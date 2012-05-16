Ассоциация добытчиков минтая выводит отрасль на мировой уровень

13 мая 2008 года на общем собрании Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) президентом ассоциации был избран Герман ЗВЕРЕВ. Не имеющий собственного рыбного бизнеса и далёкий от «рыбных разборок» человек неожиданно для многих возглавил ассоциацию минтайщиков. Четыре года спустя уже никто не сомневается в правильности сделанного выбора.

Герман Зверев дважды – в 2010 и 2012 годах – переизбирался президентом АДМ, а малоизвестная региональная рыбацкая ассоциация вошла в «высшую лигу» российских отраслевых бизнес-объединений.

- Герман Станиславович, во-первых, поздравляю вас с избранием президентом Ассоциации добытчиков минтая на новый срок. Что сегодня представляет собой организация?

- В 2008 году в Ассоциацию добытчиков минтая входило 26 предприятий, сегодня – 46. География – от Чукотки до Приморья. Наши предприятия обеспечивают треть российского вылова водных биоресурсов и треть общероссийского производства рыбопродукции. Восемь из десяти крупнейших рыбопромышленных предприятий страны – это члены Ассоциации добытчиков минтая. Небольшие по размеру предприятия также влияют на политику ассоциации. Руководит ассоциацией совет: Евгений НОВОСЕЛОВ (ОАО «Океанрыбфлот»), Григорий АБОВСКИЙ (ОАО «ТУРНИФ»), Александр ВЕРХОВСКИЙ (член Совета Федерации), Виктор СЛИВИН (ЗАО «СахалинЛизингФлот»), Сергей САКСИН (ОАО «ПБТФ»), Руслан ТЕЛЕНКОВ (ООО «Магаданрыба»), Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ (ОАО «Дальрыба»), Александр ПОПОВ (ООО «Дальвест»). Успехи объединения во многом объясняются их личной включённостью в дела ассоциации. Особенно хочу отметить важную роль первого президента ассоциации – Игоря ЕВТУШКА (ОАО «Океанрыбфлот»).

Досье «ЗР»

Некоммерческая организация «Ассоциация добытчиков минтая». Основана в 2006 году. Объединяет 46 рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока. Доля предприятий – членов АДМ (1,2 млн тонн) в мировом вылове минтая составляет 40%. Для сравнения: доля минтая (1,7 млн тонн) в общероссийском вылове водных биологических ресурсов – 40%.

- Какие основные задачи поставлены собранием ассоциации перед исполнительной дирекцией на ближайшее время?

- Мы должны думать как бизнесмены, разговаривать как чиновники и работать как исследователи. В Ассоциации действует сильная юридическая группа: многие руководители крупных дальневосточных рыбопромышленных компаний хорошо знают Наталью КАЗАКОВУ и Виталия ШЕРШНЯ. У них на счету немало выигранных сложных юридических споров, поэтому их экспертная оценка проектов нормативных правовых актов всегда точна.

Любое наше предложение всегда основано на доскональной экономической проработке: этим заняты Алексей БУГЛАК и Александр ЮРТАЕВ. Когда мы «отбивали» проект правительственного постановления о принудительной биржевой торговле водными биоресурсами, то перевели на русский язык и проанализировали уставные документы всех международных рыбных бирж; мы доказали, что «рыбные биржи» прорастали снизу, из рыбных кооперативов, из экономического интереса самих рыбаков, а не насаждались директивами правительства в угоду контролёров. В 2011 году возникла серьёзная угроза – «квоты под киль». Мы перевели на русский язык и снабдили подробным комментарием исследование Всемирного банка «Утопленные миллиарды» – блестящий анализ экономики мирового рыболовства. Один из авторов этого доклада Киран КЕЛЛЕХЕР по приглашению АДМ приезжал во Владивосток в 2011 году и выступил на Международном конгрессе рыбаков.

Но приоритет номер один – завершение сертификации промысла минтая в Охотском и Беринговом морях по стандартам MSC. Этот стандарт (дитя мезальянса компании Nestle и WWF) охватывает 15% мирового вылова и является входным билетом в закрытый привилегированный клуб мирового рыбного рынка.

- Россия – крупнейший экспортер рыбы, а поставки рыбопродукции на внутренний рынок невелики. Зачем нужна специальная сертификация для экспорта? Сырьё и без того охотно покупают за рубежом.

- Осенью прошлого года существовала реальная угроза остановки поставок в Европу. В этом году долгосрочные контракты на филе из русского минтая до сих пор под вопросом. Розничные сети приобретают продукцию, которая прошла международную экологическую сертификацию. Нас (и наше сырьё) не ждут с распростёртыми объятиями: есть американцы с сертифицированным минтаем, есть вьетнамский пангасиус – товар-заменитель. Конкуренция на мировом рынке очень жёсткая.

Поставки на внутренний рынок составляют 35% объёма производства. И если говорить о минтае, не увеличатся в разы. Россия добывает свыше 1,6 млн тонн минтая: если пересчитать сырец в готовую продукцию – получится почти 8 килограммов минтая на каждого россиянина. Готовы наши люди съедать столько минтая? Даже любимой в России селёдки мы съедаем всего 4 килограмма на душу населения, а минтая – меньше 2 килограммов, и увеличить его потребление почти в четыре раза невозможно.

- Повышение экспортных пошлин может увеличить поставки на внутренний рынок?

- Нет. Это яркий пример экономической схоластики. Не учитываются промысловый календарь, реальная ёмкость внутреннего рынка, фактическая мощность рыбопереработки внутри страны, структура и динамика мирового рынка продукции из минтая.

Промысел минтая устроен так: почти 70% годового вылова (1 млн тонн) приходится на период с 1 января по 10 апреля. Свыше 160 рыбопромысловых судов работают на промысле, быстрый сбыт продукции и пополнение оборотных средств имеют определяющее значение. Внутренний рынок, несмотря на сезонное 25-процентное снижение цен, приобретает всего 15% вылова. Оставшийся объём реализуется на экспорт. Для того, чтобы весь добываемый минтай перерабатывался и реализовывался на внутреннем рынке, необходим, ВО ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ, игрок рынка со свободными 35–40 млрд рублей в год. Именно столько необходимо для создания индустрии переработки миллиона тонн минтая в филе.

- Почему во вторую очередь? А что тогда в первую?

- Во-первых, нужен покупатель. США с населением 250 миллионов человек съедают 150 тысяч тонн филе минтая в год, европейские покупатели с населением в 300 миллионов человек съедают 250 тысяч тонн филе минтая. 145 миллионов россиян съедят 200 тысяч тонн филе минтая по цене 150 рублей за килограмм? Нет. Если мы сертифицируем промысел минтая и цепочку поставок, то сможем поколебать на внешнем рынке монополию американцев. Но этот сегмент рынка не безразмерный: вряд ли мы сможем продать более 60–70 тысяч тонн филе минтая в год. А конкурировать по цене и издержкам с китайцами в производстве филе второй заморозки – дело безнадёжное. Поэтому индустрия береговой переработки миллиона тонн минтая вряд ли окажется устойчивым и высокоприбыльным бизнесом. Неслучайно инвесторы не торопятся в эту нишу: их больше привлекает сектор добычи ресурсов. Кстати, это и мировая тенденция: половина рыбопромышленных компаний мира занимаются только добычей и первым переделом водных биоресурсов.

- Вы утверждаете: нужен игрок рынка с 40 миллиардами рублей. А разве рыбная отрасль неспособна на такие инвестиции?

- Нет. Годовой объем денежной выручки рыбной отрасли (всей отрасли, включая добытчиков минтая) составил в 2011 году 110 млрд рублей. Из такого объёма выручки невозможно «вытащить» 40 млрд рублей на создание нового бизнеса: закупку сырья, строительство цехов, наём и обучение кадров, хранение и доставку готовой продукции.

- Но совсем недавно на совещании у полпреда Дальневосточного округа приводили другие цифры. Правительство дало преференции рыбопромышленникам для обновления флота, налоговая нагрузка снижена на 26 млрд рублей...

- Эти цифры неточные. Они не учитывают таможенные пошлины, которые являются налоговым платежом и объем которых в 2009-2011 годах составил по Дальнему Востоку около 5 млрд рублей. Кроме того, с 1 января 2011 года в полтора раза возрос ЕСН: этот замечательный факт также остался вне поля зрения экспертов. Вот и получается: правительство снизило рыбакам один налог (сбор за пользование водными биоресурсами), зато ввело другой налог (таможенная пошлина) и в полтора раза увеличило третий (ЕСН). По нашей оценке, фактическое снижение налоговой нагрузки на рыбную отрасль составило в 2008–2011 годах не 26 млрд рублей, а менее 12 млрд рублей. Не все эти деньги ушли на инвестиции, потому что с 2008 по 2011 год усреднённая стоимость тонны судового топлива возросла с 12 тысяч рублей до 32 тысяч рублей. Расходы на топливо составляют 40% издержек рыболовной отрасли. Таким образом, снижение налоговой нагрузки помогло компенсировать удар высоких цен на топливо. Рыбная отрасль стабильно работала в самый пик мирового экономического кризиса, объём вылова за эти годы возрос на треть, объем производства рыбопродукции также вырос. Разве это плохой результат? Но требовать от, прямо скажем, скромных мер государственной поддержки чудодейственного инвестиционного бума – это выглядит немного по-детски.

- А как вы прокомментируете высказывания по поводу контроля китайского капитала над добычей морских биоресурсов региона? Именно региона, ведь 68% добычи морских биоресурсов добывает в дальневосточном бассейне.

- Государство вправе располагать точной информацией о хозяйствующих субъектах, которым предоставлено право доступа к национальным природным ресурсам. Точная информация – это информация, которая основана на безупречных и юридически значимых сведениях, полученных законным путём из достоверных и ответственных источников, а не сфабрикована или “выловлена” в мутных потоках Интернета.

- Однако, по сведениям «ЗР», в рыбацком бизнесе Дальнего Востока в прошлом году начался передел собственности – на Камчатке, Сахалине и в Приморье. Компания «Русское море» заявляет о покупке крупнейших рыболовных компаний Дальнего Востока.

- АДМ подготовила специальное заявление по поводу высказываний менеджеров «Русского моря». Участники Ассоциации не ведут переговоры с акционерами и руководителями компании «Русское море» о продаже компаний. Наши предприятия рассматривают компанию «Русское море» как одного из многих партнёров на отечественном рыбном рынке и готовы сотрудничать с ней, однако не намерены лишаться юридической самостоятельности или изменять структуру акционерного капитала предприятий в интересах или в пользу компании «Русское море».

Досье "ЗР"

Герман Станиславович Зверев родился в 1968 г. на Камчатке. Закончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета, кандидат экономических наук. Работал в СМИ; в администрации Приморского края (руководитель административного департамента - 1994–1998 гг.; директор департамента международного сотрудничества и туризма - 2006–2008 гг.); председателем постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока (2001–2003 гг.); в Тихоокеанском центре стратегических разработок (2003–2006 гг.). Автор книг «Заблудившийся город», «Послушные деньги», «Понять красного дракона». Женат, есть сын.

Степан ХАРИТОНОВ, «Золотой Рог».