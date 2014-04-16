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"Транснефти" и "РусГидро" придется частично переехать на Дальний Восток
16 Апреля 2014, 15:20 | Дальний Восток
ОАО «РусГидро» и АК «Транснефть» могут частично перебраться на Дальний Восток, сообщил журналистам полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.
По его словам, в случае с «РусГидро» речь идет о переводе порядка 2 тыс. человек, в случае с «Транснефтью» - 2,5-3 тыс. «Транснефть» может перевести на Дальний Восток проектный офис, который будет разрабатывать концепцию увеличения проектной мощности ВСТО до 80 млн тонн нефти в год. Юрий Трутнев не уточнил, в какие конкретно регионы собираются переезжать «РусГидро» и «Транснефть».
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: Русгидро Транснефть
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