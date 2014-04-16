Госкомпаниям приказали сокращать издержки

Госкомпании ТЭК в 2014 году должны будут добиться сокращения на 15% административных и управленческих расходов, заявил министр энергетики РФ Александр НОВАК на заседании расширенной коллегии Минэнерго.

Министр отметил, что речь идет о госкомпаниях, но задуматься о том, чтобы сократить свои административные и управленческие расходы стоит и другим компаниям. «РАО ЭС Востока» работает в регионах с полным тарифным регулированием, поэтому в таких условиях одна из основных задач компании, направленных на повышение эффективности работы, - это сокращение издержек, а также административных расходов. Это предусмотрено бизнес-планом компании», - прокомментировали «Золотому Рогу» в пресс-службе дальневосточного энергохолдинга.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.