У Дальневосточного региона не все в "Сумму" складывается

Дальний Восток надеялся на приход нового инвестора, но Зиявудин Магомедов пока ограничился покупкой FESCO и Владивостокского морского торгового порта

Появление на Дальнем Востоке группы «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА совпало с проведением во Владивостоке саммита АТЭС. Эксперты сразу же поспешили обозначить «Сумму» как одного из «якорных инвесторов» в развитии региона. Группа, у которой есть особый козырь - партнерство с российскими властями, - заявила о намерении инвестировать в проекты на Дальнем Востоке $1 млрд в течение трех-четырех лет. Но все озвученные планы перманентно находятся в процессе корректировки, хотя официально «Сумма» не отказывается от строительства новых портовых мощностей в регионе.

«Наш интерес к тем или иным активам всегда находится в четкой логике стратегии развития компании, - объяснял в интервью «Коммерсанту» президент группы «Сумма» Александр ВИНОКУРОВ. - Главные принципы этой стратегии сформировались несколько лет назад, план ее реализации регулярно обновляется. Последний раз мы это сделали в январе, проанализировав макроэкономические циклы, рыночную конъюнктуру и предоставляемые ими возможности для развития. В результате получился документ, в котором подробно изложено и аргументировано все то, что мы собираемся делать в ближайшие два года. В стратегии «Суммы» четко прописаны четыре блока, в которые мы хотим инвестировать и в которых будем развиваться, - это блоки транспорта, логистики и инфраструктуры, инженерно-строительный блок, блок нефтегазовой и горнорудной промышленности. У нас не было и не может быть случайных сделок. Многое из того, что нам приписывают на уровне переговоров или готовящихся сделок, не соответствует действительности».

FESCO

Самой громкой сделкой «Суммы» на Дальнем Востоке стало приобретение контроля над Транспортной группой FESCO. «Сумма» в партнерстве с GHP Group Марка ГАРБЕРА и Иэна ХЭННЭМА консолидировала около 70% акций FESCO в середине декабря 2012 года, выкупив большую долю (56%) у «Промышленных инвесторов» Сергея ГЕНЕРАЛОВА.

В феврале ДВМП официально раскрыло доли в компании своих новых акционеров. Согласно данным компании, «Сумма» владеет 49,99% обыкновенных акций, у GHP - 23,75%. Сделка по покупке доли «Промышленных инвесторов» была закрыта 13 декабря 2012 года. До этой сделки «Сумма» заявляла, что уже владеет акциями ДВМП, которые были выкуплены «с рынка».

В декабре 2012 года фонд TPG присоединился к инвестициям группы «Сумма» в ДВМП, в результате чего получил определенные права в отношении деятельности компании, «а также косвенный экономический интерес в группе FESCO в размере 17,5%».

11 марта на внеочередном собрании был полностью переизбран состав совета директоров ДВМП. В него вошли пять представителей группы «Сумма», в том числе ее президент Александр Винокуров. Инвестфонд TPG представлен в совете тремя представителями. От инвестфонда East Capital, который владеет около 7% акций, один представитель. Председателем совета избран Александр Винокуров.

По зернышку не получается

Самым крупным из заявленных «Суммой» проектов стало строительство в порту Зарубино на юге Приморья Дальневосточного зернового терминала. В ходе подписания меморандума о сотрудничестве и взаимодействии по реализации этого проекта, состоявшегося в рамках саммита АТЭС, глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир ДМИТРИЕВ оценил общий объем инвестиций примерно в 8 млрд рублей.

Проект предполагалось реализовать двумя этапами: к 2015 году будет построен пункт перевалки зерна мощностью в 6 млн тонн зерна в год, а в следующие два года мощности будут увеличены до 10 млн тонн зерна.

Зиявудин Магомедов уточнил, что помимо 10 млн тонн зерна в год терминал будет обеспечивать перевалку и 1 млн тонн сои.

«На Дальнем Востоке до сих пор нет ни одного крупного зернового терминала. Мы намерены построить на базе ОЗК сильного глобального игрока для обеспечения стабильного спроса на российское зерно», - подчеркнул он.

Владимир Дмитриев пояснил, что «по практике проектного финансирования не менее 20% должно быть инвестировано самой группой «Сумма», а остальное прокредитует ВЭБ».

Интересно, что еще в ноябре 2011 года ООО «Дальпорт» (входит в группу «Сумма») и ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) подписали соглашение о сотрудничестве по строительству терминала по перевалке зерна. Правда, в порту Восточный. Мощность терминала заявлена до 5 млн тонн в год с возможностью приема импортных грузов до 0,5 млн тонн в год. Объем инвестиций может достичь 5 млрд рублей. Для реализации проекта предполагалось создать компанию, которая должна была приступить к строительству в 2012 году и завершить его в 2014 году.

Предполагалось, что Дальневосточный терминал позволит российским аграриям выйти на азиатский рынок. Сейчас масштабного экспорта через Дальний Восток нет, небольшие партии зерна время от времени переваливает ОАО «Владивостокский морской торговый порт».

«Проект на Дальнем Востоке хорошо вписывается в нашу бизнес-модель, ориентированную на дальнейший рост, - утверждал Александр Винокуров. - В ближайшие 40 лет спрос на зерновые в мире, по всем прогнозам, будет расти. Россия является одной из немногих стран, которая обладает реальными возможностями по увеличению производства и экспорта зерновых. В России пахотной земли достаточно. К тому же есть потенциал для увеличения урожайности за счет новых технологий. По самым консервативным прогнозам, экспорт зерна из России к 2020 году как минимум удвоится до 50 млн тонн. Производство будет увеличиваться на Алтае, в Новосибирской области и других регионах Сибири, даже несмотря на огромное влияние железнодорожных тарифов на прибыльность этого бизнеса, экспортные потоки будут идти через Дальний Восток, где сейчас фактически нет крупных зерновых терминалов».

Необходимость экспортных мощностей на Дальнем Востоке бесспорна. Но для того, чтобы туда пошло зерно, необходимо решить множество технологических проблем, в том числе увеличить пропускную способность железнодорожной сети, сказал представитель «Русагротранса» (крупнейший оператор парка вагонов-зерновозов) Александр ЧЕРНОВ. Необходимо также установить льготные тарифы на перевозку зерна на Дальний Восток или субсидировать их.

Как сообщили «ДК» в «Сумме», группа не собирается сворачивать зерновой проект. В настоящее время завершаются детальный проект и переговоры с банками по финансированию строительства. Ожидается что терминал заработает после 2014 года, его мощность составит 5 млн тонн в год, еще через два года будет увеличена до 10-12 млн тонн.

Не до энергии

Еще один озвученный приморский проект «Суммы» вторгся в область большой энергетики. В конце 2011 года входящее в группу ООО «Инвестор Энерджи», ОАО «РАО Энергетические Системы Востока», администрации Приморского края, Уссурийского и Находкинского городских округов подписали соглашения о намерениях по реализации проектов строительства Уссурийской и Находкинской ТЭЦ.

Согласно соглашению, ООО «Инвестор Энерджи» планировал реализовать проект по строительству в Приморском крае в 2012-2015 гг. Уссурийской и Находкинской ТЭЦ мощностью по 370 МВт каждая. Первая должна была работать на угле, вторая - на газе.

По сведениям «ЗР», проект строительства Находкинской ТЭЦ был предложен непосредственно «Суммой», тогда как «РАО ЭС Востока» делало ставку на Уссурийскую ТЭЦ.

«Проведя анализ, мы пришли к выводу, что в регионе есть нехватка генерирующих мощностей, и предложили свои решения администрации Приморского края, а также администрациям Уссурийского и Находкинского городского округов. Реализация данных проектов позволит обеспечить надежным электро- и теплоснабжением потребителей края. Кроме того, это улучшит экологическую ситуацию в регионе», - сообщил президент группы «Сумма» Александр Винокуров.

Исходя из каких расчетов было представлено обоснование необходимости строительства Находкинской ТЭЦ, можно только догадываться - особых проблем с энергомощностью в этом районе вроде бы как не наблюдается. Другое дело - Уссурийская ТЭЦ, ввод которой закрыл бы определенные бреши в регионе. «РАО ЭС Востока» перманентно пытается решить проблему с финансированием проекта, но в одиночку энергетикам его не вытянуть. Вот где бы пригодились миллионы «Суммы».

По сведениям «ДК», в настоящее время проект строительства ТЭЦ в Находке не обсуждается. При этом НК «Роснефть» планирует строительство теплоэлектростанции мощностью 685 МВт для нефтехимического комплекса в Приморском крае, и 200 МВт мощности будут, предполагается, отпускать в энергосистему региона в соответствии с предложениями администрации Приморья.

Руководством НК «Роснефть» рассмотрено более 10 вариантов тепловых станций, три из которых являются наиболее предпочтительными. Окончательное решение по выбору проекта компании предстоит принять в ближайшее время.

В ожидании угля

«Сумма» также спешит откусить свою долю от угольного пирога. Еще в 2011 году группа объявила, что планирует построить универсальный портовый комплекс в границах существующего порта Восточный. Планируемая мощность перевалки - 15 млн тонн угля и 3 млн тонн генеральных грузов в год.

«Сумма Капитал» уже приобрела крупный участок земли в районе Восточного - около северной части бухты Врангеля. Общая стоимость строительства оценивалась в около $300 млн. Земля под строительство была куплена год назад вместе с ЗАО «Приморскнефтегазпром».

Лимитирующим фактором в компании считают только состояние железнодорожных подходов к порту, называя, впрочем, эту проблему общей как для Восточного, так и для подконтрольного «Сумме» нефтеналивного порта в Приморске.

Александр Винокуров отмечает, что действующих на Дальнем Востоке угольных терминалов недостаточно. «Быстро развивающийся энергетический сектор Китая все больше зависит от поставок газа и угля, который в значительной степени импортируется из Австралии и Индонезии. Но в перспективе, я уверен, Китай будет диверсифицировать импортную базу в пользу угля из России. Терминал рассчитываем запустить в 2015 году, его мощность составит около 20 млн тонн. Уже подписаны соглашения на перевалку с основными российскими производителями», - говорит президент «Суммы».

ЯТЭК готовится к IPO. Или продаже?

Еще один дальневосточный проект «Суммы» представлен ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК), которое группа приобрела в 2007 году. Доля компании в добыче природного газа на территории республики составляет около 86%, при этом предприятие обеспечивает на 100% потребности всего Якутска. Годовой объем добычи составляет 1,6 млрд кубометров газа и 85 тыс. тонн газового конденсата. ЯТЭК реализует проект строительства завода по переработке природного газа в синтетические моторные топлива по технологии GTL.

«Наш основной газовый актив - ЯТЭК. Нам нравится этот сектор, потому что внутренние цены все еще в три-четыре раза ниже, чем цены на свободных рынках, а с либерализацией это неравенство будет выравниваться. Ресурсы ЯТЭК оцениваются на уровне 340 млрд куб. м. Это позволяет планировать развитие как внутри Якутии, так и выходить в другие регионы. Мы хотим развивать компанию путем органического роста и M&A, потом, может быть, вывести ее на IPO. В России есть потенциал для создания еще одного крупного игрока отрасли. Особенно учитывая, что ЯТЭК находится рядом с быстроразвивающимися рынками АТР, потребности которых в энергоресурсах будут только расти», - отмечал Александр Винокуров.

В феврале «Ведомости» сообщили, что «Сумма» может продать ЯТЭК. Актив уже оценил Credit Suisse, уточнил источник издания. Оценка банка - более $2 млрд за 100% ЯТЭК. Но какой пакет будет продан, не уточняется. Представитель «Суммы» сообщил, что переговоры о продаже доли в ЯТЭК не ведутся.

P. S.

По мнению опрошенных «ДК» экспертов, «Сумма» стала заложником своих аппетитов. Группа попыталась ухватиться за все более-менее привлекательные варианты развития бизнеса в регионе, но на фоне быстро меняющейся конъюнктуры была вынуждена сосредоточиться на других проектах, оставив Дальний Восток «на сладкое».

А вот приобретение «Суммой» FESCO, по идее, очень логично вписывается в озвученную транспортно-логистическую компетенцию группы. Вместе с FESCO приобретен Владивостокский морской торговый порт, который успешно работает с контейнерами. А вот от ДВМП остались лишь «рожки да ножки» - если при Генералове дедвейт флота доходил до 1 млн тонн, то сейчас он не превышает 300 тыс. тонн. 11 судов отошли структурам Генералова в 2012 году. Еще 10 были проданы частично третьим лицам, частично – на лом по истечении срока годности. «В результате существенного сокращения численности собственного флота бизнес-модель и фокус работы дивизиона сместились от судовладения и управления флотом в сторону обеспечения деятельности линейно-логистического дивизиона группы», - говорится в материалах ДВМП.

Олег КЛИМЕНКО. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.