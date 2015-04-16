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"Ростелеком" продлевает акцию "Дальний Восток на связи"
«Ростелеком» продлевает акцию «Дальний Восток на связи» для клиентов услуги «Домашний телефон» до 31 июня 2015 года. Благодаря данному предложению пользователям тарифа «Безлимитный» предоставляется возможность 200 минут бесплатных разговоров в сутки на фиксированные телефонные номера в сети «Ростелекома» в пределах Дальневосточного Федерального Округа.
«Быть всегда на связи сегодня жизненная необходимость. Данное предложение позволит чаще общаться с родственниками и друзьями, которые живут в разных регионах Дальнего Востока, не задумываясь о стоимости звонка», - говорит коммерческий директор «Ростелеком-Дальний Восток» Александра Макарова.
Участниками акции могут стать как существующие, так и новые клиенты – физические лица, пользующихся тарифным планом «Безлимитный» услуги «Домашний телефон» с возможностью автоматического повременного учета соединений. При этом в абонентскую плату включен пакет междугородних соединений в размере 200 минут в сутки, которые предоставляются в пределах Дальневосточного Федерального Округа на звонки на домашние телефоны и SIP-телефонию в сети ОАО «Ростелеком», а также соединения в направлении фиксированной сети Чукотского Автономного Округа любого оператора связи.
Также для участия в акции основным поставщиком услуг междугородной связи в договоре оказания услуг должен быть выбран «Ростелеком». Для определения оператора междугородной связи можно обратиться в Центр продаж и сервиса, а также по тел. 8-800-1000-800.
Подробную информацию можно получить в Центрах продаж и обслуживания ОАО «Ростелеком», по бесплатному федеральному номеру 8-800-100-0-800, а также на сайте Компании www.rt.ru
Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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Я отказался от услуг Ростелекома и как минимум сэкономил немалые деньги, жаль что телефон домашний не изменить. Люди ! Сваливайте от этого монстра, тем более что Теле2 уже в о Владивостоке . . .