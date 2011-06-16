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Аэропорт Владивостока открывает летний сезон новыми направлениями

16 Июня 2011, 12:04 | Дальний Восток

Летний сезон перевозок открылся началом полетов во Владивосток новых авиаперевозчиков и открытием новых маршрутов.

- Это очередной этап развития маршрутной сети ОАО «Международный аэропорт Владивосток», который осуществляется в соответствии со стратегической программой развития предприятия, - прокомментировала руководитель коммерческой службы ОАО «МАВ» Юлия Забава. – Ранее мы анонсировали сотрудничество с НАК Узбекистон Хаво Йуллари и теперь оно состоялось: 6 июня выполнен первый рейс авиакомпании по маршруту Ташкент-Владивосток-Ташкент на воздушном судне типа Boeing-757. Осенью рейс планируется перевести на регулярную основу.

Также открыты регулярные рейсы авиакомпании NordStar по маршруту Санкт-Петербург-Красноярск-Владивосток с частотой два раза в неделю и еженедельный рейс в Красноярск. Рейсы выполняются на воздушном судне Вoeing 737-800. Кроме того, в этом сезоне в Красноярск можно улететь рейсом авиакомпании "Континент": с мая перевозчик выполняет полеты по маршруту Красноярск-Благовещенск-Владивосток на воздушных судах типа ТУ-134, ТУ-154.

Для удобства приморских авиапассажиров на наиболее популярных направлениях в сезоне летних перевозок увеличена частота, что немаловажно в период отпусков. Количество рейсов в Сеул выросло до 12 в неделю, в Пекин – до 6 в неделю. Традиционные рейсы в Далянь в этом году также планируются с увеличенной частотой. Рейсы в Москву из аэропорта Владивосток в летнем сезоне выполняются на комфортабельных широкофюзеляжных воздушных судах с частотой 4 или 5 рейсов в день в зависимости от дня недели. ОАО «МАВ» продолжает активную работу по расширению маршрутной сети и привлечению авиаперевозчиков и уже осенью, по словам Юлии Забава, будет открыт еще ряд новых направлений, сообщает Отдел по связям с общественностью ОАО «Международный аэропорт Владивосток».

Досье "ЗР": ОАО "Международный аэропорт Владивосток"- российский аэропорт, обеспечивающий регулярные внутренние и международные перевозки. В 2010 году аэропорт обслужил 1 млн 263 тыс.пассажиров. В настоящее время в аэропорту ведется масштабная модернизация в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года.

Автор: Отдел по связям с общественностью ОАО «МАВ»
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