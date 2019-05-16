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Асфальтирование дорог на Русском начнут летом

16 Мая 2019, 08:40 | Дальний Восток
 
Дороги в районе бухты Парис, поселка Поспелово, улицы Экипажной на острове Русский начнут асфальтировать в этом году. Об этом заявил Губернатор Приморья Олег Кожемяко по итогам заседания организационного штаба по подготовке пятого Восточного экономического форума во вторник, 15 мая.
 
Состояние внутренних дорог – уже наболевшая проблема для жителей острова Русский. По словам Губернатора, городу предоставлена субсидия из краевого и федерального бюджетов на ее решение.
 
«Городу переданы денежные средства на текущий ремонт этих улиц. Понятно, что есть процедуры, связанные с проведением торгов, поэтому не всегда получается начать работы раньше, как хотелось бы, но тем не менее асфальтирование этих улиц начнется летом этого года», – подчеркнул Олег Кожемяко.
 
Глава города Олег Гуменюк в ходе совещания доложил, что в настоящее время проводятся аукционы, после которых подрядчики приступят к работам на участках дорог в районе бухты Парис, поселка Поспелово и улицы Экипажной. Мэр также проинформировал, что с этого года планируется начать работы по освещению основных улиц острова. Так, летом запланированы работы в районе поселка Поспелово.
 
Губернатор подчеркнул, что жители Русского должны получить возможность комфортно передвигаться по острову.
 
«Будем продолжать эту работу и в последующие годы, пока не приведем все в соответствие», – заявил глава края.
 
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
 
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Теги: ремонт  благоустройство  дороги  кожемяко 



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