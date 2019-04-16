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Tele2 запустила сеть 4G на Курилах
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, начал оказывать услуги голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета на южных островах Курильской гряды: Кунашире, Итурупе и Шикотане. Развертывание сети 4G стало возможным благодаря подводной волоконно-оптической линии связи, запущенной компанией «Ростелеком» на острове Шикотан.
Сегодня 4G-сеть развернута на территории, где проживает большая часть населения Курильских островов. Качественные услуги связи теперь доступны в населенных пунктах: Курильске, Южно-Курильске, Крабозаводском, Малокурильском, а также в районе аэропорта Ясный на Итурупе.
С запуском в коммерческую эксплуатацию сети на Курилах услуги мобильного оператора стали доступны для 98% населения Сахалинской области. В планах компании в ближайшее время построить базовые станции на остальной территории южных островов Курильской гряды.
Оказание услуг в стандарте 4G стало возможным благодаря подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Сахалин – Курильские острова». Компания «Ростелеком» запустила ее на острове Шикотан Курильской гряды в конце февраля 2019 года. Новая ПВОЛС соединила Южно-Сахалинск с Курильском (Итуруп), Южно-Курильском (Кунашир) и селами Крабозаводским и Малокурильским (Шикотан). Оптическая магистраль обеспечила высокоскоростным доступом в интернет жителей, бизнес и бюджетные организации Южных Курил.
В 2018 году Tele2 также запустила сеть 4G на Сахалине. Устойчивый сигнал LTE от Tele2 появился в Южно-Сахалинске, Корсакове, Холмске, Аниве, Долинске, а также в Поронайске, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Охе, Ногликах, Макарове, Смирных.
Кроме того, в 2018 году компания осуществила масштабный проект по расширению покрытия и модернизации существующей сети в Сахалинской области. На карте Tele2 появились Вахрушев, Восток, Гастелло, Чапланово, Пятиречье, Озерское, Пригородное, Пензенское, Онор, Краснополье, Вал, Некрасовка. Также благодаря строительству дополнительных базовых станций оператор улучшил качество связи и расширил территорию покрытия сети в Холмске, Корсакове, Аниве, Долинске, Шахтерске, Чехове, Троицком. Технические работы проведены в столице Сахалинской области – Южно-Сахалинске в Октябрьском районе, Лиственничном, «Слезе», Птицефабрике, Луговом, Ново-Александровске.
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:
«Запуск Tele2 на Курилах, стратегически важном для страны регионе, – событие одинаково значимое и для компании, и для местных жителей. Появления Tele2 здесь с нетерпением ждали. Очень скоро мы увидим стремительный рост потребления дата-услуг абонентами Курильских островов. Люди в этом регионе истосковались по цифровой «жизни» и современным сервисам. Благодаря запуску 4G местные жители получат быстрый интернет, а мощность проложенного оптико-волоконного кабеля способна с избытком удовлетворить потребности населения в цифровых услугах».
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