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В КНР создана российско-китайская ассоциация туризма "3+1"
2 апреля в китайском г. Харбин была создана российско-китайская трансграничная региональная ассоциация туризма «3+1» в состав которой вошли три китайских города – Харбин, Ичунь, Хэйхэ и один российский регион - Амурская область. Специальный репортаж газеты «Хэйлунцзянская экономика»:
На церемонии открытия был рассмотрен и принят регламент ассоциации «3+1», подписан меморандум. Собравшиеся официальные лица обсудили проект продвижения ассоциации на территории КНР.
Предполагается, что трансграничная региональная ассоциация туризма «3+1» создаст общую платформу для продвижения регионального туризма провинции Хэйлунцзян Китая и Дальнего Востока России.
Туристический департамент администрации г. Харбин обязался предоставить ассоциации всю необходимую политическую, информационную и сбытовую поддержку в организации совместного продвижения и разработки туристических маршрутов, а также для проведения праздничных мероприятий.
Правительства четырёх регионов на основе данной ассоциации создадут механизм административных правоотношений в области туризма и разработают механизм оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях, усилят информационный обмен между управлениями по делам туристического надзора и правоохранительными органами четырёх регионов.
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