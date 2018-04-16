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Tele2 предлагает жителям Приморья безлимитный интернет в сети 4G

16 Апреля 2018, 10:16 | Дальний Восток

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает жителям Приморского края убедиться в надежном качестве 4G-интернета и запускает акцию, которая позволяет использовать безлимитный мобильный интернет в сети 4G Tele2.

Акция «Безлимит в 4G» доступна всем клиентам при подключении или переходе на тарифные планы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» и корпоративным клиентам при подключении или переходе на тарифные планы «Альфа», «Бета» и «Гамма». Каждый абонент, подключившийся или перешедший на один из тарифов, получит бесплатный пакет мобильного интернета, который позволит пользоваться 4G-интернетом круглые сутки. 

Клиенты оператора будут ежемесячно получать безлимитный трафик мобильного интернета: до 70 Гб – на максимальной скорости, сверх указанного объема – на скорости 128 Кбит/с до начала следующего расчетного периода за тарифный план. Безлимитный пакет трафика, предоставляемый в рамках акции, расходуется исключительно в сети 4G Tele2. При загрузке и передаче данных в сетях 2G или 3G будет расходоваться основной пакет мобильного интернета, предоставляемый согласно условиям тарифного плана.

Акция доступна всем клиентам при подключении или переходе на тарифные планы «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Альфа», «Бета» и «Гамма». При переходе абонентов на другие тарифные планы безлимитный пакет мобильного интернета в сети LTE предоставляться не будет. При несвоевременном списании абонентской платы, установленной для тарифного плана, до пополнения счета и списания с него платы действие услуги «Безлимит 4G» будет приостановлено.

Акция продлится до 31 августа 2018 года. После окончания срока действия услуга «Безлимит в 4G» будет доступна клиентам на тарифах «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» за 4 рубля в сутки. Для пользователей тарифов «Альфа», «Бета» и «Гамма» действие услуги будет приостановлено.

Напомним, что 4 апреля Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Приморском крае. Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен более чем 80% жителей региона. Услугами в стандарте 4G могут пользоваться абоненты Tele2 из Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки, Арсеньева, Дальнегорска, Дальнереченска, Лезозаводска, Лучегорска, Спасска-Дальнего, Партизанска, Большого Камня, Фокино и многих других населенных пунктов края.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Акция позволит жителям Приморья использовать все возможности услуг в сети 4G, не задумываться о потраченных гигабайтах. Так, наши клиенты в Приморье смогут протестировать быстрый мобильный интернет и убедиться в его надежном качестве».

C подробным описанием акции «Безлимит в 4G» можно ознакомиться на сайте tele2.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: 4g  tele2  интернет 



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