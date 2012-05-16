Отдел по взысканию долгов может перерасти в дочернюю организацию

Отдел по взысканию долгов, созданный в компании, может стать альтернативой сотрудничеству с коллекторскими агентствами или сторонними юристами. Основным моментом, требующим создания отдела, является большое количество долгов в работе. Опыт коллекторских агентств показывает, что полностью загрузить работой коллектив из двух-трех человек может объем от 20 проблемных и крупных до 200 сравнительно небольших долгов.

Отдел может заниматься как текущими, так и проблемными долгами, которые характеризуются тем, что их необходимо взыскать, даже рискуя потерять отношения с задолжавшим контрагентом. Также кроме взыскания сотрудники данного подразделения могут выполнять функции по профилактике возникновения долгов и совершенствованию кредитной политики.

В случае принятия решения о создании отдела по взысканию долгов необходимо определиться со следующими моментами: структура; технологии (знания и инфраструктура); кадры; система мотивации, программа развития и первые шаги.

Мы поставили структуру на первое место, т.к. в неподходящих условиях внедрение новых технологий и создание мотивированного коллектива просто невозможно. Дело в том, что если отсутствует централизация, т.е. сосредоточение всей работы по взысканию долгов в одном отделе и изъятие соответствующих функций у юридического отдела, службы безопасности и т.д., то нет и лица, ответственного за успех взысканий и формирование основы для такого успеха.

Соответственно, для эффективного взыскания долгов необходимо отдельное подразделение, обладающее всеми необходимыми компетенциями для взыскания долгов.

Прежде всего, в состав отдела должен входить коллектор - это лицо, организующее взыскание с помощью составления программы и контроля ее выполнения носителями других компетенций. Центральное место в схеме обусловлено тем, что именно коллектор отвечает за результат взыскания. Данная компетенция может осуществляться руководителем отдела или руководителями отдельных проектов по взысканию долгов.

Необходимым звеном отдела являются и юристы, отвечающие за три направления: проведение всех юридических мероприятий по взысканию (суд, исполнительное производство, участие в банкротстве и уголовном преследовании); экспертизу на предмет соответствия законодательству неюридических приемов взыскания долгов (PR-сопровождения, сбора информации и т.д.); юридическое оформление условий погашения долга.

Роль юристов может меняться от чисто технической во взысканиях с брошенных фирм, когда у должника отсутствуют активы, до максимально ответственной в сложных взысканиях, связанных с банкротством.

Сбор информации – эта компетенция связана с получением из открытых и иных источником информации, необходимой для взыскания (данные о владельцах и руководителях компании, их параллельных бизнесах, возможностях сопротивления и т.д.). В настоящее время особо актуальна замена неформальных методов получения информации («знакомые в органах») на поиск в сети интернет и использование специальных баз (Спарк, Интегрум и т.д.). Стоит отметить, что постепенно появляются организации, специализирующиеся на оказании услуг конкурентной разведки, которые могут в сложных случаях привлекаться на условиях аутсорсинга.

PR-компетенция наиболее сложна и актуальна, т.к. именно за счет нее возможно быстрое и дешевое взыскание некоторых категорий долгов, которые обычно считают сложными и безнадежными (долги брошенных фирм, организаций с большим административным ресурсом и т.д.).

Служба безопасности необходима для защиты сотрудников, недопущения распространения безопасности, взаимодействия с правоохранительными органами. Часто СБ также выполняет функции сбора информации, а также может выполнять роль организатора взыскания (коллектора).

Экономическая компетенция состоит в оценке финансовых возможностей должника, рентабельности взыскания. Важным моментом часто является получение от специалистов информации об особенностях рынка, на котором работает должник.

Коллекторское подразделение в идеале должно быть подчинено высшему руководству компании, т.к. подчинение службе безопасности или юридическому отделу может осложнить внедрение новых технологий и выявление недостатков в работе этих отделов, связанных с возникновением долгов.

Отдельно стоит остановиться на эволюции отдела по взысканию долгов. Достаточно часто в организации сначала создается рабочая группа, в которую выделяют носители коллекторских компетенций из других структурных единиц. Затем для удобства организации деятельности рабочая группа становится отделом. В некоторых случаях делается и следующий шаг – отдел превращается в дочернюю организацию.

Такой ход дает возможность повысить рентабельность взыскания, запустить отдельное бизнес направление и даже привлечь инвесторов (достаточно посмотреть на опыт Первого коллекторского бюро, которое, по мнению СМИ, было создано по инициативе совладельца МДМ-банка Игоря КИМА, а сейчас акционерами этой организации стали инвестиционные фонды).

Собственные коллекторские агентства создают не только банки, но и крупные производители, дистрибьюторы.

Дмитрий ЖДАНУХИН, учредитель и генеральный директор Центра развития коллекторства (г. Москва).

«Золотой Рог».