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Госкомпаниям приказали сокращать издержки
Госкомпании ТЭК в 2014 году должны будут добиться сокращения на 15% административных и управленческих расходов, заявил министр энергетики РФ Александр НОВАК на заседании расширенной коллегии Минэнерго.
Министр отметил, что речь идет о госкомпаниях, но задуматься о том, чтобы сократить свои административные и управленческие расходы стоит и другим компаниям. «РАО ЭС Востока» работает в регионах с полным тарифным регулированием, поэтому в таких условиях одна из основных задач компании, направленных на повышение эффективности работы, - это сокращение издержек, а также административных расходов. Это предусмотрено бизнес-планом компании», - прокомментировали «Золотому Рогу» в пресс-службе дальневосточного энергохолдинга.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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