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Россия оказалась одной из самых дешевых стран для ведения бизнеса

16 Мая 2012, 18:31 | Дальний Восток

Россия обогнала США в рейтинге самых дешевых стран для ведения бизнеса. Заняв четвертое место из 19, Россия уступила лишь Индии, Китаю и Мексике. Достичь высокого места в рейтинге стране помогли относительно небольшие затраты на электричество и газ.

К 2018 году Россия должна подняться со 120-го на 20-е место в рейтинге Doing business, поручил вновь избранный президент Владимир ПУТИН правительству сразу после инаугурации. Меньше всего усилий в этом «стоступенчатом» шаге потребует проблема снижения издержек на ведение бизнеса. Согласно исследованию КПМГ, составленному на основе оценки стоимости труда, страхования, подключения к коммуникациям, транспортных расходов, налогообложения и привлечения финансирования, Россия занимает четвертое место из 19 по дешевизне ведения бизнеса.

В качестве базового уровня эксперты взяли планку расходов на предпринимательство в США. По сравнению с ним самыми «выгодными» странами были признаны Китай и Индия, где благодаря низким зарплатам затраты на бизнес оказались примерно на 25% ниже. Среди развитых стран лидерами стали Великобритания и Нидерланды (там расходы предпринимателей оказались почти на 5% меньше, чем в США). Самый дорогой бизнес в Австралии и Японии (на 9,4%). В России стоимость ведения бизнеса оказалась на 19,7% ниже, чем в США. Среди быстрорастущих стран Россия стала лидером по привлекательности с точки зрения расходов на электричество и газ. «Светлыми пятнами» в российской экономике оказались рынок IT, где ведение бизнеса на 39,4% дешевле, чем в США (у лидера сектора, Китая, - на 45,4%).

С другой стороны, эксперты отмечают, что высокая стоимость аренды производственных и офисных помещений - больное место предпринимателей. По первому показателю страна занимает первое место, по второму - второе, пишет РБК daily.

Стоимость ведения бизнеса не является решающим фактором для принятия решения об открытии бизнеса в той или иной стране, - говорит партнер BDO в России Елена ХРОМОВА. По данным исследований компании, среди основных проблем, которые называют руководители компаний, как правило, проблема подбора кадров. Кроме того, на бизнес в России негативно влияют высокие административные издержки и неотрегулированная налоговая система. «В итоге российские предприятия открывают производство в Китае и Индии, где бизнес дешевле», - считает она.

Для бизнеса важнее не затраты, а окупаемость и комфортные условия, согласен эксперт ФБК Игорь НИКОЛАЕВ. Россия на этом фоне выглядит непривлекательно. «Только за первый квартал этого года из страны утекло $35,1 млрд. Несмотря на рост экономики, предприниматели не удовлетворены условиями ведения бизнеса в России», - говорит он.

«Золотой Рог».

Автор: RBC daily
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