туристическую привлекательность, - рассказывает заместитель начальника управления по туризму краевого министерства культуры Виктория ХАН. - Основные акценты - создание рекреационных зон в пределах городских территорий, развитие круизного кластера и лечебного туризма. Начиная с 2013 года на эти цели привлечено более 1,8 млрд рублей».

За это время был построен спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», введены в эксплуатацию 7 гостиниц и 9 хостелов на территории края, в результате чего номерной фонд увеличился до 5300 единиц. Продолжается строительство еще трех современных гостиниц, включая Hilton, что потребовало 2,6 млрд рублей внебюджетных вложений (срок ввода в эксплуатацию - 2017-2018 годы, общий объем номерного фонда - 400 единиц). На сегодняшний день в крае действуют 150 турмаршрутов и шесть туристско-информационных центров.

На поддержку туристической отрасли в рамках краевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» было направлено свыше 21 млн рублей. По словам начальника управления по туризму министерства культуры Хабаровского края Виталия СЕЛЮКОВА, основной объем средств был направлен на подготовку инвестиционных туристических проектов. Результатом стало включение проекта круизного кластера «Остров Большой Уссурийский - Шантары» в госпрограмму с общим объемом финансирования 1,997 млрд рублей. В следующие два года планируется привлечь около 650 млн рублей из федерального бюджета, которые будут направлены на обустройство центра круизного и яхтенного туризма, дорожной инфраструктуры туркомплекса «Воронеж», реконструкцию набережной Хабаровска и строительство дамбы-дороги к археологическому памятнику «Петроглифы Сикачи-Аляна».

«К сожалению, нерешенной остается проблема поиска инвесторов для строительства пассажирских судов, что позволило бы развивать круизный туризм на Амуре, - продолжает Виктория Хан. - У этого направления очень хороший потенциал, обусловленный спросом со стороны хабаровчан и гостей края. В настоящий момент такие экскурсии проводятся на судах маломерного флота и яхтах, но для удовлетворения всех потребностей туристической отрасли края этого недостаточно».

Колыма настроена на ребрендинг

Развитие въездного и внутреннего туризма в Магаданской области - одно из приоритетных направлений работы региональных властей. В 2015 году под патронатом профильного министерства создан областной координационный совет по развитию туризма. При этом отрасль в первую очередь ориентируется на соотечественников. Если раньше процентное соотношение иностранных и российских туристов составляло 50/50, то сегодня соотношение изменилось на 25/75 в пользу россиян, со стороны которых устойчивым спросом пользуются самые разные программы - спортивная рыбалка и трофейная охота, этнографические и экологические маршруты. Кроме того, в 2015 году на территории ярко дебютировал первый Всероссийский фестиваль старательского мастерства, ставший по результатам Всероссийского конкурса Russian Event Awards победителем в номинации «Лучшее событие в области популяризации событийного туризма».

Красивейшее место Магаданской области - озеро Джека Лондона.





Туристическая отрасль Колымы может представить гостям самые разнообразные туры.





Для того чтобы увеличить туристские потоки, Колыма вошла в общегосударственный проект «Национальный туристический портал регионов России». Также благодаря стараниям правительства области появился современный путеводитель по Колыме, который призван сформировать у туристов новый позитивный облик региона. Более того, в ближайшие три года здесь планируется провести туристический ребрендинг территории.

Поддерживается в области и бизнес, занятый в туристической сфере, причем сразу по двенадцати направлениям, и особое внимание уделяется компаниям, работающим на прием туристов. Максимальная сумма поддержки составляет 5 млн рублей в год. В числе льгот - возмещение затрат туристической компании на презентацию своих продуктов и услуг на выставках за пределами региона, покупку оборудования и техники, в т. ч. в лизинг.

Крупнейшим инвестиционным проектом, направленным на развитие туризма в регионе, стало строительство всесезонного спортивно-туристического комплекса «Солнечный. Магадан», где кататься на лыжах можно будет девять месяцев в году. На его создание уйдет 2687 млн рублей инвестиций, и уже к 2020 году объем турпотока в область увеличится до 13,8 тыс. человек в год.

Развитию сферы туризма адресован и проект «Строительство морского клуба в Магадане», предполагающий возведение гавани на побережье бухты Нагаева Охотского моря на 50 плавучих мест. Благодаря поддержке областных властей инвестор проекта получит ряд льгот и преференций.

И, наконец, еще один значимый инвестиционный проект, над которым ведется работа, - создание центра культуры народов Северо-Востока на территории площадью около 80 тыс. кв. м на берегу реки Дукчи. Проектом предусмотрено строительство трех взаимосвязанных тематических секторов. «Стойбище» представит формы традиционного проживания, промыслов и ремесел народов Севера. Зона «Очаг» рассчитана на проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных искусству и обрядовой культуре северных народов. И наконец, комплекс «Русский форпост», стилизованный под острог русских казаков-первопроходцев.

Камчатка бьет рекорды по приему туристов

В 2015 году Камчатку посетило более 183 тысяч туристов, что втрое (!) больше, чем в 2014 году. Среди туристов 169 736 россиян и 14 114 иностранцев (количество которых сократилось в сравнении с предыдущим годом на 15-20%). Также впервые за последние годы было зафиксировано расширение сроков туристического сезона - с июня по ноябрь, и сейчас в крае активно наращивают туристическую инфраструктуру.









«Переориентацию Камчатки на соотечественников мы связываем с активным продвижением региона в России, - рассказывает советник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена ЛАССАЛЬ. - В частности, край принял участие в проекте Ростуризма по обмену имиджевыми роликами «Время отдыхать в России» с регионами страны, активно выставлялся на отраслевых выставках в Москве и за рубежом. Свое дело сделали и «плоские авиатарифы», благодаря которым перелет на Камчатку из Москвы, да еще в летний сезон, был доступен за 18-20 тыс. рублей. Это позволило развенчать миф о том, что Камчатка - это всегда очень дорого. Кроме того, Агентством проведена большая работа в части увеличения числа авиаперевозчиков, осуществляющих рейсы на Камчатку. С 1 июня к ним присоединится «Россия». «Уральские авиалинии» запускают новый рейс Петропавловск-Камчатский - Екатеринбург, продолжая полеты в Новосибирск и Иркутск. Есть планы запустить авиарейсы и у «ВИМ-Авиа». Местные туркомпании настроены оптимистично - ждут потока туристов. А вот что сдерживает развитие отрасли, так это маленький аэропорт и нехватка мест размещения в крае. Агентство работает над этим и, несмотря на секвестирование бюджета, субсидирует камчатские районы в части развития инфраструктуры».

Действительно, при реализации мероприятий, направленных на создание и развитие туристической инфраструктуры в Камчатском крае, в 2014 году было освоено 272 млн рублей, в 2015 году - 103 млн рублей, а на 2016 год запланировано 48 млн рублей.

В частности, предпроектные работы проводятся в Усть-Большерецком районе, где планируется открыть туристическо-гостиничный комплекс «Большерецкий острог», на территории которого будут воссозданы традиционные исторические жилища камчадалов, этномузей расскажет гостям о традициях и быте коренных народов. Также на территории историко-культурного центра должны появиться деревянная прогулочная набережная с пристанью для лодочной станции, площадка для проведения концертов и массовых гуляний и гостиница на 150 мест.

В нескольких отдаленных районах края, где стоит проблема нехватки мест размещения туристов, появятся новые гостиницы. Одна из них - в селе Никольском на Командорских островах - примет первых гостей в сентябре, к 250-летию с момента открытия островов Витусом БЕРИНГОМ.

А вот направление круизного туризма в 2015 году развивалось не столь успешно, как в предыдущие годы. Из 14 тысяч иностранцев, посетивших Камчатку, более трети - круизные туристы. Снижение их числа на 47% по сравнению с 2014 годом произошло в т. ч. за счет сложностей в согласовании круизных программ при подготовке к сезону 2015 года и капризных погодных условий. Всего же территория приняла 18 круизных лайнеров. В настоящее время морской порт находится в стадии реконструкции: вскоре здесь начнутся строительство причальных стенок и дноуглубительные работы для приема крупных лайнеров.

Динамично развивается на территории края и событийный туризм. Это связано с большим числом уже ставших популярными у туристов мероприятий, будь то Неделя культуры и туризма на Камчатке, гонка на собачьих упряжках «Берингия», День вулкана, Мутновский марафон, этап кубка мира и чемпионат Российской Федерации по ски-альпинизму или краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».

Руководитель Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Геворк ШХИЯН признается, что в 2016 году Камчатка ждет не меньшего числа туристов, если не большего. Его оптимизм подкрепляется тем, что в Госдуме РФ обсуждается законопроект о компенсации гражданам России части затрат, связанных с отдыхом в ряде российских регионов - в Крыму, Карелии и на Камчатке.

Приамурье ставит на Поднебесную

На протяжении нескольких лет Приамурье сохраняет третье место в стране по приему туристов из КНР (после Москвы и Приморского края) и второе среди субъектов ДФО. По данным министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, в 2015 году регион посетило 70,5 тыс. иностранных туристов, что на 32% больше, чем год назад. Такой всплеск обеспечили соседи из Поднебесной: только по безвизовому обмену в Благовещенск въехали 68,8 тыс. человек.

При этом у китайцев востребованы в основном 1-2-дневные туры в Благовещенск. В их программе чаще всего обзорные экскурсии по городу с посещением краеведческого и палеонтологического музеев, кафедрального собора, а в летнее время - посещение русской усадьбы в окрестностях Благовещенска. Но львиная доля времени все же отводится на шопинг. Хотя туристические компании края готовы показать иностранным туристам всю красоту Приамурья.

«Мы можем предложить партнерам из Китая порядка 50 маршрутов по региону, в т. ч. трофейную рыбалку, охоту, познавательные экскурсии. Но большого спроса на них нет. Причин несколько: неразвитость в регионе туристической инфраструктуры (за пределами Благовещенска мы не можем обеспечить туристам комфортные условия проживания), труднодоступность многих мест и стоимость наших туров», - констатирует генеральный директор турбюро «Дальневосточный Феникс» Александр КИВАЛ.

Поэтому в основном прием туристов ограничивается областным центром. Гостиничный фонд краевой столицы с возросшим турпотоком справляется. Нет больших проблем и с гидами, владеющими китайским языком.

Растет в области и внутренний турпоток, в т. ч. за счет неорганизованного туриста, обеспечивающего себе бюджетный набор желаемых развлечений, не прибегая к сторонней помощи.

И. о. директора ГБУ «Агентство по туризму Амурской области» Елена УДОВЕНКО говорит, что в регионе разработано около 30 маршрутов, но спросом пользуется лишь малая часть. Летом - недорогие полуторачасовые экскурсии по городу различной тематической направленности, а также выезд в близлежащий район на озеро лотосов в пору их цветения. Зимой - посещение музеев и тематических мастер-классов.

И все же в правительстве Амурской области строят амбициозные планы по развитию туристической отрасли, осуществление которых в перспективе позволит ей стать одной из ведущих в регионе. В Приамурье реализуется несколько крупных туристических и инфраструктурных проектов, создаются новые перспективные направления туризма, в их числе «Автомобильный туризм», «Туризм пожилых людей». Большие надежды возлагаются на космический туризм: в реестр ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», предоставляющий право организовывать экскурсии на космодром «Восточный», уже вошли восемь туроператоров Амурской области. Кроме того, туристический потенциал региона будет продвигаться на крупных международных мероприятиях.

Приморье рассчитывает на «свободу»

По итогам 2015 года общий въездной турпоток в Приморский край составил более 2,2 млн человек, 464,8 тыс. из которых - иностранные гости. Тем самым показатели 2015 года превышены на 14%. При этом край занимает почетное второе место (после Москвы) по приему китайских туристов, число которых только в рамках безвизового обмена составило 120 тысяч человек, что вдвое больше по сравнению с 2014 годом (всего же объем въездного потока из КНР составил 329,4 тыс. человек). Помимо КНР лидером по количеству въехавших на территорию края туристов и по темпам прироста в 2015 году является Республика Корея.

Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ неоднократно подчеркивал, что развитие туристической сферы - важнейшее направление для Приморья, поскольку отрасль является серьезным мультипликатором для экономики края, стимулируя развитие смежных отраслей. В перспективе, к 2025 году число туристов должно вырасти до 10 млн человек.

Увеличение въездного и внутреннего турпотока - одна из основных задач краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы. 2015 год стал для отрасли особенно продуктивным. Введена в эксплуатацию первая очередь интегрированного развлекательного курорта «Приморье» - казино Tigre de Cristal. Сразу три региональных проекта туристских кластеров - «Изумрудное кольцо», «Приморское кольцо» и «Пидан» - включены в ФЦП по развитию внутреннего и въездного туризма в РФ и получат федеральное софинансирование строительства инженерной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, с 1 июля 2016 года благодаря Федеральному закону «О свободном порте Владивосток» заработает упрощенный визовый режим для въезда иностранных граждан на срок до восьми суток. Также принято решение о снятии ограничений на полеты иностранных авиакомпаний в международном аэропорту Кневичи (режим «открытое небо»), включая полеты между Владивостоком и пунктами на территории третьих стран.

По словам директора департамента туризма Приморского края Константина ШЕСТАКОВА, в настоящий момент и объем гостиничного фонда, и качество сервиса полностью соответствуют уровню развития туризма в крае, что не исключает появления в ближайшие годы и новых средств размещения, и новых экскурсионных маршрутов.

«Мнение о том, что существующая в крае инфраструктура не сможет выдержать ожидаемого турпотока, ошибочно. Напомню, в 2015 году Приморье встретило почти полмиллиона только иностранцев, и я уверен, что даже с увеличением въездного турпотока в три раза проблем с размещением не будет. Параллельно с увеличением числа туристов на территории края будут реализовываться инвестпроекты, каждый из которых предусматривает строительство коллективных средств размещения. Не станет исключением и долгожданный океанариум, а точнее, его вторая очередь», - подчеркнул Константин Шестаков.

Журнал "Дальневосточный капитал".