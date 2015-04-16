«Ростелеком» продлевает акцию «Дальний Восток на связи» для клиентов услуги «Домашний телефон» до 31 июня 2015 года. Благодаря данному предложению пользователям тарифа «Безлимитный» предоставляется возможность 200 минут бесплатных разговоров в сутки на фиксированные телефонные номера в сети «Ростелекома» в пределах Дальневосточного Федерального Округа.

«Быть всегда на связи сегодня жизненная необходимость. Данное предложение позволит чаще общаться с родственниками и друзьями, которые живут в разных регионах Дальнего Востока, не задумываясь о стоимости звонка», - говорит коммерческий директор «Ростелеком-Дальний Восток» Александра Макарова.

Участниками акции могут стать как существующие, так и новые клиенты – физические лица, пользующихся тарифным планом «Безлимитный» услуги «Домашний телефон» с возможностью автоматического повременного учета соединений. При этом в абонентскую плату включен пакет междугородних соединений в размере 200 минут в сутки, которые предоставляются в пределах Дальневосточного Федерального Округа на звонки на домашние телефоны и SIP-телефонию в сети ОАО «Ростелеком», а также соединения в направлении фиксированной сети Чукотского Автономного Округа любого оператора связи.

Также для участия в акции основным поставщиком услуг междугородной связи в договоре оказания услуг должен быть выбран «Ростелеком». Для определения оператора междугородной связи можно обратиться в Центр продаж и сервиса, а также по тел. 8-800-1000-800.

Подробную информацию можно получить в Центрах продаж и обслуживания ОАО «Ростелеком», по бесплатному федеральному номеру 8-800-100-0-800, а также на сайте Компании www.rt.ru

Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.