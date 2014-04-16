Дальневосточной авиакомпании "Аврора" не хватает капитала

Акционеры ОАО "Авиакомпания "Аврора" (создано на базе авиакомпаний "Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа") на внеочередном собрании могут принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций

Собрание будет проходить в заочной форме, бюллетени принимаются по 30 апреля.

Согласно уставу "Авроры", уставный капитал авиакомпании составляет 302 тыс. 700 рублей, он разделен на 30,270 обыкновенных акций номиналом 10 рублей.

Контрольный пакет "Авроры" в размере 51% находится у "Аэрофлота", остальные 49% переданы в собственность Сахалинской области. "Аэрофлот" в 2012 году принял решение объединить подконтрольные ему "Владивосток Авиа" и "Сахалинские авиатрассы" (САТ) в единого дальневосточного перевозчика. Акции ОАО "Владивосток Авиа" были переданы САТ, которая в октябре 2013 года была переименована в ОАО "Авиакомпания "Аврора".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.