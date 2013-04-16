Дальневосточная авиакомпания пошла на взлет

Создание дальневосточного авиаперевозчика: прогнозы и размышления

Более полутора лет ведется серьезная работа по созданию в регионе Дальневосточной авиакомпании (ДВА), которая стала бы сильным игроком на дальневосточных маршрутах и смогла бы успешно конкурировать с зарубежными авиаперевозчиками. Основная идея создания дальневосточного перевозчика принадлежит ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии», которое решением совета директоров от 20 декабря 2012 года одобрило создание ДВА на базе ОАО «Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы» (САТ, 100%-ная «дочка» «Аэрофлота»). 25 марта 2013 года состоялась передача 52,156% акций компании «Владивосток Авиа», принадлежавших «Аэрофлоту», во владение САТ.

В сообщении «Аэрофлота» говорится, что созданная на базе САТ и «Владивосток Авиа» авиакомпания должна удовлетворить спрос на региональные перевозки, обеспечив при этом эффективный уровень сервисного обслуживания. В «Аэрофлоте» считают, что это позволит перевозчику стать одним из ведущих игроков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее было заявлено, что «Аэрофлот» будет создавать единую дальневосточную авиакомпанию лишь на паритетных условиях с государством при активном участии субъектов Дальневосточного федерального округа. И планы могут быть реализованы при условии предоставления государством субсидий как минимум до 2016 года.

Досье "ЗР"

ОАО «Владивосток Авиа» входит в группу компаний «Аэрофлот» с 2011 года. В настоящее время основу летного парка авиакомпании составляют шесть Ту-204-300 и шесть А-320. Основными владельцами «Владивосток Авиа» являются «Аэрофлот» (52,156% акций) и ООО «Аэро-Груз» (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании в Финпромбанке.

О том, как видят миноритарии процессы консолидации активов, о трудностях на пути создания Дальневосточной авиакомпании «ЗР» рассказал Анатолий СЫТНИК, генеральный директор ООО «Аэрогруз», которому принадлежит 27,12 % акций ОАО «Владивосток Авиа».

- Анатолий Иванович, понятно, что создание ДВ компании не за горами. Сегодня обсуждения в СМИ этого вопроса весьма противоречивы. Что для вас, как акционера и авиатора с большим стажем работы в отрасли, важно: начать с чистого листа создавать и одним махом решить все проблемы или найти иной подход?

- Я не открою вам секрета, что сегодня для российских авиаперевозчиков усиливается необходимость более тесного участия в интеграционных процессах, постепенного обновления устаревающего авиапарка, применения современных информационных технологий и маркетинговых методов управления конкурентоспособностью. С этой точки зрения создание единой дальневосточной компании в целях упорядочения транспорта в области гражданской авиации давно назрело, и оно действительно необходимо. Другой вопрос, каким образом это сделать. И тут одним махом, да еще с чистого листа, не получится. Проблем, я уверяю, будет только больше. Менеджмент «Аэрофлота» это прекрасно понимает. «Аэрофлот», объявив о своих намерениях создания дальневосточной компании, заявил, что делать они будут это на паритетных условиях с государством при активном участии субъектов ДФО.

Посмотрите, сегодня администрация на местах уже озабочена внутрикраевыми перевозками. Начинается активное обсуждение тех или иных вариантов участия на правах субъекта федерального округа в этом процессе. А это, как следствие, и проработка программы, и рассмотрение бюджета. Такая реорганизация, как правило, порождает и социальную напряженность. Мы с вами уже были свидетелями, когда коллектив авиакомпании «Владивосток Авиа» в процессе интеграции в группу «Аэрофлот» был сокращен более чем на 800 человек, многие из которых покинули Приморский край и Дальний Восток, переехав в центральные районы России. Процесс, как вы понимаете, идет не в ногу со стратегией развития Дальнего Востока, которая направлена прежде всего на удержание здесь высококвалифицированных специалистов.

Следующий аспект - относительно чистого листа. Новая компания - это прежде всего новые люди, новые специалисты, которые должны знать свою работу. Это и сертифицированная техника, которая должна быть у компании. Это новые договоры и лицензии. Это значит - все по-новому. В том числе и бренд, и репутация. Это годы упорного труда на рынке, непредвиденные затраты. А нужно ли ломать то, что у нас есть и работает сегодня? Думаю, нет. Пора остановиться и подумать. Ведь до этого мы активно поддерживали процесс интеграции компании «Владивосток Авиа» в группу компаний «Аэрофлот», четко понимая историческую необходимость такого процесса. И время показало правильность такого курса.

- Вы затронули тему интеграции ОАО «Владивосток Авиа». Ваша компания владеет 27% акций этой компании довольно давно. В 2011 году контрольный пакет акций авиакомпании был передан из ГК «Ростехнологии» в «Аэрофлот». Как шел процесс интеграции авиакомпании в группу «Аэрофлот», удавалось ли вам находить с ними общий язык?

- Конечно, мы настороженно встретили смену собственника авиакомпании. Были сомнения, насколько «Аэрофлот» будет учитывать интересы своей дальневосточной дочки, но, взвесив все обстоятельства, акционеры поддержали процесс интеграции. Эта поддержка выразилась в том, что мы в течение полутора лет поддерживали все инициативы «Аэрофлота» на советах директоров и собраниях акционеров, по всем вопросам голосовали с представителями «Аэрофлота» солидарно. В результате сегодня авиакомпания интегрирована в группу «Аэрофлот».

- Ваши сомнения, о которых вы говорили, развеялись?

- Конечно, все мы люди, и сомнения - это та черта, которая присуща человеку по своей природе. Безусловно, беспокойство за судьбу компании остается. Мы высоко ценим усилия «Аэрофлота» по поддержке ОАО «Владивосток Авиа», хотя иногда интересы группы компаний приносились в жертву интересам ОАО «Владивосток Авиа».

- Давайте конкретнее?

- Речь идет о выводе из эксплуатации самолетов А-330. Этот тип дальнемагистральных воздушных судов «Владивосток Авиа» самостоятельно эксплуатировала с 2009 года. После передачи акций в «Аэрофлот» такое положение дел противоречило принятой стратегии развития группы компаний, в которой эксплуатация дальнемагистральных самолетов оставалась только за материнской компанией. Бюджетом ОАО «Владивосток Авиа» на 2012 год самолеты А-330 предполагалось оставить в парке авиакомпании и выводить их из эксплуатации в 2013 году. Но «Аэрофлот» в мае 2012 года принял решение остановить эксплуатацию самолетов А-330 в ОАО «Владивосток Авиа» досрочно, устранив тем самым серьезного конкурента со стороны этой авиакомпании на дальнемагистральных линиях. В целом это решение отвечало интересам группы компаний «Аэрофлот», но привело ОАО «Владивосток Авиа» к незапланированным расходам, потере выручки и огромным убыткам по итогам 2012 года.

- Так вывод А-330 из эксплуатации в ОАО «Владивосток Авиа» был ошибкой?

- Ну вот, вы меня на слове ловите. Я уже сказал, что такое решение отвечает интересам группы «Аэрофлот», и менеджеры этой компании хотели быстрее провести его в жизнь. Наверное, их можно понять, но убытки остались в балансе ОАО «Владивосток Авиа», хотя справедливости ради нужно отметить, что «Аэрофлот» дефицит оборотных средств профинансировал, выдав кредиты. Компания стала платежеспособной, но, в свою очередь, образовалась новая кредиторская задолженность. Вот такой противоречивый итог.

- А как в 2013 году обстоят дела в авиакомпании?

- Результаты работы в первые два месяца 2013 года показывают, что авиакомпания работает стабильно и выполняет заложенные в бюджет целевые показатели, в том числе получила чистую прибыль. В низкий зимний сезон спроса на авиаперевозку она составила 75 млн рублей. Это очень хороший показатель. Стоит признать, что реструктуризация авиакомпании, проводимая «Аэрофлотом», в целом привела к положительным результатам.

- Вот мы и подошли к нашему главному вопросу. Давайте подведем итог. Ваше отношение в целом к проекту создания дальневосточной компании? Мы взвесили все «за» и «против». Готовы ли вы принять предложение мажоритарных акционеров - консолидировать активы?

- Отношение к проекту пока неоднозначное. Чтобы давать взвешенные оценки, необходимо познакомиться с планом его реализации. Такого плана или проекта, как я понимаю, пока нет. Я уже говорил вам, что миноритарные акционеры поддерживали «Аэрофлот» в его решениях. При этом мы исходили из интересов ОАО «Владивосток Авиа». И если в интересах компании консолидация пакета акций в «Аэрофлоте», мы готовы и к этому шагу. В адрес руководства «Аэрофлота» нами направлялось предложение о продаже нашего пакета акций.

- И все-таки, как вы видите участие ОАО «Владивосток Авиа» в проекте?

- В том, что объединение дальневосточных активов «Аэрофлота» необходимо, я не сомневаюсь, как не сомневаюсь и в том, что ОАО «Владивосток Авиа» необходимо сохранить как юридическое лицо. Казалось бы, два противоречащих друг другу подхода, но это не так. Достаточно создать управляющую компанию, которая будет руководить авиакомпаниями. В таком случае проект будет открыт для других участников, что позволит присоединиться к нему авиакомпаниям местных воздушных линий, зарегистрированным в Хабаровском крае и других субъектах ДФО. Проще в этом случае будет согласовывать между собой и интересы регионов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.