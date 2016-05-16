Экспертиза умудрилась оценить недобытого краба

Суд отклонил ходатайство защиты о вызове в суд свидетелей, проводивших оценку крабовой компании, ставшей предметом спора в уголовном деле против приморского предпринимателя Сергея РО.

Адвокаты обвиняемого полагают, что оценка была произведена некомпетентными лицами, а стоимость компании «Марин Юнион», мошенничество в отношении которой и инкриминируют приморскому бизнесмену, была намеренно завышена.

Уже почти год Ленинский суд Владивостока рассматривает дело против владельца ЗАО «Марин-Юнион» Сергея Ро, которого обвиняют в мошенничестве в сделках с куплей продажей крабовой компании. По версии следствия, предприниматель подделал подписи в документах о купле-продаже компании «Марин-Юнион», ранее принадлежавшей ООО «Фирма ТехФерн» (входило в холдинг «Восточные рыбные ресурсы»), и в результате незаконно завладел ею.

В ходе расследования следователи изъяли передаточные распоряжения по сделке купли продажи «Марин-Юнион» и сравнили образцы подписей. Выяснилось, что все документы (договоры) были подписаны одним лицом, но не директором ООО «Фирма ТехФерн» Сергеем Панариным.

По логике следствия, так как компания до сих пор принадлежит Сергею Ро, именно он является «выгодоприобретателем» от махинации.

Отметим, представители фирмы «ТехФерн», которые в 2007 году проходили по громкому делу о браконьерстве (следствие считало, что преступное сообщество незаконно добыло более 9 млн кг сырца краба стоимостью около 58 млн долларов) предъявили свои претензии к приморскому бизнесмену лишь спустя пять лет. Хотя и раньше имели возможность и управлять компанией, и отслеживать ее состояние – ведь все (некоторые из ее) учредителей оставались на свободе. Не разрешив свой вопрос в арбитражных судах, истцы добились уголовного расследования. В его рамках и была проведена оценка ЗАО «Марин-Юнион». Компанию оценили в 450 млн рублей.

Оценку проводило ФГУП «ВНИРО». Сторона защиты обратила внимание на тот факт, что эксперты, которые давали ответ о размере рыночной стоимости компании, не соответствовали необходимым требованиям и критериям, установленным в законе. То есть были некомпетентны.

Да и к самой экспертизе вопросов немало. Так, эксперту надо было оценить активы и пассивы ЗАО «Марин Юнион» на дату совершения преступления, т.е. на 20.11.2007 г. Однако, согласно заключению одного из экспертов, он исследовал и оценил в том числе стоимость прав на добычу ЗАО «Марин-Юнион» вплоть до 2018 г. Хотя известно, что в рыбном бизнесе в случае, если квоты не вылавливаются, их «отбирают». Очевидно, что стоимость компании «на перспективу» оказалась несоизмеримо выше ее первоначальной цены.

Более того, часть экспертизы была выполнена компанией («Холд-Инвест-Аудит»), которой данное производство следователь вообще не поручал.

Как и при каких обстоятельствах экспертиза, назначенная в одно учреждение, была фактически разделена, насколько вообще выбранные эксперты были компетентны делать подобную оценку, так и осталось невыясненным. Суд ходатайство защиты о допросе экспертов отклонил.

Сегодня истцы настаивают на покрытии материального ущерба и требуют выплатить им 450 млн рублей. Тот факт, что компания давно бы прекратила существование, если бы в течение нескольких лет Сергей Ро, сначала уплатив огромные штрафы за причинение вреда водным биоресурсам (38 миллионов рублей и административный штраф в 18 млн рублей), которые оставили предыдущие владельцы (тот же «ТехФерн»), не работал, кажется, мало кого заботит.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.