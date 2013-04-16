До 50% предприятий ресурсного комплекса ДФО работают в теневом секторе

Федеральные власти всерьез озаботились эффективностью работы природно-ресурсного комплекса Дальневосточного макрорегиона. Разработав программу развития до 2025 года, готовя закон, устанавливающий ряд преференций для бизнеса, структуры президента и правительства страны решили, с другой стороны, ужесточить требования к занятым в отрасли компаниям.

На реализацию четыре подпрограмм Программы развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, направленных на развитие ресурсного сектора, будет потрачено 3,2 трлн руб. - около 29% всех средств. Чтобы добиться необходимого эффекта от столь масштабных вложений, надо понять, кому будет направлена поддержка, способны ли присутствующие в отрасли предприятия не только потреблять, но и давать отдачу в виде официальных зарплат, растущих налоговых отчислений.

В черной-черной шахте…

- Опираясь на информацию, которая есть сегодня, можно сказать, что мы используем свои возможности максимум на 30%. Переломить ситуацию сразу невозможно, но и мириться с ней нельзя, - говорит министр развития Дальнего Востока Виктор ИШАЕВ.

По его оценке, сегодня минимум 50% предприятий ресурсного комплекса ДФО работают в теневом секторе. В результате бюджеты ежегодно недополучают около 300 млрд руб. доходов.

- Природные ресурсы - это база для развития региона, а не только для развития предприятий. Не могут сегодня ресурсы работать только во благо тех, кто их заготавливает, добывает и использует, - объявляет свою позицию Виктор Ишаев. - Если у кого-то не получается работать с отдачей для всех, пусть не занимается этим. Пусть тогда ресурсы лучше сохранятся для будущих поколений, которые смогут ими правильно распорядиться.

Об уровне ответственности пользователей природными ресурсами говорят и низкие показатели выполнения условий лицензионных соглашений. Например, в Амурской области выдано 234 лицензии на добычу золота, которые распределены между 81 недропользователем. В то же время, по данным властей региона, добычу в 2011 году осуществляли всего 43 предприятия, а в 2012 году только 49. На добычу бурого угля выдано 26 лицензий для 13 предприятий, а реальные работы в течение 2011- 2012 годов вела 1 компания.

Только по 4 уголовным делам, прошедшим через управление Генпрокуратуры в ДФО, связанным с незаконной добычей биоресурсов, общий ущерб составил 1 млрд 172 млн руб.

- Но мы прекрасно понимаем, что деньги эти взысканы не будут, - говорит заместитель генпрокурора России Юрий ГУЛЯГИН. - Прежде всего потому, что на этот рынок допускаются организации, не способные в дальнейшем обеспечить возмещение причиненного государству ущерба. Приходят компании, в собственности которых только стол и стул, а в личном пользовании их владельцев – красивые автомобили с «крутыми» номерами.

Добытчики получат по паспорту

Полпред считает, что система взаимоотношений власти и бизнеса в предоставлении в пользование национальных богатств рано или поздно придет к существующей в развитом мире методике, не предполагающей проведение всеобщих открытых аукционов, определяющих победителя конкурса только по цене предложения. В мире сначала проводится анализ документов потенциальных участников тендера, все пристально рассматриваются на предмет возможности выполнения контракта, своей экономической и социальной эффективности, наличия собственных средств производства и т.д. И на этой стадии отсеивается большинство претендентов, остаются несколько примерно равных, устраивающих государство компаний, которые и допускаются к борьбе за заказ или за пользование природными ресурсами.

Чтобы знать о состоянии участников рынка добычи природных ресурсов Дальнего Востока, полпред президента в ДФО распорядился провести паспортизацию занятых в отрасли предприятий.

- Мы хотим видеть, кто как использует возможности, предоставленные государством, и как выполняет свои обязательства. Мы должны видеть, какова налоговая эффективность деятельности предприятий: сколько они на одного человека платят в бюджет налогов, - говорит Виктор Ишаев.

Как было заявлено на совещании в полпредстве, до 20 мая должны быть составлены паспорта 741 предприятия, формирующего до 80% валового продукта ресурсного комплекса ДФО. Паспорт имеет общую информацию, перечень лицензий, финансово-экономические показатели, социально-экономические показатели. В него должны включаться даже данные налоговых деклараций, которые относятся к категории коммерческой тайны.

Шельф ждет разведчиков

Другая сторона эффективного использования природных ресурсов – наличие разведанных запасов, позволяющих развивать добычу и переработку. На совещании рассмотрели вопросы освоения месторождений углеводородов континентального шельфа РФ в акваториях Дальнего Востока и Арктики.

Потенциал шельфа значителен. По имеющимся оценкам, начальные суммарные ресурсы в шельфовых зонах РФ составляют 100 млрд тонн условного топлива, из которых более 76 млрд тонн являются извлекаемыми. Соотношение газа к нефти – 13% к 87%. Наибольшая доля – около 67% - приходится на моря западной Арктики: Баренцево (25,6%), Печорское (5,12%) и Карское (37,4%). Но сразу следом за ними идет шельф Охотского моря - 8,85% - и Восточно-Сибирского моря – 5,66%. Да и начальные ресурсы Чукотского моря составляют 3,38% всех запасов.

Однако эти оценки могут быть занижены. Российский шельф характеризует крайне низкая степень геологической изученности, которая примерно в 20 раз ниже норвежского. По данным зам. министра востокразвития Дмитрия ШЕЛЕХОВА, на шельфе России в 2008-2010 годах было пробурено в 10 раз меньше скважин, чем, к примеру, в Норвегии.

Причем все разведывательные работы ведутся в западных территориях РФ. На Дальнем Востоке в последние годы не пробурено вообще ни одной скважины. Сегодня выдано 107 лицензий на разработку месторождений, в основном их обладателями стали «Газпром» и «Роснефть». К тому же месторождения, которые планируются к разработке на шельфе Дальнего Востока, будут вводиться к 2020 году и позже.

Александр ЗУБОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.